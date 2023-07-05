Минспорт о россиянках в заявке сборной Сирии: «Указанные спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства»

Минспорт прояснил ситуацию с попаданием российских спортсменок в заявку сборной Сирии.

Ранее сообщалось, что несколько россиянок из различных видов спорта вошли в состав сирийской команды на Панарабские игры, которые проходят в Алжире.

«В числе указанных спортсменов Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика) официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды РФ на 2023 год не числятся.

По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», – говорится в сообщении Минспорта.

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