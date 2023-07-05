Глава «ПСЖ»: «Мбаппе должен принять решение максимум за 2 недели. Лучший игрок мира никогда не уходил бесплатно, тем более из клуба своей страны. Я был шокирован новостями»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о будущем Килиана Мбаппе.

«Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно. Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Я был сильно разочарован, потому что это не Килиан. Килиан – прекрасный парень, и это не он. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой! Повторюсь, я был разочарован, когда услышал новости.

Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Это касается как его, так и любого другого игрока. Клуб важнее любого. Нет никого, кто был бы больше клуба, и меня это тоже касается.

Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны. Такого не было. Если кто-то хочет действовать наперекор нормам и собственным обещаниям, это будет что-то новое», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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57 комментариев

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Барсик Юрана
Лол, Месси в ваш гадюшник как пришёл?
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Михо
Сами же предложили ему все эти условия, которыми он пользуется, поставили игрока выше клуба. Публичных заявлений от Мбаппе, что он не уйдет бесплатно я не помню. Не хочет продлевать контракт, дверь открыта, ок, ставьте нормальную цену за игрока с годом контракта, так сами же будут цену ломить до последнего, плюс его бонус за лояльность никто компенсировать не захочет. ПСЖ смехотворное шапито, которое ничего не смыслит в футбольном менеджменте
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Великолепный Пеп
Ответ che kaif
сравнил пенсионера который никому ненужен и лучшего игрока Мира на пике. гений
Какого пенсионера? Мбаппе всего 24!
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Spaten
Передай твой король мой пламенный привет!
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Ena Therapy
В итоге через две недели продлит контракт , а через три начнет плакать , что разочарован в проекте и хочет уйти в Реал. Это уже ситком.
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King_X
Ответ Михо
Сами же предложили ему все эти условия, которыми он пользуется, поставили игрока выше клуба. Публичных заявлений от Мбаппе, что он не уйдет бесплатно я не помню. Не хочет продлевать контракт, дверь открыта, ок, ставьте нормальную цену за игрока с годом контракта, так сами же будут цену ломить до последнего, плюс его бонус за лояльность никто компенсировать не захочет. ПСЖ смехотворное шапито, которое ничего не смыслит в футбольном менеджменте
+++
Всеми способами, и баблом, и даже Макроном уговорили остаться на год-два ради ЧМ и т. д, а теперь давят против своих же условий
Особенно угораю, как второй год пошли философские рычаги и речи типа "лучший игрок мира нужен Франции, должен Франции, должен клубу, надо поднимать Лигу 1" и т. д. Все, что он должен - делает на поле,остальное мимо
Но хоть теперь готовы отпустить платно, не отрицают. Надеюсь, там адекватные суммы, а не 250+ ждут
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sargerasxd
Эти две недели будут до конца августа идти
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mihail77777777777777
Ответ Ena Therapy
В итоге через две недели продлит контракт , а через три начнет плакать , что разочарован в проекте и хочет уйти в Реал. Это уже ситком.
Франция уже 7 лига Европы её опередили Бельгия и Голландия. Это уже на сайте УЕФА. Про, какой золотой мяч можно говорить тогда если это 7 лига.
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Neclerque
Ответ che kaif
ох загубит мадрид очередной талант
Ну к слову Мбаппе уже состоявшийся игрок

Не думаю, что он не заиграет где-то в принципе

Уверен в Мадрид вольется как родной, но бесплатно отпускать его нельзя
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Little-lawyer
В одном пассаже и по Мбаппе проехался и Месси подцепил)
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werley
Ответ Spaten
Передай твой король мой пламенный привет!
Если королю привет, то и король может передать свой привет. Сомневаюсь, что Мбаппе с его амбициями хочет на пике карьеры потерять целый год, тренируясь с дублерами.
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Любезный Коссутий
Ответ Дядя ТУРА
так примите предложение Реала клоуны
а какое там предложение?
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Ena Therapy
Ответ mihail77777777777777
Франция уже 7 лига Европы её опередили Бельгия и Голландия. Это уже на сайте УЕФА. Про, какой золотой мяч можно говорить тогда если это 7 лига.
Если он Шас прогнётся снова , то уже будет окончательно понятно , что его приоритет это бабки , а никак не ЗМ . А там хоть 5 , хоть 10 лиоан, разницы нет
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Хазяин
Сага продолжается, похоже мы идем к кульминации
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Mykytka
Ну будет первый раз когда уйдет, ничего страшного.
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Имя Фамилия
Ответ Антон Bratishchev
Лига чемпионов где у шейха
Судейская не нужна. Ждут настоящую.
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Собиратель хаоса
Ответ Барсик Юрана
Лол, Месси в ваш гадюшник как пришёл?
Как пришел, так и ушел😄
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ZamoRano
Я не очень понимаю, а как шейх хочет выбить деньги за его трансфер? Мбаппе отказывается окончательно продлять контракт и что дальше? Он будет требовать с условного Реала 200 лямов?🤣 А если Реал его лесом пошлет? А больше никто его купить не сможет, сити не нужен, у Ливерпуля денег нет, про маню и Челси и так все понятно, что шейх делать-то собирается?)))
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Имя Фамилия
Ответ Moscwow
Если голова на месте, то ей надо пользоваться по назначению, но без лоха и жизнь плоха, за сколько бы продали Мбаппе или не продали, ПСГ все равно будет ему платить бонус, в этом году или в следующем
Да-да точно ПСЖ сам оплатит трансфер Мбаппе в рояль, как было в прошлом году)
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King_X
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ занял чёткую и грамотную позицию по этому вопросу. У руководства есть яйца и голова на месте. Это вам не реал/барса, которые скупают всяких Коутиньо, Азаров и Бэйлов за сотни лямов, потом они уходят бесплатно, ПСЖ финансовый фэйр-плей соблюдать нужно.
Не могу понять, слишком толсто или слишком тонко траллишь😂
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нелюбитель футбола
Нассер, ты врёшь... Лучший игрок мира дважды уходил бесплатно... Один раз из Барсы, второй раз - из ПСЖ недавно... А ты говоришь такого не было... Хе..
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Roman Araslanov
А если не продлит контракт, что сделаете? Отстраните от тренировок и матчей до конца сезона? Заставите подписать новый контракт под дулом автомата? Или что?
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Tiestorzn17
Очень хочу чтоб он в итоге остался, а потом дал интервью на тему "как я тут все люблю и с детства за ПСЖ".
Пуканы глорья армяно-казахского просто в стратосферу улетят.
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f0rmoceft
Сами виноваты
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Crosby84
ПСЖ, как и МС - ’искусственно’ созданный арабским финансированием топ-клуб.
Уйдет финансирование - все вернётся на круги своя и ПСЖ будет таким же, середняком, как и был ’до’.
ПСЖ уже норм Мбаппе баблом ’прокачал’.
Ничего удивительного, что топ-игрок хочет поиграть за Реал, а не за ’временную игрушку арабов’.
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