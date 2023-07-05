Глава «ПСЖ»: «Мбаппе должен принять решение максимум за 2 недели. Лучший игрок мира никогда не уходил бесплатно, тем более из клуба своей страны. Я был шокирован новостями»
Президент «ПСЖ» высказался о будущем Килиана Мбаппе.
«Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно. Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Я был сильно разочарован, потому что это не Килиан. Килиан – прекрасный парень, и это не он. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой! Повторюсь, я был разочарован, когда услышал новости.
Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Это касается как его, так и любого другого игрока. Клуб важнее любого. Нет никого, кто был бы больше клуба, и меня это тоже касается.
Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны. Такого не было. Если кто-то хочет действовать наперекор нормам и собственным обещаниям, это будет что-то новое», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Всеми способами, и баблом, и даже Макроном уговорили остаться на год-два ради ЧМ и т. д, а теперь давят против своих же условий
Особенно угораю, как второй год пошли философские рычаги и речи типа "лучший игрок мира нужен Франции, должен Франции, должен клубу, надо поднимать Лигу 1" и т. д. Все, что он должен - делает на поле,остальное мимо
Но хоть теперь готовы отпустить платно, не отрицают. Надеюсь, там адекватные суммы, а не 250+ ждут
Не думаю, что он не заиграет где-то в принципе
Уверен в Мадрид вольется как родной, но бесплатно отпускать его нельзя
Пуканы глорья армяно-казахского просто в стратосферу улетят.
Уйдет финансирование - все вернётся на круги своя и ПСЖ будет таким же, середняком, как и был ’до’.
ПСЖ уже норм Мбаппе баблом ’прокачал’.
Ничего удивительного, что топ-игрок хочет поиграть за Реал, а не за ’временную игрушку арабов’.