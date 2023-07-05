Глава «ПСЖ»: «Мбаппе должен принять решение максимум за 2 недели. Лучший игрок мира никогда не уходил бесплатно, тем более из клуба своей страны. Я был шокирован новостями»

Президент «ПСЖ» высказался о будущем Килиана Мбаппе.

«Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно. Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Я был сильно разочарован, потому что это не . Килиан – прекрасный парень, и это не он. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой! Повторюсь, я был разочарован, когда услышал новости.

Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Это касается как его, так и любого другого игрока. Клуб важнее любого. Нет никого, кто был бы больше клуба, и меня это тоже касается.

Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны. Такого не было. Если кто-то хочет действовать наперекор нормам и собственным обещаниям, это будет что-то новое», – сказал .