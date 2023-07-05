Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок России

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ландскрона Футбол

Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок.

Об этом сообщило фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона».

«Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», – говорится в сообщении. 

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. 

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ ЕгориЙ
Можно предположить, что будут оскорблять кого-то третьего.
Можно даже предположить кого.
+75
-3
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Можно предположить, что будут оскорблять кого-то третьего.
+73
-4
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Зачем оскорблять друг друга если можно оскорблять спартак
+45
-12
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ну и правильно,2 лучших клуба страны не должны оскорблять друг друга
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Можно не темнить, а сказать прямо - и для Зенита и для ЦСКА, да и для любого российского клуба самая презираемая команда это конечно Спартак. Кичливость, гонор, пренебрежительное отношение ко всему неспартаковскому, постоянные жалобы типа "ах почему нас так притесняют, ведь мы же неприкасаемые", поведение отдельных игроков на поле, и наконец укрывательство уголовника.
И как уже написал один из пользователей не должны два лучших клуба страны Зенит и ЦСКА не уважать друг друга.
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
И "армия" продалась главарям ....
У Зенита и ЦСКА много общего в истории,что не скажешь об искателях заговора.
А кому продались те кто отмечает д р.дедушки?
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Red_Marlboro_
Ну и правильно,2 лучших клуба страны не должны оскорблять друг друга
Пример со спортса берут☝️
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Очень правильный и достойный жест, глядишь и первый шаг к примирению🤝
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ TheSportNik
Совсем фанаты измельчали, скоро целоваться начнут и говорить друг другу: Сэр!
Не, ну до парадов, как у спартака с торпедо точно не дойдет. Не наша тема.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Ковид 07.10.52
И "армия" продалась главарям ....
В принципе между Зенитом и ЦСКА всегда были если не дружественные, но точно добрые взаимоотношения, в нулевых только испортились, сейчас, видимо, потихоньку возвращается всё на круги своя😎
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ ЕгориЙ
Можно предположить, что будут оскорблять кого-то третьего.
И мы даже знаем кого.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ну, зато цитировать Михаила Кержакова можно и нужно!
Оле-ола, #####, Спартак Москва.
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Респект.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Молодцы!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Новость про добро и антихейт - такое спорц на главную ни за что не поставит (
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Все таки всегда я к коням относился с некоторой симпатией. Так что решение движей поддерживаю.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Ответ ЕгориЙ
Можно предположить, что будут оскорблять кого-то третьего.
Да есть там одни …..
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Антон Ивонов
значит, совместно будут оскорблять либо мясорубов, либо тотар(((
А Рубин то тут причём?😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Искуственно выдуманная "народная команда" и есть, в данный момент, объект для насмешек и оскорблений. А между ЦСКА и Зенитом никаких разногласий нет. Парни будут играть этот матч в дружественной обстановке и болелы обоих клубов, так же дружелюбно друг к другу, будут вести себя на стадионе и за его пределами.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akula_ka-50
Правильно, за всех это сделает Шнуров)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mf_amber
Казалось бы причём тут Спартак?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ивонов
Ответ angry horse
А Рубин то тут причём?😁
на всякий пожарный слуцкий...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Назар Игорь
Можно не темнить, а сказать прямо - и для Зенита и для ЦСКА, да и для любого российского клуба самая презираемая команда это конечно Спартак. Кичливость, гонор, пренебрежительное отношение ко всему неспартаковскому, постоянные жалобы типа "ах почему нас так притесняют, ведь мы же неприкасаемые", поведение отдельных игроков на поле, и наконец укрывательство уголовника. И как уже написал один из пользователей не должны два лучших клуба страны Зенит и ЦСКА не уважать друг друга.
Полностью поддерживаю! Все правильно сказано!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дитя лимита
Ответ mean machine/
И мы даже знаем кого.
неужели я слышу тот самый СКРИП?.. хм..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
спартак надеюсь можно будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий