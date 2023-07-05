Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок России
Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок.
Об этом сообщило фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона».
«Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», – говорится в сообщении.
Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля.
И как уже написал один из пользователей не должны два лучших клуба страны Зенит и ЦСКА не уважать друг друга.
А кому продались те кто отмечает д р.дедушки?
Оле-ола, #####, Спартак Москва.