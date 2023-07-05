Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок России

Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок.

Об этом сообщило фанатское объединение « » « ».

«Фанатскими движениями «Зенита» и принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», – говорится в сообщении.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля.