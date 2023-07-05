Анна Щербакова во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям (РИА Новости)

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям.

Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ситуации. Фигуристка тренировалась на сборе группы Этери Тутберидзе, который проходит в Новогорске с 5 июня по 21 июля.

Отмечается, что речи о травме не идет.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В сезоне-2022/23 она не выступала на соревнованиях.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

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14 комментариев

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Пользователь Гугла
интересно, когда она там тренировалась, 5 - 7 была в швейцарии, 9, 10 на свадьбе у глейха, 25 улетела мусор собирать, а 1 июля уже больная
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Artemon1302
В чем проблема честно заявить, что не идет в сезон? Отсутствие мотивации даже объяснять никому не приходится, все всё понимают. Нет, опять тень на плетень…
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Федя Букин
👩‍👦
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Люсия Федосова
Анна выздоровления тебе Поправляйся .Ждём
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Н.Ф.
Пустяки. Аня и не такое преодолевала.
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juliamart
Анютке здоровья - самое главное. Шоу подождут.
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Maecenas
Что-то этот Жуков заврался. По его инфе и вбросам, 19 июня она заехала, 27 июня он вкинул, что она типо думает о возвращении + у себя в тг писал, что много тренируется и т.д. Сейчас пишет, что длительное время не на сборах, но травмы нет, но шоу через неделю пришлось отменить.
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Lebedstory
Здоровья Анюте. Много неясного и очень тревожно за неё. В Хрустальном о здоровье рассказывают только под дулом камеры, когда всё и так стало известно.
А до того болельщики переживают и хейтеры строят теории заговора.
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Анна Лисина
Ответ Artemon1302
В чем проблема честно заявить, что не идет в сезон? Отсутствие мотивации даже объяснять никому не приходится, все всё понимают. Нет, опять тень на плетень…
А никто и не требует, чтобы Аня шла в сезон. Видимо и впрямь что то со здоровьем, раз она и шоу пропускает/ переносит
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Ника138
Как же так, вон давеча Энберт рассуждал, что квады у Аннушки появятся аккурат к ЧР. А Татьяна Тольевна Аннушкой Трусову стыдила, и Траньков божился, что сам лично видел - пашет! Надо же, так второго пришествия не случится?! Всем отбой)))
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EmperorNazer
Ответ Artemon1302
В чем проблема честно заявить, что не идет в сезон? Отсутствие мотивации даже объяснять никому не приходится, все всё понимают. Нет, опять тень на плетень…
А почему вы так уверены, что Аня не собиралась/собирается в сезон? У нее даже расписание шоу составлено так, чтобы можно было совмещать тренировки с двумя короткими вылазками в Сочи, как у Камилы. Аня заехала на сборы, начала восстанавливать форму, увеличивать нагрузки и дальше, видимо, что-то произошло - травма или нет, но какие-то проблемы со здоровьем имеются, просто так с шоу не снимаются.
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