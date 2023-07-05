Анна Щербакова во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям (РИА Новости)

Анна Щербакова во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям.

Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ситуации. Фигуристка тренировалась на сборе группы Этери Тутберидзе, который проходит в Новогорске с 5 июня по 21 июля.

Отмечается, что речи о травме не идет.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В сезоне-2022/23 она не выступала на соревнованиях.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?