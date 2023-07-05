Новые регионы России получат 326 млн рублей на закупку спортивного инвентаря

Теги Политика Михаил Мишустин Легкая атлетика

В Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области направят федеральное финансирование на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 млн рублей. Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством в апреле 2023 года.

В рамках ее реализации планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав», – сообщается на сайте кабмина.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Аулин
0,3% от финансирования мятежников. О, спорт, ты - Мир
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Сколько денег получит Херсон на баннеры "Россия здесь навсегда"?
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Чем больше регионов тем больше финансирования, чем больше финансирования тем больше желающих поживиться, это мы уже проходили.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Газманов уже спел в Херсоне?🤔🤣
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Умиляет это формулировка "новые регионы", особенно глядя на то, что происходит со старыми
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Они даже на 6 не купят, там ровно 100% осядет по карманам. Нахрена воланчики с ракетками на минном поле?!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Ебздрогыч
Умиляет это формулировка "новые регионы", особенно глядя на то, что происходит со старыми
Ну у "старых" хотя бы есть границы. "Новые" же будут с первого сентября во всех учебниках, однако же пока никто не знает, как их правильно рисовать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
300 их них распилят
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Ответ bevooch
Сколько денег получит Херсон на баннеры "Россия здесь навсегда"?
Стремоусов мог бы сказать, но после выписанной ему благодарности за лояльность не скажет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim58
А старые балалайку?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
Ответ Антон Фалафель
Спортинаентарь от немецкой фирмы Ашота?🤔
свистки за 1 000, мячики за 12 000, воланчики за 15 000 и п.р.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Спортинаентарь от немецкой фирмы Ашота?🤔
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ dereds
Неплохо а еще гос-во каждой семье в новых регионах ставит бесплатно спутниковое тв
с фига ли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
Ответ bevooch
Ну у "старых" хотя бы есть границы. "Новые" же будут с первого сентября во всех учебниках, однако же пока никто не знает, как их правильно рисовать.
я учитель географии, посмотрю в сентябре в новых атласах как нарисуют)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
По моему отличная схема, сначала выделят, потом по карманам разделят (естественно там никто ничего закупать не будет, кроме разовой бутафории дла пиара), потом сдадут территории, скажут, это всё злые украинцы обратно их себе вернули, а деньги-то останутся в карманах. Патриоты купятся))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dereds
Ответ Бухгалтер2021
с фига ли
да ставят все все бесплатно и 40 каналов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Савельев
Вкладывайте в биатлон, какое не какое, а ружо все таки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dereds
Неплохо а еще гос-во каждой семье в новых регионах ставит бесплатно спутниковое тв
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
У Йозе Марино?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Встаем на лыжи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Попил начался!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Владимири Йолкиннен
я учитель географии, посмотрю в сентябре в новых атласах как нарисуют)
на атласе не будет.в учебниках по географии увидишь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
Ответ Евгений Аулин
0,3% от финансирования мятежников. О, спорт, ты - Мир
там почти 2 триллиона. так что пару нулей пропущено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ bevooch
Сколько денег получит Херсон на баннеры "Россия здесь навсегда"?
Думаю, лямов 7-8. На это они тратятся без жалости!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий