Рио Фердинанд: «Маунт принесет «МЮ» голы, креативность, трудовую этику. «Челси» пожалеет о его продаже»
Рио Фердинанд рад, что «Манчестер Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта.
Английский полузащитник перешел в «Юнайтед» из «Челси» за 55+5 млн фунтов.
«Очень рад приходу Маунта. Молодой, талантливый и голодный [до побед]. У него есть опыт важных игр под давлением, которое возникнет, когда он будет играть за «Юнайтед».
Как игрок, он принесет нам голы, креативность, трудовую этику и готовность бежать в штрафную. Он определенно дополняет наш состав и отличается от других игроков полузащиты. Я правда думаю, что со временем «Челси» пожалеет о продаже Маунта», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
кого оживить может эта пародия на тренера? :)