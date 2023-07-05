Рио Фердинанд: «Маунт принесет «МЮ» голы, креативность, трудовую этику. «Челси» пожалеет о его продаже»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия Мэйсон Маунт Футбол

Рио Фердинанд рад, что «Манчестер Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта.

Английский полузащитник перешел в «Юнайтед» из «Челси» за 55+5 млн фунтов. 

«Очень рад приходу Маунта. Молодой, талантливый и голодный [до побед]. У него есть опыт важных игр под давлением, которое возникнет, когда он будет играть за «Юнайтед».

Как игрок, он принесет нам голы, креативность, трудовую этику и готовность бежать в штрафную. Он определенно дополняет наш состав и отличается от других игроков полузащиты. Я правда думаю, что со временем «Челси» пожалеет о продаже Маунта», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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30 комментариев

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bevooch
Ответ *MVP*
боже, а кого Боули переманил личкой? там наоборот сейчас чистка тех, кто получал много. Маунт - как раз пример того, что Боули не стал швырять деньгами
Согласен. Вообще, Боули - пример и образец экономичного и рационального владельца.
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*MVP*
Ответ ZarvuR2020
Даже на фоне Боэли Глейзеры умудрились личкой переманить игрока Челси.
боже, а кого Боули переманил личкой? там наоборот сейчас чистка тех, кто получал много. Маунт - как раз пример того, что Боули не стал швырять деньгами
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& Co1366
Я тоже стал сомневаться в высказываниях Рио
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markoolio
Почему пожалеет. Через год ушёл бы бесплатно.
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headmaster
Трудовая этика? Почему-то многие забывают, как Маунт провел прошедший сезон
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GoonerLt
кстати да, а кто у пенсов будет за креатив отвечать продав Хавертса и Моунта?:) ну купит каиседо и что? нкуну это такой персонаж с непонятной позицией, ни апз, ни нап. если тройка полузащиты будет ензо-кайседо-нкуну, то как то не серьезно выглядит, кайседо и нкуну те еще креативщики:)) ну да ладно, это проблемы пенсов:)
+6
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Dm Kznts
Ответ ta-tosha
Челси по финансам грамотно дела ведёт, не нужно ржать с Боэли. Да, они платят за трансферы много, но амортизируют эту сумму на 7-8 лет. А по ЗП - они особо не розганяются, там только Стерлинг на дурной личке остался, но эта сумма была согласована ещё в последние дни мадам Подабрамович.
и что ту грамотного?
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Мансур Мадаев
Будет творить историю как Харри Магваер в пригороде
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Ахма Начоо
Понимаю горе болельщиков Челси но привыкайте жизни без Абрамовича, у вас есть Мудрик в конце концов (мне кажется Боули всё это делает что бы за клуб начали болеть из-за жалости).
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DolJun
лол, фердинанд только что буквально сказал, что в челси (12 место в прошлом сезоне) по сравнению с мю есть трудовая этика) как же этот хейтер мю палится: сперва топил парней топаря сульшера, теперь делает то же с 7 хагом и ко. видать сильно расстроен что его в тренеры не зовут
+6
-5
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юра георгиевский
Как Рома Абрамович ушёл, всё остановилось в клубе. Раньше было радостно, сейчас — одна печаль.
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Акира_1
Пожалеть? Чувак требовал трансфер с начала лета. Это не инициатива Челси его продавать, желание Маунта заработать. Английские эксперты как обычно, нечем не лучше местных.
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glock17
Трудовая этика у Маунта? Парень весь год сливался, когда понял что под его дудку плясать не будут
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AR Hongover
Где арабы, Пердинанд? У тебя ж источники
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Батыр Жиенбаев
Время всё покажет. А пока надо думать как у нас новички заиграют.
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ZarvuR2020
Ответ *MVP*
боже, а кого Боули переманил личкой? там наоборот сейчас чистка тех, кто получал много. Маунт - как раз пример того, что Боули не стал швырять деньгами
Чел, об этом и речь. Даже на фоне (кого?) такого растратчика как Боэли, (кто?) Глейзеры умудрились дать больше игроку Челси.
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*MVP*
Ответ ZarvuR2020
Чел, об этом и речь. Даже на фоне (кого?) такого растратчика как Боэли, (кто?) Глейзеры умудрились дать больше игроку Челси.
так на фоне такого Боули любые дадут больше
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Dm Kznts
Ответ bevooch
Согласен. Вообще, Боули - пример и образец экономичного и рационального владельца.
зачёт ))
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Dm Kznts
Ответ Дмитрий Кораблев
Не буду спорить с самим Рио - Маунт проиграл конкуренцию и по сути его паспорт стоит больше чем он. Даже Лэмпард его не оживил. Игрок не ТОЙ формации при наличии Бруно - он тупо ниже классом.
после слов "даже лемпарт" я чуть было не поперхнулся..
кого оживить может эта пародия на тренера? :)
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Yerbo
Ответ GoonerLt
кстати да, а кто у пенсов будет за креатив отвечать продав Хавертса и Моунта?:) ну купит каиседо и что? нкуну это такой персонаж с непонятной позицией, ни апз, ни нап. если тройка полузащиты будет ензо-кайседо-нкуну, то как то не серьезно выглядит, кайседо и нкуну те еще креативщики:)) ну да ладно, это проблемы пенсов:)
энцо может выше играть
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Ksandvankneshas
Ответ GoonerLt
кстати да, а кто у пенсов будет за креатив отвечать продав Хавертса и Моунта?:) ну купит каиседо и что? нкуну это такой персонаж с непонятной позицией, ни апз, ни нап. если тройка полузащиты будет ензо-кайседо-нкуну, то как то не серьезно выглядит, кайседо и нкуну те еще креативщики:)) ну да ладно, это проблемы пенсов:)
Мудрик)
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ZarvuR2020
Даже на фоне Боэли Глейзеры умудрились личкой переманить игрока Челси.
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