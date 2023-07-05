Рио Фердинанд: «Маунт принесет «МЮ» голы, креативность, трудовую этику. «Челси» пожалеет о его продаже»

Рио Фердинанд рад, что «Манчестер Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта.

Английский полузащитник перешел в «Юнайтед» из « » за 55+5 млн фунтов.

«Очень рад приходу Маунта. Молодой, талантливый и голодный [до побед]. У него есть опыт важных игр под давлением, которое возникнет, когда он будет играть за «Юнайтед».

Как игрок, он принесет нам голы, креативность, трудовую этику и готовность бежать в штрафную. Он определенно дополняет наш состав и отличается от других игроков полузащиты. Я правда думаю, что со временем «Челси» пожалеет о продаже », – написал бывший защитник « ».