«ПСЖ» и Гальтье расторгли контракт. Тренер выиграл чемпионат и Суперкубок Франции с командой

Кристоф Гальтье покидает «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.

возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Из Лиги чемпионов « » вылетел на стадии 1/8 финала.

В июне французского специалиста задержала полиция из-за обвинений в расизме.

Ранее сообщалось, что после увольнения Гальтье парижане назначат Луиса Энрике на пост главного тренера.