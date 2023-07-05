«ПСЖ» и Гальтье расторгли контракт. Тренер выиграл чемпионат и Суперкубок Франции с командой
Кристоф Гальтье покидает «ПСЖ».
Парижский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.
Гальтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Из Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала.
В июне французского специалиста задержала полиция из-за обвинений в расизме.
Ранее сообщалось, что после увольнения Гальтье парижане назначат Луиса Энрике на пост главного тренера.
2013-16.
Всем ведь понятно, что Энрике поставит команды ватокатный футбол?
Гальте наверное пожалел, что перешёл - тренировал бы свой Лилль спокойно...