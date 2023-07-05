«ПСЖ» и Гальтье расторгли контракт. Тренер выиграл чемпионат и Суперкубок Франции с командой

Теги ПСЖ лига 1 Франция отставки Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье покидает «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером. 

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Из Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала. 

В июне французского специалиста задержала полиция из-за обвинений в расизме. 

Ранее сообщалось, что после увольнения Гальтье парижане назначат Луиса Энрике на пост главного тренера. 

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29 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Здравое решение, при Гальтье они так и не прогрессировали. Энрике выведет их на новый уровень☝🏻
Год назад после увольнения Поччетино говорили точно также
+30
-2
+28
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Aplus
интересно какой нить тренер задержится в ПСЖ?
+22
0
+22
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vzi
Ответ Aplus
интересно какой нить тренер задержится в ПСЖ?
Лоран Блан работал 3 года. ;) пока это рекорд.
+19
-1
+18
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Дмитрий
С таким составом и бабками можно было и с плейстехи дистанционно выиграть через фифа менеджер
+13
0
+13
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Арсений Чернобаев
Ответ vzi
Лоран Блан работал 3 года. ;) пока это рекорд.
это когда вообще было? он самый долгий в истории псж?
+2
0
+2
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Бене Гессерит
Ответ QWertY
И кто говорил?
Ты говорил, потом удалял комментарии
+2
-1
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Vitto
Ответ Liverpool 1892
Значит ли это что Анчелотти, Эмери и Почеттино лохи которые не смогли этого сделать с первой попытки?!
Скорее физруки...
+1
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vzi
Ответ Арсений Чернобаев
это когда вообще было? он самый долгий в истории псж?
В новейшей истории да.
2013-16.
+1
0
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Дороф
Появился ещё один повод ненавидеть ПСЖ.
Всем ведь понятно, что Энрике поставит команды ватокатный футбол?
+2
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Бене Гессерит
Ответ QWertY
Здравое решение, при Гальтье они так и не прогрессировали. Энрике выведет их на новый уровень☝🏻
Снова удалил комментарии 🤣🤣🤡🤡
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ARIGAMI ARIGAMI
Очередного тренера ПСЖ выгнали. Следующий теперь
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Дмитрий
Ответ Liverpool 1892
Значит ли это что Анчелотти, Эмери и Почеттино лохи которые не смогли этого сделать с первой попытки?!
ПСЖ это всегда лотерейка с работой
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Liverpool 1892
Ответ Дмитрий
С таким составом и бабками можно было и с плейстехи дистанционно выиграть через фифа менеджер
Значит ли это что Анчелотти, Эмери и Почеттино лохи которые не смогли этого сделать с первой попытки?!
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kikalisters1488
Псж великий клуб... даже с такими бабками с практически нулевой конкуренцией ) непонятный лиль, годами в крутом пике лион, марсель.....) даже тут умудрялись сливать чемпионство за 6 лет) дело не в псж а в чемпионате, никто не хочет играть во дворе)
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сәлам алейкум
Логичное решение.
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Русский в Шоке
Снова ставка не зашла. Зидана что то игнорят топ клубы. Или наоборот.
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Виктор Войнов
Без суммы отступных, новость не вызывает интереса))
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Макс237
зачем назначили, до сих пор не понятно
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даниил футбол
Давно пора
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Konstantin Meerov
его машину еще не спалили арабчата?
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инок
Нельзя переходить в ПСЖ, даже если там зарплата хорошая.
Гальте наверное пожалел, что перешёл - тренировал бы свой Лилль спокойно...
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фанат Карпеначчо
ну можно и дело закрывать)
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За Валенсию с 1999
ЛЧ они всё равно никогда не выиграют
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Egor Aleksandrovich
цирк, а не команда.
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