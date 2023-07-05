Президент «ПСЖ»: «Мбаппе говорил, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации»
Президент «ПСЖ» отказывается отпускать Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.
«Моя позиция предельно ясна. Я не хочу каждый раз повторять, что если Килиан хочет остаться, то и мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт.
Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Мы не можем этого сделать. Это французский клуб.
Он говорил, что ни за что не уйдет бесплатно. Если сегодня он свое мнение изменил, это не моя вина.
Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Это совершенно понятно», – заявил Нассер Аль-Хелайфи.
180-220 млн, если трансфер произойдёт сейчас. Зарплата Мбаппе будет от 25 до 40 млн чистыми. Подписной бонус только в случае перехода свободным агентом
Мбаппе доверять это надо быть сверхразумом)
Почему хотеть славы и денег это плохо?
Не говорил...
Насер контракт читал?