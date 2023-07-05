Президент «ПСЖ»: «Мбаппе говорил, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» отказывается отпускать Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

«Моя позиция предельно ясна. Я не хочу каждый раз повторять, что если Килиан хочет остаться, то и мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт.

Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Мы не можем этого сделать. Это французский клуб.

Он говорил, что ни за что не уйдет бесплатно. Если сегодня он свое мнение изменил, это не моя вина.

Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Это совершенно понятно», – заявил Нассер Аль-Хелайфи.

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51 комментарий

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kun.daniel
Ответ alessandroma
А что будет, если Мбаппе пойдёт на принцип? Отстраните от игр и тренировок на весь будущий год?
Идеально бы было.
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alessandroma
А что будет, если Мбаппе пойдёт на принцип? Отстраните от игр и тренировок на весь будущий год?
+31
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Fazy10
Мбаппе вообще много что говорил
+21
-2
+19
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Дмитрий Крутенко
Ответ Человек1991
Фанаты Реала: мы возьмём Мбаппе БЕСПЛАТНО ! ... но подъехала инсайдерская информация) Хахахаха)) 300 лимонов ПСЖ , 200 лимонов подписной бонус Мбаппе, и 100 лимонов в год ему ЗП ! )) Итого с контрактом на 5 лет - МИЛЛИАРД ! ))
Ты немного попутал, там Перес руководит. Этот мужик не такой глупый как президент Барселоны, поэтому там умеют считать деньги. И благодаря этому Перес мечтает как купить Мбаппе, а не как бы сократить долг с 1,1 млрд до 900 млн.
+20
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Билли Херрингтон
Ответ Человек1991
Фанаты Реала: мы возьмём Мбаппе БЕСПЛАТНО ! ... но подъехала инсайдерская информация) Хахахаха)) 300 лимонов ПСЖ , 200 лимонов подписной бонус Мбаппе, и 100 лимонов в год ему ЗП ! )) Итого с контрактом на 5 лет - МИЛЛИАРД ! ))
А потом ты проснулся

180-220 млн, если трансфер произойдёт сейчас. Зарплата Мбаппе будет от 25 до 40 млн чистыми. Подписной бонус только в случае перехода свободным агентом
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Пирс Морган
Ответ alessandroma
А что будет, если Мбаппе пойдёт на принцип? Отстраните от игр и тренировок на весь будущий год?
В теории могут)
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Gelious
Ответ Экспертное мнение
Вы по контракту в финале ЧМ обещали 4 левых пенок для Мбаппе, но дали всего 2, что за беспредел, Нассер? Ты думал черепахен простит тебя после такого?
Что поделать, если аргентине купили больше. Надо было Мбаппе из своих доплатить
+12
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Дмитрий Крутенко
Нравится, не нравится, все равно уйдет эта красавица))
+7
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zer
очевидно, что это моя вина, а не президента ПСЖ)))

Мбаппе доверять это надо быть сверхразумом)
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a2wai
Так продайте Мбаппе за сотню лямов в Реал и делов-то с концов.
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Faulheit
Ответ Экспертное мнение
Вы по контракту в финале ЧМ обещали 4 левых пенок для Мбаппе, но дали всего 2, что за беспредел, Нассер? Ты думал черепахен простит тебя после такого?
что по контракту для Месси на том ЧМ, есть инфа?
+7
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Кокич
Ответ Fazy10
Мбаппе вообще много что говорил
Он может. Его крышует сам президент Макрон.
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atomio
фанаты будут его так же чмырить как Месси/Неймара/Вератти и остальных? А... забыл.. это же другое..
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ivan ivanov
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Если отбросить издёвки над роялем, то Мбаппе очень хорошо подходит сливкам. Гнилой игрок, жаждущий славы и бабла, гнилой клуб с бездонным мешком денег и проплаченными медиа - идеальный союз!
а в чем его гниль? он не отказывается от выполнения контракта.
Почему хотеть славы и денег это плохо?
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Билли Херрингтон
Ответ Экспертное мнение
Вы по контракту в финале ЧМ обещали 4 левых пенок для Мбаппе, но дали всего 2, что за беспредел, Нассер? Ты думал черепахен простит тебя после такого?
Судьи просто напутали, увидев лицо Нассера, который был хозяином не только Мбаппе, и одному умпа-лумпе пенки нарисовали
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Xxx zzz
Ответ atomio
фанаты будут его так же чмырить как Месси/Неймара/Вератти и остальных? А... забыл.. это же другое..
Поплачьте еще,его так же освистывали изначально в ПСЖ,так что и сейчас возможно такое же
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Andrey Yaroslavtsev
Мбаппе много чего говорил.
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Люблю Марго Робби
Ответ alessandroma
А что будет, если Мбаппе пойдёт на принцип? Отстраните от игр и тренировок на весь будущий год?
Ван Гал этим в своё время Де Хеа пугал
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Золотой Мяч 2020
Ответ alessandroma
А что будет, если Мбаппе пойдёт на принцип? Отстраните от игр и тренировок на весь будущий год?
думаете шейх читает спортс?
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okakachuka
Ответ Rumov
Как же вы всем на свете надоели с вашим Мбаппе. Ваши мбомппе сожли библиотеку в Марселе. Самую большую в стране. А вы свои пенисы дрочите на этих недолюдей. Проснись Европа. Или вы их уничтожите, или они вас. РОССИЯ-тоже не спи. Азиатские варвары не должны жечь наши библиотеки и насиловать наших детей.
Лечись
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Усы Годзиллы
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Если отбросить издёвки над роялем, то Мбаппе очень хорошо подходит сливкам. Гнилой игрок, жаждущий славы и бабла, гнилой клуб с бездонным мешком денег и проплаченными медиа - идеальный союз!
Барса бы сама не отказалась от денег Реала
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Rio (BLR)
Говорил...
Не говорил...
Насер контракт читал?
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Ophiomorph
Прямо шок. Игрок, который год назад обманул тех, кому обещал перейти на словах и в последний момент поменял своё мнение, в этот раз обманул кого-то ещё.
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HRYNDEL
Шла 1283 серия сериала " М’БапеПСЖРеал.
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che kaif
250+30 млн и по рукам. Перец бери кредит))
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