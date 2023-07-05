Энрике о «ПСЖ»: «Цель – выиграть ЛЧ. Футбол должен быть атакующим – это не обсуждается»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике заявил о намерении «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«Мне нравится давление. То, что наши соперники имеют больше опыта, не означает, что мы не можем быть на их уровне.

Лига чемпионов – наша цель. Быть амбициозным – это здорово. Это испытание, но я полностью готов к нему.

Мой стиль отражает то, как я проживаю каждый день. Я был футболистом, я играл за «Барселону», я тренировал большие клубы, я работал со звездами и знаю, что игроки эгоистичны и умны. Они будут тебя поддерживать в том случае, если поймут, что ты пришел им помочь. Надо подготовить для них сцену – и они проявят себя.

Мы должны показывать атакующий футбол – это даже не обсуждается. Такова моя философия. Необходимо подстроиться под футболистов, моя задача – выжать из них максимум как в индивидуальном плане, так и в коллективном», – сказал новый главный тренер парижан.

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26 комментариев

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Пирс Морган
Энрике: “Выиграть ЛЧ не обсуждается”
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Этот Райола хочет денег
Это он как то без очереди лезет. Там вроде как у Лапорты по плану брать ЛЧ в этом году. А то как они один кубок на двоих поделят?
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Бестрофейник 19/20
Ответ Пирс Морган
Теперь Руис и Экитике точно покажут, как брать ЛЧ
Месси ушёл. Теперь можно ставить цели повыше
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Kahn01
Энрике о «ПСЖ»: «Цель - быть уволенным в конце сезона и отдыхать на отступные»
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Гуркюфф
Удачи Энрике, ПСЖ и всему французскому футболу
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Теперь Руис и Экитике точно покажут, как брать ЛЧ
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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QWertY
Верю, что Энрике преуспеет в ПСЖ!
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Andrey Yaroslavtsev
Вперёд и с песней!
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Бестрофейник 19/20
Надо поднимать ПСЖ после двухлетнего спада
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Zombieset
Энрике точно не перепутал ничего? У ПСЖ всегда футбол был нацелен на атаку. У них и защитники то сплошь атакующего характера
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Человек1991
Надо сбагрить Мбаппенальти в Реалку за 250-300 лимонов , купить на эти бабки Кейна или Осимена и топ центрального полузащитника, зимой возможно Месси приедет на концовку сезона и вполне возможно выиграть Лигу Чемпионов.
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СД18
Ответ Ебздрогыч
Мы должны показывать атакующий футбол – это даже не обсуждается. Видели мы этот атакующий футбол сборной Испании на чемпионате мира...
Если бы в сборной Испании был Мбаппе, то они и в финале играли
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che kaif
Ответ Kahn01
Энрике о «ПСЖ»: «Цель - быть уволенным в конце сезона и отдыхать на отступные»
по схеме Флика. Нагельсманна?!
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