Энрике о «ПСЖ»: «Цель – выиграть ЛЧ. Футбол должен быть атакующим – это не обсуждается»

Луис Энрике заявил о намерении «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«Мне нравится давление. То, что наши соперники имеют больше опыта, не означает, что мы не можем быть на их уровне.

чемпионов – наша цель. Быть амбициозным – это здорово. Это испытание, но я полностью готов к нему.

Мой стиль отражает то, как я проживаю каждый день. Я был футболистом, я играл за «Барселону», я тренировал большие клубы, я работал со звездами и знаю, что игроки эгоистичны и умны. Они будут тебя поддерживать в том случае, если поймут, что ты пришел им помочь. Надо подготовить для них сцену – и они проявят себя.

Мы должны показывать атакующий футбол – это даже не обсуждается. Такова моя философия. Необходимо подстроиться под футболистов, моя задача – выжать из них максимум как в индивидуальном плане, так и в коллективном», – сказал новый главный тренер парижан.