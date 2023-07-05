Призер ЧМ по конькобежному спорту Елизавета Голубева переходит в сборную Казахстана

Теги Николай Гуляев сборная Казахстана жен Елизавета Голубева (Казелина) ТАСС Коньки/шорт-трек

Российская конькобежка Елизавета Голубева планирует выступать за сборную Казахстана.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ведется процесс выполнения бюрократических процедур по вопросу перехода спортсменки.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур.

Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу.

О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам», – сказал Гуляев. 

Голубевой 26 лет, она чемпионка Европы в командной гонке, шестикратный призер чемпионатов мира. 

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4 комментария

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R
Qoş keldiñiz, Yelizaveta!
Alğa!!!
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Valdai
Не одна единственная, кто перешел. У фигуристов таких больше.
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Alex1104
Ладно бы она имела хоть какое-то отношение к Казахстану. А так...
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