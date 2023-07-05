Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы официально объявили о трансфере 24-летнего хавбека, который подписал контракт на 5 лет с возможностью продления на год.

Фото: twitter.com/ManUtd

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата англичанина составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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