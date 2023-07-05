Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» за 55+5 млн фунтов. Контракт – до 2028-го

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы официально объявили о трансфере 24-летнего хавбека, который подписал контракт на 5 лет с возможностью продления на год.

Фото: twitter.com/ManUtd

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата англичанина составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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88 комментариев

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Ман Сити
Зп выросла в 3.5 раза. Это главная причина, остальное фантазии манков
+37
-17
+20
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
Колоссальнейшее повышение в классе для него. Надеюсь, благодаря своей хорошей игре за МЮ он очистится от всех чукотских грехов
0 АПЛ за последние 10 лет это не повышение. Будет доить муму. У него зарплата 250-300 за неделю
+31
-14
+17
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Dimashay
Ответ Ман Сити
Зп выросла в 3.5 раза. Это главная причина, остальное фантазии манков
Действительно, ведь в Сити всегда шли из за великой истории и глубоких традиций кек
+18
-5
+13
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Аморалинни
Ответ Железный Манк
Отличный трансфер, верю в него! Мэйсон парень с характером, талантом, главное обойтись без травм👍 Поздравляю с повышением😁
Норм описание в профиле "о себе"
Чому не на фронте?
+21
-15
+6
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Рамиль Валиев
Ответ damondiamond
Пришел за трофеями
смешно конечно, после всех его побед)
+5
0
+5
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ман сити фейк
Ответ damondiamond
Пришел за трофеями
О трофеях командам АПЛ мечтать когда есть Гвардиола Сити
+5
0
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Ман Сити
Ответ Master Slova
зачем МЮ купил этого середняка, да еще и за такие деньги? Я не понимаю
Такой вопрос задавали про Антони весь сезон, но никто не дал ответ. Но ответ прост: не ищи логику, это же маню.
+4
0
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Ман Сити
Ответ СэрАлексФергюсон
Добро пожаловать в клуб! Посмотрем на что способен Маунт, не зря же ЭТХ потратил 60 млн
Не зря же ЭТХ потратил 100 млн на Антони.
А стоп)
+7
-3
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ман сити фейк
Два года назад все сравнивали Маунта с Лэмпардом, очень жаль
+6
-2
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Влад Орлов
Ответ Железный Манк
Отличный трансфер, верю в него! Мэйсон парень с характером, талантом, главное обойтись без травм👍 Поздравляю с повышением😁
Антонио Ди Натале на фоне украинского флага это мощно😁😁😁
+3
0
+3
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Rad0
Ответ Ман Сити
Зп выросла в 3.5 раза. Это главная причина, остальное фантазии манков
За большую ЗП играют в Сити, и то, чтобы потом уйти в Барселону xD
+6
-3
+3
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Акира_1
Ответ А.В.Бубнов
Колоссальнейшее повышение в классе для него. Надеюсь, благодаря своей хорошей игре за МЮ он очистится от всех чукотских грехов
Только в плане бабок. А так даже более позорные сливы Севилье, Ливерпулю и Сити.
+8
-5
+3
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Василий Васильев
Ответ Ман Сити
Не зря же ЭТХ потратил 100 млн на Антони. А стоп)
Таких бегунков как Антони в любом бразильском середняке по три человека ,покупай любого за 10,но зачем если можно заплатить 100))
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**Iscander**
Ответ Аморалинни
Норм описание в профиле "о себе" Чому не на фронте?
Так на диване удобнее)
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Shikari
Ответ Василий Васильев
Зачем он им нужен ,будет играть вместо Санчо или Антони , бегунков которых за 100 млн евро покупали . Толку все равно не будет и максимум на что можно рассчитывать Мю это 3-4 место как обычно в последние лет 10
ну он ее бегунок, а бокс ту бокс
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glock17
Ответ Verhovn
Из Челси сейчас все бегут.
неплохо так бегут за 60 млн
+2
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**Iscander**
Ответ DolJun
желаю маунту всяческих неудач
Бабах))
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Контрольный выстрел
Ответ Аморалинни
Норм описание в профиле "о себе" Чому не на фронте?
А ты почему не на митинге? А, каникулы у бабушки в деревне.
+5
-4
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Felp
Скатертью дорога
+2
-1
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Igor Molchanov
Ответ Dimashay
Действительно, ведь в Сити всегда шли из за великой истории и глубоких традиций кек
Сейчас в сити идут чашки выигрывать, а вот мю кроме кучи бабла ниче не может предложить. У них разница-то в зарплатах плюс-минус 30 лямов в год (у сити больше), но это считай контракты кдб и холанда чисто
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Василий Васильев
Ответ Shikari
ну он ее бегунок, а бокс ту бокс
Он будет в атаке играть ,в Челси он не играл бокс ту бокса никогда)))
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**Iscander**
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udod
а за 150-200 тыщ в неделю задница у Маунта отвалилась бы?
давать такие зарплаты после провального сезона, мягко говоря, не умно
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onegin2007
У меня сын пол года назад купил футболку Челси с Маунтом))
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Великолепный Пеп
Ответ Ман Сити
Зп выросла в 3.5 раза. Это главная причина, остальное фантазии манков
Вот уж не думал что придется плюсовать комментарий Ман Сити, но куда деваться
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