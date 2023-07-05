«Спартак» контактировал с Шомуродовым, форвард «Ромы» не хочет возвращаться в РПЛ. Приоритет – остаться в Италии (Legalbet)
«Спартак» интересуется форвардом «Ромы» Эльдором Шомуродовым.
Красно-белые обращались к 28-летнему игроку сборной Узбекистана по поводу возможного возвращения в чемпионат России, но в приоритете у нападающего продолжение карьеры в Италии, сообщает Legalbet.
По данным источника, Шомуродов даже не рассматривает вариант с переходом в клуб Мир РПЛ, где ранее он выступал за «Ростов». Футболист может согласиться только на трансфер в чемпионат Турции.
Прошлый сезон Шомуродов провел на правах аренды в «Специи». Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Статистика форварда – здесь.
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