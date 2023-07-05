«Спартак» контактировал с Шомуродовым, форвард «Ромы» не хочет возвращаться в РПЛ. Приоритет – остаться в Италии (Legalbet)

Теги Спартак Рома серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы Специя Эльдор Шомуродов Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Ромы» Эльдором Шомуродовым.

Красно-белые обращались к 28-летнему игроку сборной Узбекистана по поводу возможного возвращения в чемпионат России, но в приоритете у нападающего продолжение карьеры в Италии, сообщает Legalbet.

По данным источника, Шомуродов даже не рассматривает вариант с переходом в клуб Мир РПЛ, где ранее он выступал за «Ростов». Футболист может согласиться только на трансфер в чемпионат Турции.

Прошлый сезон Шомуродов провел на правах аренды в «Специи». Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Статистика форварда – здесь.

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14 комментариев

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Святослав Федорович
Это было бы непонятно, когда ты востребован хоть в какой команде серии а, возвращаться с Россию. Даже за очень большую зарплату
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Димаааааасик Смирнов
1 гол за 16 матчей за Специю? Еще и 28 лет… Думаю скоро за контрактом прибежит в Россию как миленький
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Ashan Sorokin
Все просто зачем играть в Рпл Мир если ещё есть спрос в Серия А Visa
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Игорь Пичугин
Не поедет он Спартаковский борщ хлебать, он лучше останется ризотто есть.
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Dan Kennedy
Ответ MishaFCZ
У них своих длинных не хватает?нет надо еще одного.
Будем играть Элдор-Шамар-Дельфин. И по классике меньше всех забьет Шамар, который играет в центре)
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Ovsyankin
Ответ Димаааааасик Смирнов
1 гол за 16 матчей за Специю? Еще и 28 лет… Думаю скоро за контрактом прибежит в Россию как миленький
Кто-то еще Моуриньо критиковал, что не дает шанса гению, бриллианту).
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Dan Kennedy
Ответ Зелёный гопник
Ну да, никого толкового купить не могут. Другие клубы в РПЛ по селекции в разы лучше.
Не, дело даже не в покупках, а в абсурдности слухов.
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