Сергей Ковпанец: «Как сестры Мальковы оказались в Сирии, я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России»

Теги Сергей Ковпанец сборная России жен Дарья Малькова Татьяна Малькова Панарабские игры Велоспорт

Сергей Ковпанец прокомментировал информацию об участии сестер Мальковых в Панарабских играх.

Татьяна и Дарья Мальковы оказались в заявке на турнир в составе сборной Сирии. У обеих в профилях изменены имена, у Дарьи указана другая дата рождения. 

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось.

Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России.

Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят.

Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – заявил Sports.ru старший тренер сборной России по велоспорту. 

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

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17 комментариев

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Ola BP
Ответ Арсений Чернобаев
это Пригожин на фото в телеграме?
КОВПАНЕЦ, ГДЕ ВЕЛОСИПЕДЫ, ###?!
+11
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Арсений Чернобаев
это Пригожин на фото в телеграме?
+10
0
+10
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Rumov
В Сирию уже бегут. Жаль.
+13
-3
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bevooch
>Понятно, что речь о дружественной стране

Ну это самое главное.
+10
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гилберт
Унесло, как Элли из Канзаса.
+9
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Игорь Горшков
Рафик на уиноват (с) ясно понятно.
+5
0
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Nan Dos
Старик лишил будущего целое поколение, а вы обвиняете девушек которые пытаются спасти самих себя
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Dizzod
с утра решили проехаться для разминки и не заметили как в пригороде Дамаска оказались.
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Арсений Чернобаев
Ответ Ola BP
КОВПАНЕЦ, ГДЕ ВЕЛОСИПЕДЫ, ###?!
У НАС НЕ ХВАТКА ШИН 70%!
КОВПАНЕЦ, ГДЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?!
+3
0
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Lacrosse-style goal
Ихтамнет. И вообще они уволились 2 недели назад
+4
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Ola BP
Ответ Арсений Чернобаев
У НАС НЕ ХВАТКА ШИН 70%! КОВПАНЕЦ, ГДЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?!
Сколько же мемов породил Пригожин за один год) Всё Валерия виновата!
+2
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Сим Сим
Ответ Rumov
В Сирию уже бегут. Жаль.
Дойдёт до того что в Антарктиду от Пу улепётывать будут.
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Сергей
Зита и Гита
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Tatiana Klm
А там и до Китайской границы рукой подать…
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Olajuvon
Как оказались понятно, на велосипеде прямо с тренировки поехали в Сирию!
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Dmitriy Racheev
Ответ Арсений Чернобаев
это Пригожин на фото в телеграме?
Это бибер и долик, они теперь в сборной
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