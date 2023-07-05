Сергей Ковпанец прокомментировал информацию об участии сестер Мальковых в Панарабских играх.

Татьяна и Дарья Мальковы оказались в заявке на турнир в составе сборной Сирии. У обеих в профилях изменены имена, у Дарьи указана другая дата рождения.

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось.

Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России.

Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят.

Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – заявил Sports.ru старший тренер сборной России по велоспорту.

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии