Максим Дивнич: «СССР был первым в мире, кто принял закон об абортах. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей»

Максим Дивнич высказался о законе об абортах, который приняли в СССР.

«После революции 1917 года одним из первых законов стал закон про аборты. СССР был первым в мире, кто его принял. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей.

Как бы ни говорили плохо про Николая II, при его правлении население страны за счет естественного прироста выросло на 60 миллионов человек.

Не за счет 60 миллионов мигрантов, а потому что были большие семьи по пять-восемь детей. А в период с 1917-го по 1922-й население страны сократилось на 17 миллионов – это официальная статистика, которую можно посмотреть в интернете.

Говорить, что СССР, временное правительство или сделали благо – это так себе история. Был период, когда Сталин отменил аборты – тогда начался бум рождаемости», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

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