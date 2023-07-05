Максим Дивнич: «СССР был первым в мире, кто принял закон об абортах. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей»

Теги MMA Максим Дивнич Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич высказался о законе об абортах, который приняли в СССР.

«После революции 1917 года одним из первых законов стал закон про аборты. СССР был первым в мире, кто его принял. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей.

Как бы ни говорили плохо про Николая II, при его правлении население страны за счет естественного прироста выросло на 60 миллионов человек.

Не за счет 60 миллионов мигрантов, а потому что были большие семьи по пять-восемь детей. А в период с 1917-го по 1922-й население страны сократилось на 17 миллионов – это официальная статистика, которую можно посмотреть в интернете.

Говорить, что СССР, временное правительство или Ленин сделали благо – это так себе история. Был период, когда Сталин отменил аборты – тогда начался бум рождаемости», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

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43 комментария

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Матвей Медведев
даже комментарий родить не могу!
+40
-3
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krokodilych
"А в период с 1917-го по 1922-й население страны сократилось на 17 миллионов – это официальная статистика, которую можно посмотреть в интернете."

------------------------

То есть Максим Дивнич полагает, что это сокращение вызвано разрешением абортов? А гражданская война, интервенция и массовая эмиграция здесь как бы и ни при чем?

Шариков какой-то. "Советы космического масштаба и космической же глупости" ©
+37
-1
+36
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Сергей Орлов
Ему голову наглухо отбили что ли?)
+20
-6
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iiildario
Ответ krokodilych
"А в период с 1917-го по 1922-й население страны сократилось на 17 миллионов – это официальная статистика, которую можно посмотреть в интернете." ------------------------ То есть Максим Дивнич полагает, что это сокращение вызвано разрешением абортов? А гражданская война, интервенция и массовая эмиграция здесь как бы и ни при чем? Шариков какой-то. "Советы космического масштаба и космической же глупости" ©
Это вообще мрак какой-то. Глаза на лоб лезут от этих мыслителей от спорта.
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Pigmalion
Ответ Pikachu Pikachu
Да, людей же не хватает. Всем надо по 10 детей, чтобы жить как в Бангладеш или Нигере
Ну в России действительно все плохо с демографией.
+11
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+9
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Арсен Алимов
А сейчас что мешает родить по несколько детей???Аборт делать заствляет кто то??Сами залетают и сами делают аборт...Уже не знает че говорить,чтобы напомнить о себе
+10
-2
+8
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Pikachu Pikachu
Да, людей же не хватает. Всем надо по 10 детей, чтобы жить как в Бангладеш или Нигере
+14
-7
+7
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fbd
Блин, то есть он взял одно из достижений (со знаком +) советского союза в области прав человека (с чем в СССР было не сильно хорошо) и перевернул его до уровня какого-то геноцида. Молодец какой.
+7
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Лжетрофеич
А не проще ли войн позорных поменьше вести?
+6
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Dizzod
а а законе так и было написано: разрешается делать аборт только русским. другим национальностям запрещено.
кстати в Узбекистане во времена СССР все нормально было с рождаемостью, несмотря на тот закон. Жаль детская смертность относительно высокая была, но это не из-за закона об абортах.
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Digger86
Почему считается, что много людей это благо?
+5
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Pikachu Pikachu
Ответ Pigmalion
Ну в России действительно все плохо с демографией.
Ну и? Я бы сказал, с учетом того, что в результате технического прогресса, будет исчезать много рабочих мест, большое население будет скорее проблемой, чем плюсом.
+5
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nmnackjbxkasbk
Ответ Pigmalion
Ну в России действительно все плохо с демографией.
плохо не только с ней
+4
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BearS
Почему ММАшникам и прочим боксерам от ударов в голову начинают лезть всякие глупые мысли?
+4
-1
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Костя Кот
Ответ Матвей Медведев
даже комментарий родить не могу!
сделал бы аборт
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Игорь М.
Ответ Digger86
Почему считается, что много людей это благо?
потому что мышление некоторых людей архаично и не развито
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Мирзоанис Якубов
Обычно "родить" такой шедевр человек способен только в состоянии глубокого кайфа и сильнейшего алкогольного опьянения
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Геннадий Кулешов
Сначала Дивничу надо было хорошо подумать, а потом высказываться. Не зная темы , объективное мнение не выскажешь
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Yury Sin
Ответ BearS
Почему ММАшникам и прочим боксерам от ударов в голову начинают лезть всякие глупые мысли?
Ты сам ответил на свой вопрос. Много ударов в голову бесследно для здоровья не проходят.
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iiildario
Мда, большей части спортсменов рот за пределами их деятельности лучше вообще не открывать.
Конечно же, именно из-за того, что аборты было нельзя делать произошел такой прирост населения (кстати не знаю, действительно ли он был таким масштабным, а гуглить лень). Огромный скачок в медицине тут вообще не при чем.
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catcher69
6 июля 1831 года – холерный бунт в Петербурге...Народец не понимал источника заболевания и поэтому привычно обвинили иноземных доктров, которые хотят извести народ русский, распыляя отраву из своих склянок. Жгли больницы, ломали мебель, били врачей.
Пришлось задействовать армию..
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L1berty
И почему люди не стремятся рожать детей, которым не могут дать все необходимое, не говоря уж про образование.
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Redmurza
Бойцуха и история, комедия в двух актах
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filippa
читаю. думаю " что за ...? а потом увидел ММА /Бокс .все понятно. еще один защите не уделял должного внимания. .
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iiildario
Ответ Digger86
Почему считается, что много людей это благо?
ТЫ ШТО НАДА БОЛЬШЕ РУССКИХ ВОН КИТАЙЦЕВ СКОЛЬКО И КАКАЯ СТРАНА ВЕЛИКАЯ
Только что-то про Индию такого не слышу обычно.
Понятно для чего государству много людей, но вот таким гениям-понятия не имею
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