Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»

Теги Сергей Клевченя Олимпийская сборная России сборная России жен (коньки) сборная Казахстана жен Политика Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Чемпионка России по конькобежному спорту объяснила свой переход в сборную Казахстана.

Кристина Силаева – действующий победитель ЧР на дистанции 500 м. Международный союз конькобежцев (ISU) сейчас не допускает россиян к соревнованиям под своей эгидой.

– Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.

– Не верили в то, что вернут на международные старты?

– Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

– Вам придется отказаться от российского гражданства.

– Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

– То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?

– Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.

– Близкие как восприняли ваше решение?

– Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием, – рассказала 23-летняя Силаева.

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32 комментария

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pyatachyok
Какой ужас, государство воспитывало! Вот я сына учу всякому, тренирую, а он, быть может, со временем и вовсе женится, да и из дома моего слиняет… Так это нормальный процесс: он же не раб мой! Так и гражданин — не раб. Хорошо государство себя ведет — будет гражданин ценить такое государство. Плохо — ну и ладно, других государств полно. Каждый вправе покинуть любое государство, в том числе свое собственное — это одно из базовых прав человека, статья 13 Всеобщей декларации.
+43
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Анюточка Колыханова
Ответ Аморалинни
"ничем таким я не была связана" Ну подумаешь государство воспитало и натренировало до ЧР Пфф, теперь можно и свалить А потом и гражданство вернуть, когда выгодно будет)
государство воспитывает и тренерует?))))))) я думала родители
+33
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Vylkos
Поддерживаю 100%.
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Сергей Носков
"Сейчас сво, потом ещё что-нибудь",-простыми словами, одним предложением о прошлом, настоящем и будущем этой страны. Молодая девченка, а уже всё поняла, молодец. И то что свалила-молодец вдвойне.
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Бальзам Биттнера
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+12
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Ярослав Ройс
Ответ bm9z9dpnwx
Родители водят на тренировки , покупают экипировку , платят за сборы / соревнования , но тренирует тренер , а ему платит государство , или процент от побед , как-то так
Государство платит 20к медсестре в яр. области 250км от москвы о чем ты, не позорься
+11
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Jan T
Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием, – рассказала 23-летняя Силаева.

Сразу видно -- нормальная семья, не фехтовально-церковная, как у Софьи.
Правильно, Кристина, ибо нефиг. Государство для человека, а не человек в топку государства.
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Виктор Иванович
Правильное решение.
Но государство это так просто не оставит.
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bevooch
Ответ Аморалинни
Ага, Вова виноват, что у одного государства крайняя необходимость в создании напряжённостей в мире. Для этого даже 800 военных баз по всему миру создали
И как, много напряжённости сгладили за последние 500 дней?
+5
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supervan48rus
хоть так, иначе что потом? физруком в школу? всё нормально, все всё понимают
+4
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Андрей Балабаев
Адекватная. И главное в отличие от псевдогрузинских фигуристов всë в открытую делает и не юлит
+3
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OlegLawyer
Атлеты выбирают спорт
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bm9z9dpnwx
Ответ Анюточка Колыханова
государство воспитывает и тренерует?))))))) я думала родители
Родители водят на тренировки , покупают экипировку , платят за сборы / соревнования , но тренирует тренер , а ему платит государство , или процент от побед , как-то так
+5
-3
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Vladimka
Абсолютно разумный шаг. Развиваться, соревноваться с сильнейшими. А не в парниковых условиях а-ля открытые чемпионаты России с россиянами и беларусами.
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Lol Ko
Ответ Сергей Носков
"Сейчас сво, потом ещё что-нибудь",-простыми словами, одним предложением о прошлом, настоящем и будущем этой страны. Молодая девченка, а уже всё поняла, молодец. И то что свалила-молодец вдвойне.
Про коронавирус что-то забыла...
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pyatachyok
Типа Вова решил помочь в создании напряженности и начал захватническую войну?

ЗЫ: Закрывать комменты, но при этом писать — это путь нехорошего слова.
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Антон Bratishchev
Ответ Сергей Носков
"Сейчас сво, потом ещё что-нибудь",-простыми словами, одним предложением о прошлом, настоящем и будущем этой страны. Молодая девченка, а уже всё поняла, молодец. И то что свалила-молодец вдвойне.
Красава
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Lol Ko
Ответ supervan48rus
хоть так, иначе что потом? физруком в школу? всё нормально, все всё понимают
А сейчас что потом? Даже интересно, какой путь у нее ты видишь )
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Ярослав Ройс
Ответ bm9z9dpnwx
Родители водят на тренировки , покупают экипировку , платят за сборы / соревнования , но тренирует тренер , а ему платит государство , или процент от побед , как-то так
При этом у нас одна из самых классных хоккейных школ в стране, как ты на эту зп не то что экипу покупать, а тупо жить будешь?
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Batt Monner
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Arogo
всем убежавших в трудное время - в черный список, гражданство не давать. Век спорстмена короток, а человека подлиннее - пускай потом как гастер живет в рф
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Гагаринский, дом 3
Война!
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Идеальный шторм
Разве Казахстан запрещает 2 гражданства?
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Normic
Самое долгое СВО в истории человечества
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sk0208827
Кош Келдiнiз !
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