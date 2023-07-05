Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»
Чемпионка России по конькобежному спорту объяснила свой переход в сборную Казахстана.
Кристина Силаева – действующий победитель ЧР на дистанции 500 м. Международный союз конькобежцев (ISU) сейчас не допускает россиян к соревнованиям под своей эгидой.
– Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.
– Не верили в то, что вернут на международные старты?
– Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.
– Вам придется отказаться от российского гражданства.
– Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.
– То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?
– Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.
– Близкие как восприняли ваше решение?
– Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием, – рассказала 23-летняя Силаева.
Сразу видно -- нормальная семья, не фехтовально-церковная, как у Софьи.
Правильно, Кристина, ибо нефиг. Государство для человека, а не человек в топку государства.
Но государство это так просто не оставит.
ЗЫ: Закрывать комменты, но при этом писать — это путь нехорошего слова.