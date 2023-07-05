«ПСЖ» не будет подписывать игроков «Барсы» при Энрике. Тренер хочет улучшить отношения между клубами

Луис Энрике решил помочь «ПСЖ» и «Барселоне» наладить отношения.

Как сообщает Diario Sport, новый главный тренер парижан не хочет, чтобы руководство подписывало футболистов из его бывшей команды. Он надеется, что противостояние клубов завершится.

Отмечается, что в связи с этим « » не планирует предпринимать попытки купить Педри или Гави.