«ПСЖ» не будет подписывать игроков «Барсы» при Энрике. Тренер хочет улучшить отношения между клубами
Луис Энрике решил помочь «ПСЖ» и «Барселоне» наладить отношения.
Как сообщает Diario Sport, новый главный тренер парижан не хочет, чтобы руководство подписывало футболистов из его бывшей команды. Он надеется, что противостояние клубов завершится.
Отмечается, что в связи с этим «ПСЖ» не планирует предпринимать попытки купить Педри или Гави.
а точно, лето, каникулы у школьников)
И ещё кого прихватит