«ПСЖ» не будет подписывать игроков «Барсы» при Энрике. Тренер хочет улучшить отношения между клубами

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Педри Гави Футбол

Луис Энрике решил помочь «ПСЖ» и «Барселоне» наладить отношения.

Как сообщает Diario Sport, новый главный тренер парижан не хочет, чтобы руководство подписывало футболистов из его бывшей команды. Он надеется, что противостояние клубов завершится.

Отмечается, что в связи с этим «ПСЖ» не планирует предпринимать попытки купить Педри или Гави.

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43 комментария

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Билли Херрингтон
Лапорта сейчас не понял. Наоборот же нужно, чтобы ПСЖ каждое лето чистил состав Барселоны от игроков, перешедших год назад. Нож в псину от Энрике
+37
-5
+32
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david lamer
Ответ войд
А ты думаешь эти два бруска там нужны?)
а ту думаешь два бруска стоили бы по 100млн?) или ты повонять сюда зашёл?)
+26
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corazón blanco
Посол доброй воли)
+12
-3
+9
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david lamer
Интересно, Педри или Гави кто-то отдал бы ПСЖ?
+10
-2
+8
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Josep
Так наоборот лучше скупил бы. Сказал бы Хелаифи что ему вот прям необходимы Кессье, Дест, Лангле и Ферран Торрес с Фати за все деньги мира.
+8
-1
+7
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stpn1503
Ответ Билли Херрингтон
Лапорта сейчас не понял. Наоборот же нужно, чтобы ПСЖ каждое лето чистил состав Барселоны от игроков, перешедших год назад. Нож в псину от Энрике
а собачку то жалко
+7
-1
+6
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david lamer
Ответ Topson_77
Сколько-сколько? По 100 млн?? Это по версии какой каталонской газеты? Видали мы уже ваших фати по 100 млн
ну хотя бы на трансфермакт зайди посмотри цены, прежде чем тут высирать что-то
+5
0
+5
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Ansu Fati
Ответ войд
А ты думаешь эти два бруска там нужны?)
До сих пор полыхает от 1+2 от 18летнего Гави в Суперкубке?))
+8
-3
+5
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Виктор Кашшаи
У Сикарио, Raul14, dr Cage так много свободного времени.
а точно, лето, каникулы у школьников)
+8
-4
+4
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Neclerque
Ответ Билли Херрингтон
Лапорта сейчас не понял. Наоборот же нужно, чтобы ПСЖ каждое лето чистил состав Барселоны от игроков, перешедших год назад. Нож в псину от Энрике
А Газзаева-то за что?
+6
-2
+4
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Комрон Махбубов
сам начал напряжение (6-1), сам и закончит)
+6
-3
+3
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david lamer
Ответ Сикарио
А кто сказал, что они что-то стоят? Стоят - это когда кто-то за них столько заплатил. За них не заплатили и корзинки бобов.
да-да, а клубы предлагают цену просто выдумывая цифру, что ты несешь вообще, есть как минимум ориентировочная цена на каждого игрока, иди считай свои бобы
+3
0
+3
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Rafa Mekhraliev
Так прикольно видеть как многие списываются Барсу со счетов и выставляют их какими-то олухами. При том что Барса действующий чемпион страны.
+2
-1
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Муслим Атангулов
Ответ Topson_77
А какое отношение имеет трансфермаркт, обновляемый школьниками, к реальному положению дел на рынке? Твой трансфермаркт еще в 2021 оценивал Фати в 80 млн. Ии??
По твоему когда Атлетико покупал Феликса за 120млн , он столько стоил?
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Антон Bratishchev
Ответ david lamer
а ту думаешь два бруска стоили бы по 100млн?) или ты повонять сюда зашёл?)
Стоили бы, какая цена у Холодильника?
+1
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corazón blanco
Ответ иц а мэн
да это предлог чтобы не рыпаться на великую барсу, боятся их
Барселона, наоборот, как никогда выгодно, чтобы на нее рыпнулись и забрали таких топов, как Гарсия.
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Муслим Атангулов
Ответ Josep
Так наоборот лучше скупил бы. Сказал бы Хелаифи что ему вот прям необходимы Кессье, Дест, Лангле и Ферран Торрес с Фати за все деньги мира.
факт
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bulldozer
Ответ BZB
А зачем этим клубам дружить? У каждого свой путь.
Не то чтобы дружить, скорее, нормализовать отношения. Был целый ряд случаев, когда ПСЖ выхватывал игроков буквально перед носом у Барсы. Это Маркиньос, Вератти, Тьяго Силва, из более свежих - Вейналдум. Вообще на спортсе когда-то была хорошая статья про это противостояние и его причины.
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хавбек+
в барсе с приличными игроками не особо сейчас
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Дмитрий Гудков
Наоборот, пусть жениха дочери забирает
И ещё кого прихватит
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Данияр лучший в мире
надеюсь под руководством энрике псж заиграет удачи ему
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Lordk
А такой договор разве законен в ЕС? Вроде подобные вещи несколько нарушают права футболистов.
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NartApsua
Чтобы улучшить отношения совсем наоборот. Барса была бы не против, чирбы ПСЖ подписал некоторых игроков Барселоны)
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a2wai
А если Барселона попросит дернуть за рычаг, чтобы им разрешили регистрировать игроков?
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BZB
А зачем этим клубам дружить? У каждого свой путь.
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