«Барселона» подписала Иньиго. Контракт с защитником – до 2025 года

Иньиго Мартинес стал игроком «Барселоны».

Каталонский клуб объявил о подписании 32-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2025 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

перешел в «Барселону» на правах свободного агента. До этого он провел 6 сезонов в «Атлетике».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.