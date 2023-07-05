«Барселона» подписала Иньиго. Контракт с защитником – до 2025 года

Теги Барселона Атлетик Ла Лига трансферы Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес стал игроком «Барселоны».

Каталонский клуб объявил о подписании 32-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2025 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро. 

Мартинес перешел в «Барселону» на правах свободного агента. До этого он провел 6 сезонов в «Атлетике». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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54 комментария

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фан Барсы
Ответ QWertY
Курс на омоложение. 32 летний птенец топаря Чави!
Молодые Кросс и Модрич смеются в сторонке
+35
-9
+26
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Donald Subanov
Ответ Los Galácticos
Сумма отступных 400 млн , это уже какой-то нездоровый тренд, он по факту и за 40 в таком возрасте уже никому не будет нужен.
Сколько можно повторять одно и тоже.
Сумма отступных в Испании не равно его трансферной стоимости.
+20
-4
+16
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falkao2013
Отличный трансфер. Хороший защитник с опытом игры в Ла Лиге. Такой дядька нужен команде.
+11
0
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Nike of FW
🇺🇾 Ronald Araujo.
🇩🇰 Andreas Christensen.
🇫🇷 Jules Koundé.
🇪🇦 Iñigo Martínez.
🇪🇦 Alejandro Balde.
🇪🇦 Marcos Alonso.
🇪🇦 Sergi Roberto.
🇪🇦 Eric García.
🇪🇦 Iván Fresneda (новый правый защитник). ❓
+6
-2
+4
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Bentley Verura
Ответ Виктор Кашшаи
Ты забыл про Начо, Карвахаля, Васкеса и прочего 💩 из реала)
эти "💩" выиграли столько лиги чемпионов сколько бчк выиграла за всю историю
+9
-6
+3
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фан Барсы
Добро пожаловать в команду . Удачи Мартинесу
+7
-5
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Los Galácticos
Ответ Donald Subanov
Сколько можно повторять одно и тоже. Сумма отступных в Испании не равно его трансферной стоимости.
Это и дураку известно, такие отступные ставят чтобы игрока не выкупили мешки, но если в случае с Винисиусом 1 миллиард отступных это понятно, то тут за что беспокоиться и ставить 400 отступные полный бред.
+3
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даниил футбол
Надеюсь заиграет в новом клубе. Удачи
+2
0
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wjvxpb5q6f
Так и вижу, как кто-то предлагает 350🍋 за Иньиго, а тут бац, Барселона упёрлась и говорит «Плати отступные 400!»
+3
-1
+2
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Виктор Кашшаи
Ответ Bruce Wayne
Тьяго Сильва смеется над тобой
каждый человек в мире посмеялся над местом Челси в АПЛ
+7
-5
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Donald Subanov
Бускетс, Альба ушли.
Нужные опытные дядьки.
В команде полно молодых суперталантов, но иногда из-за молодости хромает стабильность. Особенно в лиге чемпионов.
+2
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Очередное топовое приобретение без шума и пыли! Бесплатно! Вот что значит реноме клуба, все хотят в Барсу.
Ждём одноклеточные сливочные комментарии про "хаха, не сможете зарегистрировать" - прошлый сезон ничему не научил людей, в этом так же обделаются)

А Иньиго удачи в команде, получили прекрасного игрока в обойму, адаптированного к чемпионату.
+4
-2
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Виктор Кашшаи
Ответ фан Барсы
Молодые Кросс и Модрич смеются в сторонке
Ты забыл про Начо, Карвахаля, Васкеса и прочего 💩 из реала)
+18
-17
+1
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прощай Роналду
Ответ Nike of FW
🇺🇾 Ronald Araujo. 🇩🇰 Andreas Christensen. 🇫🇷 Jules Koundé. 🇪🇦 Iñigo Martínez. 🇪🇦 Alejandro Balde. 🇪🇦 Marcos Alonso. 🇪🇦 Sergi Roberto. 🇪🇦 Eric García. 🇪🇦 Iván Fresneda (новый правый защитник). ❓
Правым атакующим защитником будет Торрес, Фати атакующим опорником, грядёт новый футбольный БУМ)))
+3
-2
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Bazilic
Ответ QWertY
Курс на омоложение. 32 летний птенец топаря Чави!
Какой омоложение?) в старте всего один игрок старше 30. Барса и так невероятно молодая команда, нужен опыт
+5
-4
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Виктор Кашшаи
Ответ Kaka_GOAT
Великий клуб 😄😄😄😄😄
мне тоже смешно, когда реал называют больше, чем клубом, но к сожалению это только МЧК под золотым дождём)
+6
-5
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Red_Marlboro_
Ответ Born is the King
Средний игрок,как раз уровень Барселона. Будет вместо Лангле смотреть, как Бавария овладевает над барселоной в очередной раз
Ты лучше за своих деревяшек с 12-го места переживай,как бы их Брентфорд в очередной раз не снёс бы под корень
+2
-1
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doctorfaust1982sk@gmail.com
Удачи Иньиго! Дай Бог, чтобы ты был полезен Великому клубу!!!
+4
-3
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Bazilic
Ответ Born is the King
Средний игрок,как раз уровень Барселона. Будет вместо Лангле смотреть, как Бавария овладевает над барселоной в очередной раз
Сильнее любого цз Челси на данный момент
+5
-4
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прощай Роналду
Ответ Bazilic
Объявление было только что Что не так то?
Стал давно, объявили только сейчас)
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f0rmoceft
Ответ wjvxpb5q6f
Я вот только не понимаю одного, зачем отпускать в доску своих Пике, Бускетса, Альбу, чтобы набрать таких же стариков, но ниже уровнем типа Алонсо, Ромеу и Мартинеса.
Их попросили уйти, чтобы освободить зарплатную ведомость, так бы не отпустили.
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wjvxpb5q6f
Я вот только не понимаю одного, зачем отпускать в доску своих Пике, Бускетса, Альбу, чтобы набрать таких же стариков, но ниже уровнем типа Алонсо, Ромеу и Мартинеса.
0
0
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TravenS
Ответ Los Galácticos
Это и дураку известно, такие отступные ставят чтобы игрока не выкупили мешки, но если в случае с Винисиусом 1 миллиард отступных это понятно, то тут за что беспокоиться и ставить 400 отступные полный бред.
Ага, поставь 40 и арабы как нефиг делать заберут товарища.
0
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Los Galácticos
Сумма отступных 400 млн , это уже какой-то нездоровый тренд, он по факту и за 40 в таком возрасте уже никому не будет нужен.
+7
-7
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ten Hag
Ответ Виктор Кашшаи
мне тоже смешно, когда реал называют больше, чем клубом, но к сожалению это только МЧК под золотым дождём)
Больные фантазии
Не позорился бы
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