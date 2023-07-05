«Барселона» подписала Иньиго. Контракт с защитником – до 2025 года
Иньиго Мартинес стал игроком «Барселоны».
Каталонский клуб объявил о подписании 32-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2025 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро.
Мартинес перешел в «Барселону» на правах свободного агента. До этого он провел 6 сезонов в «Атлетике».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Сумма отступных в Испании не равно его трансферной стоимости.
🇩🇰 Andreas Christensen.
🇫🇷 Jules Koundé.
🇪🇦 Iñigo Martínez.
🇪🇦 Alejandro Balde.
🇪🇦 Marcos Alonso.
🇪🇦 Sergi Roberto.
🇪🇦 Eric García.
🇪🇦 Iván Fresneda (новый правый защитник). ❓
Нужные опытные дядьки.
В команде полно молодых суперталантов, но иногда из-за молодости хромает стабильность. Особенно в лиге чемпионов.
Ждём одноклеточные сливочные комментарии про "хаха, не сможете зарегистрировать" - прошлый сезон ничему не научил людей, в этом так же обделаются)
А Иньиго удачи в команде, получили прекрасного игрока в обойму, адаптированного к чемпионату.
Не позорился бы