Уимблдон. 2-й круг. Рублев встретится с Карацевым, Джокович – с Томпсоном, Синнер – со Шварцманом

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Аслан Карацев Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев и Аслан Карацев поборются во втором круге «Уимблдона».

Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Джоржаном Томпсоном

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Ян Чоински (Германия) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Максимилиан Мартерер (Германия) Майкл Ммо (США)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Марсело Барриос Вера (Чили) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
5 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Александр Вукич (Австралия) Кентен Алис (Франция)
Дата проведения
5 июля, 19.00
Онлайн матча

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4 комментария

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Wesker
В 12:00 мск откроется трансферное окно из глорья Качина в глорьё Томпсона.
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+1
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Евгений Фабиянчук
Всем привет!
Хештег дня на сегодня, думаю, отзывается в каждом поклоннике тенниса: #ХватитДождей
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Евгений Фабиянчук
Казалось бы, Уим залез в приличные долги перед игроками и зрителями, кучу матчей надо сегодня провести, ну будьте людьми, начните пораньше - неет, всё равно не раньше 13 по Мск начало матчей))
#ХватитДождей
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