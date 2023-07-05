Уимблдон. 2-й круг. Рублев встретится с Карацевым, Джокович – с Томпсоном, Синнер – со Шварцманом
Андрей Рублев и Аслан Карацев поборются во втором круге «Уимблдона».
Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Джоржаном Томпсоном
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 19.00
- Дата проведения
- 5 июля, 19.00
Хештег дня на сегодня, думаю, отзывается в каждом поклоннике тенниса: #ХватитДождей
#ХватитДождей