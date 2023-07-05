«ПСЖ» назначил Энрике главным тренером. Контракт – на 2 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике возглавил «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Кристофа Гальтье. 

Контракт испанского тренера с клубом рассчитан на два сезона. 

«Я очень рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт. Мне очень интересно познакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ», – сказал Энрике

Ранее испанец возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону». Последним местом работы Энрике была сборная Испании. 

Фото: https://www.psg.fr/

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63 комментария

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theuser
Ответ Ебздрогыч
Опыта будет выше крыши, только вряд ли приятного
один год в ПСЖ следующие десять кормит...
+67
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Ебздрогыч
Опыта будет выше крыши, только вряд ли приятного
+65
-7
+58
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Николай Зеленкин
Отработает до хотя бы одного продления?
+34
-4
+30
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Egor Aleksandrovich
на годик-максимум два пойдет, потом опять будут искать нового ГТ
+19
-3
+16
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anton74
Ответ Egor Aleksandrovich
на годик-максимум два пойдет, потом опять будут искать нового ГТ
два это очень оптимистично
+15
-1
+14
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vzi
Ответ Николай Зеленкин
Отработает до хотя бы одного продления?
Отработает хотя бы больше года? )
+10
-1
+9
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Виталий Слятин
Ответ theuser
один год в ПСЖ следующие десять кормит...
это в Анжи так было
+9
-2
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NartApsua
Ответ napoli_14
Вот и посмотрим, насколько Энрике топарь без МСН. В Роме, Сельте и сборной успехи так себе были.
В Сельте, кстати, неплохо отработал.
В Сборной совсем немного не хватило для победы на Евро. В полуфинале дышать не дали будущим победителям.
Из Ромы он сам ушёл после не самого удачного сезона. Но игроки команды во главе с самим Тотти уговаривали его остаться.
Так что, как любят говорить, не всё так однозначно)
+4
0
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napoli_14
Вот и посмотрим, насколько Энрике топарь без МСН.
В Роме, Сельте и сборной успехи так себе были.
+5
-1
+4
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corazón blanco
Ответ Nursultan Football
тренер для РМ он Каталонец навечно!
Однако за Мадрид выступал. Но то, что тренером Мадрида он не будет - факт.
+3
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Александр Никитин
если к ноябрю не выиграет лч уволят
+3
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humanswarrior5
Уволят в январе.
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A K
Удивительные люди. Надо, конечно, было ждать два года и упустить Лео, чтобы потом, наконец, заняться поисками нормального тренера.
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error505
Может у него получится сделать что-то нормальное из этого клуба. Удачи!
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cektor
на 2 года , больше там не держат ))
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humanswarrior5
Ответ vzi
Отработает хотя бы больше года? )
Хотя бы год. Прямо есть чуйка, что не пойдет его стиль и будет проигрывать чемп к новому году.
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Yoursistersboyfriend
Ватокат в студию!
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ЧакЧак
возьмет кубок лиги !
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Adeen
Ответ Egor Aleksandrovich
на годик-максимум два пойдет, потом опять будут искать нового ГТ
Четыре месяца - максимум. Запомни комментарий.
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Ilya Petrov
Для Энрике шанс после долгого перерыва в клубном футболе проявить себе в топ клубе. Трудно делать какие-то ставки, если у Энрике хороший тренерский штаб, то может и выстроить хорошую команду получится.
+1
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KMR
У них был лучший тренер мира,но они повелись на всяких недогвардиолов
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Андрей Белов
Вот это уже серьёзно, это вам не Почетино. Будут за лч бороться.
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Rumov
Тот случай когда клубу тренеру уже ничего не интересно.
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Рашпель793
Интересно, кого в следующем году назначат? Может Моура уговорят?
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slow focus
Ответ Egor Aleksandrovich
на годик-максимум два пойдет, потом опять будут искать нового ГТ
так написано, как будто в других клубах каждые год-два тренеров не меняют)) мало сейчас - несколько месяцев отработать, а полноценные два сезона - это уже много в современном футболе
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