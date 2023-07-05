Луис Энрике возглавил «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Кристофа Гальтье.

Контракт испанского тренера с клубом рассчитан на два сезона.

«Я очень рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт. Мне очень интересно познакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать « », – сказал .

Ранее испанец возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону». Последним местом работы Энрике была сборная Испании.

Фото: https://www.psg.fr/