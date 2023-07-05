«ПСЖ» назначил Энрике главным тренером. Контракт – на 2 года
Луис Энрике возглавил «ПСЖ».
Парижский клуб объявил о назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Кристофа Гальтье.
Контракт испанского тренера с клубом рассчитан на два сезона.
«Я очень рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт. Мне очень интересно познакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ», – сказал Энрике.
Ранее испанец возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону». Последним местом работы Энрике была сборная Испании.
Фото: https://www.psg.fr/
В Сборной совсем немного не хватило для победы на Евро. В полуфинале дышать не дали будущим победителям.
Из Ромы он сам ушёл после не самого удачного сезона. Но игроки команды во главе с самим Тотти уговаривали его остаться.
Так что, как любят говорить, не всё так однозначно)
В Роме, Сельте и сборной успехи так себе были.