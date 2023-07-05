Маунт взял 7-й номер в «МЮ». Он был свободен после ухода Роналду

Мэйсон Маунт взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы объявили о подписании полузащитника, который играл за «Челси».

В новой команде будет играть под 7-м номером. Ранее его носили такие игроки « », как , Брайан Робсон, Эрик Кантона, и . «Семерка» была свободна после ухода Роналду из клуба прошлой осенью.

В «Челси» Маунт играл под 19-м номером.

Фото: https://twitter.com/ManUtd/