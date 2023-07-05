Маунт взял 7-й номер в «МЮ». Он был свободен после ухода Роналду
Мэйсон Маунт взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед».
Сегодня манкунианцы объявили о подписании полузащитника, который играл за «Челси».
В новой команде Маунт будет играть под 7-м номером. Ранее его носили такие игроки «МЮ», как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. «Семерка» была свободна после ухода Роналду из клуба прошлой осенью.
В «Челси» Маунт играл под 19-м номером.
Сильнее полузащиты с Родри, Ковачичем и Де Брюйне?))
Роналду лишь сделал последний шаг.