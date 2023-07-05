Маунт взял 7-й номер в «МЮ». Он был свободен после ухода Роналду

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Эрик Кантона Брайан Робсон Джордж Бест игровая форма Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы объявили о подписании полузащитника, который играл за «Челси». 

В новой команде Маунт будет играть под 7-м номером. Ранее его носили такие игроки «МЮ», как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. «Семерка» была свободна после ухода Роналду из клуба прошлой осенью. 

В «Челси» Маунт играл под 19-м номером.

Фото: https://twitter.com/ManUtd/

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43 комментария

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Фарид Харисов
Ответ & Co1366
Эта семёрка - большая ответственность, потянет ли?
Семёрка после ухода Роналду настолько проклята, что даже вернувшийся Роналду с ней провалился.
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Ola BP
Санчо, Антони и Гарначо: 🗿🗿🗿
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+8
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rigobersong
Ответ DolJun
легендарная семерка, наследних таких бистов как ди мария, мемфис и алексис "пианист" санчес. надеюсь его карьера в манчестере пойдет по тому же пути)
Сразу видно, ты не тру фан нашего мю:) Ведь истинная 7ка это Лингардиньо!:))
+20
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Тухель
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Позор Челси, что отпустили такого игрока. Да ещё и англичанина, воспитанника
Какого такого? Атакующий игрок с статистикой 3+2 за сезон. Ну да такого вообще не найти в АПЛ. Например Троссард в АПЛ набрал 8+12, а обошелся Арсеналу намного дешевле, а про зарплату вообще молчу.
+4
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The Tyler Durden
Ответ Ola BP
Санчо, Антони и Гарначо: 🗿🗿🗿
Ага особенно Санчо которого подать хотят и Антони, который жене угрожает
+4
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Liss84
Вот крысаа 🐀 🤬
+9
-7
+2
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Милан137
Какой ужас видеть Маунта в футболке МЮ 🤦‍♂️ ...
+6
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Фарид Харисов
Ответ Javelin Himars
провалился забив свыше 20 голов за сезон
Хороший сезон был полностью растоптан, уничтожен и слит в унитаз когда следующим полугодием.
+2
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igorrado@yandex.ru
Ответ Тухель
Какого такого? Атакующий игрок с статистикой 3+2 за сезон. Ну да такого вообще не найти в АПЛ. Например Троссард в АПЛ набрал 18+12, а обошелся Арсеналу намного дешевле, а про зарплату вообще молчу.
Скоро болельщики МЮ все поймут)
+2
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igorrado@yandex.ru
Ответ Нголо Щербатски
У МЮ и Ливерпуля теперь полузащита сильнее чем у хваленых Сити. Трепещи Пеп прощайся с чемпионством с жалким Ковачичем)))
Чегооо?
Сильнее полузащиты с Родри, Ковачичем и Де Брюйне?))
+2
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Wekil Halylow
Ответ Liss84
Вот крысаа 🐀 🤬
300 тисяч в неделю маунту можно понят
+4
-3
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Лëха Лютый
Ответ Фарид Харисов
Семёрка после ухода Роналду настолько проклята, что даже вернувшийся Роналду с ней провалился.
Ну первые сезоны Кавани и Рона после возвращения были хорошие, так что не думаю, что "проклятие" всё ещё сильно
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Javelin Himars
Ответ Фарид Харисов
Семёрка после ухода Роналду настолько проклята, что даже вернувшийся Роналду с ней провалился.
провалился забив свыше 20 голов за сезон
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Фарид Харисов
Ответ Javelin Himars
провалился забив свыше 20 голов за сезон
Ди Мария единственная достойная семёрка в МЮ после ухода Роналду. Отыграл красиво сезон и свалил.
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Ola BP
Ответ Фарид Харисов
Хороший сезон был полностью растоптан, уничтожен и слит в унитаз когда следующим полугодием.
Спасибо ТенХагу, собственно.
Роналду лишь сделал последний шаг.
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& Co1366
Ответ Фарид Харисов
Семёрка после ухода Роналду настолько проклята, что даже вернувшийся Роналду с ней провалился.
Лучше бы взял 17, 77.
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Wekil Halylow
Ответ Tiestorzn17
Купи букварь сходи, это читать невозможно 🤦‍♂️
Не читай тогда
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Tyrone Woodley
Помню как этот клоун пытался троллить Реал и Крооса... Жалкий тип.
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Andy93
Посмотрим. После первого прихода Криша все под семеркой проваливались.
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мс-мешок
Ответ The Tyler Durden
Ага особенно Санчо которого подать хотят и Антони, который жене угрожает
Антони не женат
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SerJook
mount /dev/sda1
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Футбол, хоккей итд
Помню времена,)) когда Кантона под этим номером (7) играл,👍💪и лупил болельщиков.😵‍💫
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a2wai
Ответ Andy93
Посмотрим. После первого прихода Криша все под семеркой проваливались.
Оуэн временами был хорош, но он уже пришел в клуб поломанным и часто в лазарете проводил время.
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