«Спартак» и «Кадис» договорились о трансфере Тео Бонгонда.

Клубы согласовали переход 27-летнего вингера. Сделка обойдется красно-белым в 7 миллионов евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов, сообщает Portal Cadista.

Теперь решение по трансферу зависит от самого игрока. Он должен согласовать последние детали личного контракта с москвичами.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат « » по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.