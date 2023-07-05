«Спартак» и «Кадис» согласовали трансфер Бонгонда за 7+3 млн евро (Portal Cadista)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

«Спартак» и «Кадис» договорились о трансфере Тео Бонгонда.

Клубы согласовали переход 27-летнего вингера. Сделка обойдется красно-белым в 7 миллионов евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов, сообщает Portal Cadista.

Теперь решение по трансферу зависит от самого игрока. Он должен согласовать последние детали личного контракта с москвичами. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.

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86 комментариев

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ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен?
Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
+82
-25
+57
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Spartakus1984
Ответ ta-tosha
выше уровень - чего? даже до санкций лет 5 как весь этот уровень был смешной в еврокубках.
6 в рейтинге в Европе.Что не так?Или мы можем конкурировать с клубами в Европе у которых только от ТВ контрактов по 300 млн.дохода?
+25
-2
+23
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Хамыч
Ответ Василий Васильев
10 млн за днаря африканского,обычный бегунок ,в чемпионате Бельгии например таких куча,которые покупаются в Африке за миску риса,а тут цена 10 млн евро из за того что пару лет в Европе поиграл .
Я сам не в сильном восторге от этого трансфера ...но про какую миску риса ты говоришь если его Генк за 7 миллионов покупал ?
+14
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+14
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ta-tosha
Ответ Амин Чич
По этому в РПЛ в первой пятёрке команд " тон" задают легионеры!?
а смысл "задаванмя " этого тона? Цель какая? Европа не светит все равно до 5 лет ещё, Даже Симонян это уже понял.
Дайте играть пацанам, может вырастет пару тройку человек в перспективе.
+22
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Амин Чич
Парень еще не перешел, а его дальнейшую судьбу уже определили эксперты)
+13
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Faust Doc
Ответ Spartakus1984
Спартак покупает за 7,зенит за 12-15,да может платить в 2 раза дороже к сожалению для остальных клубов
Там даже не столь сумма сделки, а сумма личного контракта решает. И тут Зенит как царевна лебедь машет рукавами направо и на лево осыпая "россиян" из фавел золотым дождем...
гы гы гы
+10
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Амин Чич
Ответ ta-tosha
выше уровень - чего? даже до санкций лет 5 как весь этот уровень был смешной в еврокубках.
а то клубы перечисленные тобой их Хорватии, Украины, Сербии прям покоряли Европу
+9
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Faust Doc
Отличная новость из стана КБ!
Чем больше хороших игроков, тем выше уровень РПЛ!
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Олег Пашинин
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Ответ ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен? Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
Затем что РПЛ это не молодежное первенство,это продукт который должен быть интересен,и если не будет сильных легионеров то и чемпионат будет полное дно и вырасти молодым футболистам будет крайне сложно потому что не будет конкуренции,не будет сильных партнеров в команде
+7
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Руслан Узденов
Ответ ta-tosha
а смысл "задаванмя " этого тона? Цель какая? Европа не светит все равно до 5 лет ещё, Даже Симонян это уже понял. Дайте играть пацанам, может вырастет пару тройку человек в перспективе.
Ты не понимаешь очевидных вещей. Футбол - это не просто спорт, это продукт, который нужно продавать зрителю/болельщику. Убери всех более - менее качественных легов из лиги, кто включит тв или придёт на стадии, чтобы посмотреть на наши поленья?
+8
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Василий Васильев
Ответ ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен? Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
не будет легионеров интерес к чемпионату упадет до 0. Российские клубы и раньше играли ради двух матчей квалификации в еврокубках)))
+6
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Rio de Janeiro
Для нынешней РПЛ привести одного из ключевых игроков клуба из топ-5 чемпионатов, пусть и аутсайдера, очень даже норм
+13
-8
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Artie Bukko
Ответ ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен? Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
ну старая песня же, чтобы расти нужен разнообразная конкурентная среда, у кого перенимать опыт, кому сопротивляться. В собственном соку молодёжь не сварится ни во что)
+5
-1
+4
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Амин Чич
Ответ ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен? Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
По этому в РПЛ в первой пятёрке команд " тон" задают легионеры!?
+9
-6
+3
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Spartakus1984
Ответ инок
Год назад Кадис брал его за 3 лимона, то в чем смысл брать игрока за 7+3 ляма? Тео скоро 28. Его уже потом не продашь за нормальные деньги...
А до этого его другой клуб тоже брал за 7 лямов.Тут надо понимать какие варианты вообще были кроме Бонгонды.
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Spartakus1984
Как пример просто приведу,Понсе который был одним из лучших нападающих РПЛ,в Испании вообще ничего не показал или Луис Адриано в Италии.Так что уровень лиг все таки стоит учитывать,и не судить раньше времени о Бонгонде со знаком минус.
+7
-5
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Spartakus1984
Ответ Мелкие лавочники
А зачем он? там есть Мозес и Зиньковский...
Зиньковский как оказалось выходит хорошо лишь на замены
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riverman1980
Ответ Spartakus1984
Как пример просто приведу,Понсе который был одним из лучших нападающих РПЛ,в Испании вообще ничего не показал или Луис Адриано в Италии.Так что уровень лиг все таки стоит учитывать,и не судить раньше времени о Бонгонде со знаком минус.
Понсе в свой лучший сезон с результативностью на уровне Заболотного даже в Спартаке был третьим, какое там "один из лучших нападающих в РПЛ" )
+4
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Spartakus1984
Ответ sebastian1410
последний раз на 6 месте были лет пять назад)) так давно не следили за нашими клубами в Еврокубках? в мае 2021 года уже были на 8 месте рейтинга УЕФА
Так чел и написал про 5 лет назад,я ответил.Очевидно,что слежу.
+3
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mnogokotin-
Ответ ta-tosha
Ну вот зачем клубы РПЛ тратят десятки миллионов денег на легионеров? Что бы играть в закрытом чемпионате, который никому не нужен и не интересен? Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
зачем им это, если дармовые бабки есть
+1
0
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Илья Владимирович
Ответ Зелёный гопник
Из клуба аутсайдера в клуб аустайдер😂
Аутсайдеры обычно на 3-ем месте чемпионат заканчивают, угу.
+2
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Гоша Петров
Ответ Spartakus1984
Как пример просто приведу,Понсе который был одним из лучших нападающих РПЛ,в Испании вообще ничего не показал или Луис Адриано в Италии.Так что уровень лиг все таки стоит учитывать,и не судить раньше времени о Бонгонде со знаком минус.
Есть и обратные примеры Кварацхелия или Рохо который в Спартаке на скамейке сидел а в МЮ играл в основе.Поэтому это вообще не имеет значения.Это непредсказуемый фактор как игрок проявит себя в другой лиге.Иначе во всем мире все трансферы были бы удачные.

и кстати Понсе не был никогда одним из лучших нападающих в лиге иначе его не отдали бы с такой оегкостью в Эльче
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Трент Резнор
Ну и как он? Есть эксперты?
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Клирик
Такое себе бинго бонго)
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1ce
Ответ Человек_Легенда
Вчерашнее поражение Зенита от Црвены Звезды показало полную бесперспективность закупкой этих легионеров. Казалось бы предсезонный турнир, а в старте выходят 6 бразильцев и еще 3 могут появиться. Все эти латиносы уже заработали и начинают деградировать как футболисты. Наши же паспортисты еще больше скатываются. Круговой вчера за 20 минут привез один, хотя мог и все 3 привезти. В итоге получаем уставших демотивированных легов с огромной личкой и паспортистов уровня ФНЛ, которые летят Црвенам, аутсайдерам нынешнего розыгрыша ЛЧ.
что у тебя в башке? ты хоть понимаешь что такое предсезонный турнир
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