«Спартак» и «Кадис» согласовали трансфер Бонгонда за 7+3 млн евро (Portal Cadista)
«Спартак» и «Кадис» договорились о трансфере Тео Бонгонда.
Клубы согласовали переход 27-летнего вингера. Сделка обойдется красно-белым в 7 миллионов евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов, сообщает Portal Cadista.
Теперь решение по трансферу зависит от самого игрока. Он должен согласовать последние детали личного контракта с москвичами.
В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.
Катайте молодежь, как Украина, Хорватия, Сербия - будут шансы поднять перспективных игроков и заработать в перспективе денег, а не выкинуть в окно
Дайте играть пацанам, может вырастет пару тройку человек в перспективе.
гы гы гы
Чем больше хороших игроков, тем выше уровень РПЛ!
и кстати Понсе не был никогда одним из лучших нападающих в лиге иначе его не отдали бы с такой оегкостью в Эльче