«Роналду лучше Месси для меня. Не думаю, что Лео все дано свыше: он много работал над собой, а мог бы просрать». Защитник «Краснодара» Волков о кумирах

Защитник «Краснодара» Сергей Волков сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Какая ролевая модель была в детстве, когда играл ближе к атаке?

– . По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем .

Хотя не думаю, что Лео все дано свыше: он тоже много работал над собой. А мог бы просрать, как многие на нашем веку, – сказал Волков.

Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»