«Роналду лучше Месси для меня. Не думаю, что Лео все дано свыше: он много работал над собой, а мог бы просрать». Защитник «Краснодара» Волков о кумирах

Теги Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Краснодар Интер Майами Сергей Волков 2002 контент Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Какая ролевая модель была в детстве, когда играл ближе к атаке?

Криш. По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем Месси.

Хотя не думаю, что Лео все дано свыше: он тоже много работал над собой. А мог бы просрать, как многие на нашем веку, – сказал Волков.

Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»

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125 комментариев

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utsh44psmr
«Сергей Волков переходит в «Аль-Наср»
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+52
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<CRISTIANO>
Спустя долгие года конкуренции так и нет внятного обьяснения в чем же Роналду лучше Месси.
+55
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Павел Колесников
А кому он такое увлекательное и резкое интервью дал?
+19
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Экспертное мнение
Ответ Причёска Бэйла
Лучший бомбардир в истории футбола Лучший бомбардир в истории лучшего футбольного турнира (ЛЧ) Это как минимум😁
Лучший бомбардир в истории футбола с 0+0 в плей-офф ЧМ, это прям как анекдот, всю разницу сделали голы лихтенштейнам и андоррам по сути. Ну кстати у Пеле 1200 голов тогда, чем хуже его голы в штатах Бразилии?
+20
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Мохнатый55
Ответ Александр Попов
Здравствуй, как нет Роналду лучше Месси хотя бы голами и усердным трудом. А у Месси это дар с сверху и людьми которые его восхваляют, несколько Золотых Мячей он получил не заслуженно, хотя бы последнии 2 и ещё парочку раз тоже до этого. Криштиану он лучше чем Месси, тем что он решает сам в нужных моментах, а не за счёт команды которая всё делает за тебя как у Месси.
То, что Месси пьет водку вместо тренировок это общеизвестный факт. Но вот насчет "решает сам" это ведь совсем не так. Роналду лишь завершает усилия партнеров, которые выводят его на удар. В одиночку Роналду неспособен создать опасный момент. А вот Месси является одновременно и конструктором, и завершителем атак.
+11
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Мохнатый55
Ответ зак
что у него хотя-бы не липовые ЗМ..
О чем ты? У Роналду минимум три левых ЗМ.
+30
-24
+6
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AF007
8-летний Месси > пиковый роналду по технике. К ноге Лео мяч приклеивается, от ноги марокканца отскакивает на два метра. И никакие треньки тут не помогут
+17
-11
+6
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Marcus-light
Ответ rigobersong
Роналду не может быть даже исходя из фактов лучше быть, другое дело что симпатии латентного игрока Краснодара могут быть на стороне роналду, как и у многих глоров, но это не значит что он лучше:))
Аналитика у вас не лучше
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
Минимум 3 - это какие? Насчёт 2013 - полностью согласен, но в 2008, 2014, 2016, 2017 - без вопросов
В 2014 лидером Реала был Ди Мария, который должен был получать ЗМ. В 2016 году гораздо больше заслужил Гризманн. А в 2017 году не было явного фаворита в борьбе за Золотой мяч, поэтому победа Роналду также выглядит крайне спорно.
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Экспертное мнение
Ответ Причёска Бэйла
Поменяй ник на «клоунское мнение» Тебе больше подходит
Ник и значок Эксперт мне присвоен самим спортс.ру и поменять их я никак не смогу, такой ранг на этом сайте дается за множество адекватных, правдивых и справедливых комментариев.
+6
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trick00
Ответ Алексей Муравьёв
Роналду выше Месси только ростом! В остальном и рядом не поставишь! Хотя пацан 2002 года рождения, он даже не видел как играл настоящий Роналдо, а не этот прилизанный пловец!
Алексей, что за комплексы?
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LoveGreguar
Спортс, публикуя цитаты с речью гопников, вы формируете язык людей, которые вас читают, показываете, что говорить "просрать" в обществе - это норма. Не надо так. Будьте нормальными, и показывайте правильный пример.
+4
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Причёска Бэйла
Ответ Игорь Климов
🇦🇷 Лео Месси самый уникальный и универсальный футболист из всех действующих игроков, а, возможно, и за всю историю!
Вылези из под стола и повтори ещё раз
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Аморалинни
Ответ Максим Козлов
Интервью 20-ти летнего ребенка-переростка. Ну действительно как гопота говорит.
Подписан: Барселона
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AnMe
Ответ krokodilych
ДА КАК ЖЕ ВЫ ВСЕ ЗАДОЛБАЛИ! И ТЕ, КОТОРЫЕ ЗА РОНАЛДУ, И ТЕ, КОТОРЫЕ ЗА МЕССИ. Уже пятнадцать лет этот хай начинается по любому поводу и без повода вообще. Вы когда-нибудь уже успокоитесь?
Да даже без них слрались бы, просто по другому поводу.
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AF007
Ответ JENNINGS
Минимум 3 - это какие? Насчёт 2013 - полностью согласен, но в 2008, 2014, 2016, 2017 - без вопросов
2014 - вдрызг провалил ЧМ, проиграл Ла Лигу, в ЛЧ с Баварией затащил не он, с Атлетико затащил не он. Деградация в замыкателя завершена на 90%.

2016 - деградация в замыкателя завершена на 100%, побил все антирекорды по испарению с топ-соперниками (0+0 с Францией и Хорватией на ЧЕ, 0+0 в 5 матчах с ПСЖ, Сити, Атлетико в ЛЧ, 1+0 в 6 матчах с Барсой, Атлетико и Вильярреалом в Ла Лиге)
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зак
Ответ trick00
Алексей, что за комплексы?
там фамилия Муравьёв, тут все говорит само за себя)
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Karel
Ответ Павел Колесников
А кому он такое увлекательное и резкое интервью дал?
Ссылка под новостью. Так и называется, бесхитростно
"Большое интервью Сергея Волкова из «Краснодара»"

https://sport24.ru/football/article-2023-07-05-bolshoye-intervyu-sergeya-volkova-iz-krasnodara-galitskiy-safonov-kachalka-talant-spertsyana-detstvo-v-kriminalnoy-chite
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Faust Doc
Сейчас одаренных набьется в ветку!
гы гы гы
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vftxp7b2mx
Ответ rigobersong
Роналду не может быть даже исходя из фактов лучше быть, другое дело что симпатии латентного игрока Краснодара могут быть на стороне роналду, как и у многих глоров, но это не значит что он лучше:))
Латентен он в чем?
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Spartakus1984
Ответ noti22
Просто Рон покорил турнир мирового уровня - ЛЧ, вот персофаны аргентинца и зацепились за чемпионат мира. Ибо Месси не был единоличным королём даже в Ла Лиге
Рон покорил в одиночку?Это все таки не индивидуальный вид спорта.
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Фут.Боль
Ответ <CRISTIANO>
Спустя долгие года конкуренции так и нет внятного обьяснения в чем же Роналду лучше Месси.
А какое обьяснение нужно если лично ему больше нравится как играет Роналду, а не Месси? Он же и говорит, что это лично его мнение и выбор.
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Tiestorzn17
Что за чудила и зачем его постят весь день?!
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FNT
Ответ <CRISTIANO>
Спустя долгие года конкуренции так и нет внятного обьяснения в чем же Роналду лучше Месси.
Объективно мне это сложно понять, но на уровне личных предпочтений у людей может быть любое мнение. Например, я считаю, что Месси по заслугам и эффективности на пике безусловно лучший игрок в истории, при этом его игра мне никогда не нравилась. Мне кажется, что он гораздо больше полагался на феноменальную резкость и юркость, чем на воображение. Мне нравятся более изобретательные и хитрые игроки. Еще раз, это не значит хейта в адрес Месси, тупо личное предпочтение. Здесь то же самое. Ну считает чувак, что Роналду лучше, его право, в принципе. Он же все-таки Роналду назвал, а не Дзюбу.
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noti22
Фанаты Пешего после таких слов придут в ярость
+8
-7
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