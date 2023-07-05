«Роналду лучше Месси для меня. Не думаю, что Лео все дано свыше: он много работал над собой, а мог бы просрать». Защитник «Краснодара» Волков о кумирах
Защитник «Краснодара» Сергей Волков сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
– Какая ролевая модель была в детстве, когда играл ближе к атаке?
– Криш. По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем Месси.
Хотя не думаю, что Лео все дано свыше: он тоже много работал над собой. А мог бы просрать, как многие на нашем веку, – сказал Волков.
Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»
2016 - деградация в замыкателя завершена на 100%, побил все антирекорды по испарению с топ-соперниками (0+0 с Францией и Хорватией на ЧЕ, 0+0 в 5 матчах с ПСЖ, Сити, Атлетико в ЛЧ, 1+0 в 6 матчах с Барсой, Атлетико и Вильярреалом в Ла Лиге)
"Большое интервью Сергея Волкова из «Краснодара»"
https://sport24.ru/football/article-2023-07-05-bolshoye-intervyu-sergeya-volkova-iz-krasnodara-galitskiy-safonov-kachalka-talant-spertsyana-detstvo-v-kriminalnoy-chite
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