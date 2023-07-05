Малькова о поездке в Сирию: «Мне нужно было подкатать местных девочек как спарринг‑партнеру. Гражданство я менять не собираюсь»

Теги велотрек чемпионат России сборная России жен Дарья Малькова Панарабские игры Велоспорт

Российская велогонщица Дарья Малькова не планирует смену гражданства после поездки в Сирию.

Ранее появилась информация о том, что несколько россиянок, включая Малькову, заявлены на Панарабские игры под сирийским флагом.

«Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель – так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру.

Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир (где пройдут сами соревнования – Sports.ru). Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», – сообщила Малькова.

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3 комментария

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justbored
Эх, а комментарии к оригинальной новости так доставляли.))
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Максим Фомин
российское, сирийское и дальше северокорейское...вот это комбо настоящего патриота должно быть...
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rafa_Labret
А вою то было!
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