Директор «Сити» о Ковачиче: «Огромный опыт в топ-клубах, Матео знает АПЛ. Простое решение подписать его – он обладает необходимыми тактическими качествами»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Чики Бегиристайн Матео Ковачич Футбол

Спортивный директор «Манчестер Сити» оценил трансфер Матео Ковачича.

«Он может сыграть шестого номера на поле или восьмого. У него огромный опыт в топ-клубах, он знает АПЛ.

Очень простое решение подписать его в «Ман Сити», потому что он обладает тактическими и техническими качествами, которые мы хотим от полузащитника.

Мы следили за ним очень долгое время и всегда были впечатлены его действиями. Я рад, что он здесь. Отличное подписание для клуба», – сказал Чики Бегиристайн.

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8 комментариев

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#SharkTeam
Ковачич кстати АПЛ не выигрывал. Понял что в блю этого не видать и пошел на дикое повышение
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Jlaw
До сих пор не могу привыкнуть что Бегиристайн в Сити
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Виталий Ан
Этот трансфер выгоден для всех. Челси он оказался не нужным и получили деньги с разгрузкой зп. Ковачич шанс поиграть в лучшей команде, завоевывать трофеи и проявить себя. Сити добротного игрока за небольшие деньги по нынешним меркам и как минимум отличного резервного.
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llolishe
Ковачич ожидаемо бросил клуб в тяжелый момент
Наемник хорватский в вечной тени Модрича
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инок
Хороший трансфер для Ман.Сити. Успехов ему в команде и главное без травм. Ковачич удачная замена Гюндогану.
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FilFil
Топовый трансфер! Очень добротный игрок, тем более за такие деньги вообще подарок
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Gündoğan
Ответ Jlaw
До сих пор не могу привыкнуть что Бегиристайн в Сити
10 лет как в Сити пора бы уже привыкнуть)
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#SharkTeam
Ответ Gündoğan
10 лет как в Сити пора бы уже привыкнуть)
Уже дольше чем в Барсе, кстати
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