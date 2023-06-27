Директор «Сити» о Ковачиче: «Огромный опыт в топ-клубах, Матео знает АПЛ. Простое решение подписать его – он обладает необходимыми тактическими качествами»

Спортивный директор «Манчестер Сити» оценил трансфер Матео Ковачича.

«Он может сыграть шестого номера на поле или восьмого. У него огромный опыт в топ-клубах, он знает .

Очень простое решение подписать его в « », потому что он обладает тактическими и техническими качествами, которые мы хотим от полузащитника.

Мы следили за ним очень долгое время и всегда были впечатлены его действиями. Я рад, что он здесь. Отличное подписание для клуба», – сказал .