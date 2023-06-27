Директор «Сити» о Ковачиче: «Огромный опыт в топ-клубах, Матео знает АПЛ. Простое решение подписать его – он обладает необходимыми тактическими качествами»
Спортивный директор «Манчестер Сити» оценил трансфер Матео Ковачича.
«Он может сыграть шестого номера на поле или восьмого. У него огромный опыт в топ-клубах, он знает АПЛ.
Очень простое решение подписать его в «Ман Сити», потому что он обладает тактическими и техническими качествами, которые мы хотим от полузащитника.
Мы следили за ним очень долгое время и всегда были впечатлены его действиями. Я рад, что он здесь. Отличное подписание для клуба», – сказал Чики Бегиристайн.
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