Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы («Р-Спорт»)
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
15-летняя фигуристка получила травму недавно, в настоящий момент она проходит восстановление.
В прошедшем сезоне Акатьева одержала победу на чемпионате России в Красноярске.
А Сонику скорейшего выздоровления, это наше будущее в ЖО
Соне скорейшего восстановления!
Жалко девочек.. Соне восстановления полного и возвращения в строй фигуристок.