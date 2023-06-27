Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Р-Спорт Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

15-летняя фигуристка получила травму недавно, в настоящий момент она проходит восстановление.

В прошедшем сезоне Акатьева одержала победу на чемпионате России в Красноярске.

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95 комментариев

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Лия Романова
здоровья и скорейшего восстановления СуперСонику!
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Gilonjon862
Классика, но раньше люди при подготовке к Олимпиаде уходили в перетрен и травмировались, а здесь усердствуют к кап оф Сызрань за 2 года до выхода во взрослые
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Sky Smoker
Бедный Соник :( Каждый год - травма. Выздоровления! До ОП времени ещё навалом.
+31
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+27
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EmperorNazer
Да что ж Соне так не везет-то, второй год подряд травмируется на сборах. Здоровья, хочется верить, что успеет восстановиться и подготовиться к сезону.
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*** Monik ***
Ответ мистер бин
Ну что ТШТ несите следующую?
А вы в курсе сколько с травмами фигуристов в других штабах? Представляете, тоже очень много , но те штабы под лупой как тшт не рассматривают и новостью отдельной микротравмы не выносят
А Сонику скорейшего выздоровления, это наше будущее в ЖО
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Lapo Elkann
Здесь некоторые целый день вбрасывали информацию про нее . Очень жаль. Никогда не сомневалась в уникальности Суперсоника и искренне желаю быстрого восстановления. " Светлячок " фигурного катания. и главное будущее.
+18
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+15
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Евгения Гринева
Стрессовый быстро лечится, если не запускать. Здоровья Соне ❤
+14
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Lebedstory
Здоровья Сонечке! Очень жаль. Снятие с показательного выступления ничего хорошего не обещало. Восстановления трудяге и умнице.
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As per
Жаль. Скорейшего выздоровления!
+11
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ДИОНИС
Здоровья Соне и быстрого восстановления! Всё будет хорошо, я уверен!
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Анна Беляева
Ответ bezsugar
Цена ультра-си
У Медведевой без всяких ультраси была точно такая же травма
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Olga.t
Ответ мистер бин
Ну что ТШТ несите следующую?
Конечно, фигуристы травмы же получают только в Хрустальном, в остальных ТШ все здоровенькие (сарказм).

Соне скорейшего восстановления!
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Mariaku
Здоровья крепчайшего любимому Суперсонику! Голосовала за Софью в рейтинге Forbes "30 до 30", видела с трибун её пролётный, на очень быстрой крутке аксель в 3,5 оборота на московском этапе и прекрасный нежный номер на турнире шоу-программ. Бережно храню до следующих соревнований плакат в поддержку Суперсоника! Надеюсь, всё лучшее ещё впереди в её карьере!
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antrrap
Соник, скорейшего выздоровления! Уверена, снова будешь сиять 💫
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Владислава Крюкова
Ответ мистер бин
Травма травме рознь. Такая травма говорит об отношении тренеров к своим спортсменкам.
Такая травма говорит о специфике спорта. У Ксении Синициной в прошедшем сезоне тоже был стрессовый перелом и она не из ТШТ.
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Arraches
Сонечке здоровья, быстрого выздоровления и не унывать ! Мы тебя ждем .
+9
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AllaS
Очень жаль. Сонечке скорейшего выздоровления и быстрой реабилитации .
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estoico
Ответ Евгения Гринева
Стрессовый быстро лечится, если не запускать. Здоровья Соне ❤
Смотря что называть "лечится". Когда на диване лежишь, он вообще не болит. Он болит при ударе, но при ударе даже самом лёгком. То есть, никаких прыжков пару месяцев.
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Mira Val
((( Легкого восстановления Сонику!
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vanessa2021
Да чтоже такое...

Жалко девочек.. Соне восстановления полного и возвращения в строй фигуристок.
+9
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galik55
Беда, огорчение, Сонечка скорейшего восстановления. Переживаем и очень любим
+8
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Светлана Менова
Одно хорошо, что это в межсезонье. Времени вагон, чтобы залечить. .
+13
-5
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Pentrak
Ответ Sky Smoker
Бедный Соник :( Каждый год - травма. Выздоровления! До ОП времени ещё навалом.
О чём я и говорю. Каждое межсезонье-травма, осенью-травма, весной как повезёт(
+7
-1
+6
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Евгения Гринева
Ответ Lana-shu
Три недели. Соня , восстанавливайся!
Сообщили, что 10 дней. Не стрессовый у нее, а опасность стрессового. Молодцы, что во время обнаружили и дали восстановиться
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0
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sashafan2
Печально. Здоровья!
+5
0
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