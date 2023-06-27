Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы («Р-Спорт»)

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

15-летняя фигуристка получила травму недавно, в настоящий момент она проходит восстановление.

В прошедшем сезоне одержала победу на чемпионате России в Красноярске.