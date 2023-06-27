Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Астахова играет с Зиданшек, Мирра Андреева – с Висенс Мас

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

27 июня восемь россиянок стартуют в квалификации «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

26 июня – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Первый круг

Дарья Астахова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 30)

Мирра Андреева (Россия, 7) – Роза Висенс Мас (Испания)

Вера Звонарева (Россия) – Лаура Пигосси (Бразилия, 26)

Элина Аванесян (Россия, 1) – Фернанада Контрерас Гомес (Мексика)

Анастасия Захарова (Россия) – Нао Хибино (Япония, 22)

Мария Тимофеева (Россия) – Чжосюань Бай (Китай)

Диана Шнайдер (Россия, 5) – Лив Ховд (США, WC)

Далила Якупович (Словения) – Эрика Андреева (Россия)

5 комментариев

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инок
Удачи нашим девушкам.
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HCBV
Маловато как то, не все визы получили видимо. А где вообще можно посмотреть матчи квалы?
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Vano from Tbilisi
Андрееву сейчас на офф канале турнира показывают
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Welshman09
Сетка женской одиночной квалификации Уимблдона-2023:

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_–_Women%27s_singles_qualifying

в удобном, обновляемом после любого сыгранного сета, виде.
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hrjushechka
Мирру можно посмотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=dImquKIR9q8
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