Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Астахова играет с Зиданшек, Мирра Андреева – с Висенс Мас
27 июня восемь россиянок стартуют в квалификации «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
26 июня – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Первый круг
Дарья Астахова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 30)
Мирра Андреева (Россия, 7) – Роза Висенс Мас (Испания)
Вера Звонарева (Россия) – Лаура Пигосси (Бразилия, 26)
Элина Аванесян (Россия, 1) – Фернанада Контрерас Гомес (Мексика)
Анастасия Захарова (Россия) – Нао Хибино (Япония, 22)
Мария Тимофеева (Россия) – Чжосюань Бай (Китай)
Диана Шнайдер (Россия, 5) – Лив Ховд (США, WC)
Далила Якупович (Словения) – Эрика Андреева (Россия)
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_–_Women%27s_singles_qualifying
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