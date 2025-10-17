Акинфеев пропустит игру с «Локомотивом» из-за полученной со «Спартаком» травмы

Игорь Акинфеев пропустит ближайшее дерби.

Капитан ЦСКА получил травму в матче против «Спартака» 5 октября.

В матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива » ворота армейцев будет защищать Владислав Тороп .

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», – сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.