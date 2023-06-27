Вероника Степанова: «Мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах»

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Вероника Степанова объяснила, как Россия начинает обходить Норвегию в лыжных гонках.

«За последние годы у нас в лыжных гонках появилось несколько успешных, амбициозных бизнесменов, готовых вкладывать собственные средства в профессиональные команды.

Они начали закладывать фундамент новых отношений.

Думаю, болельщики заметили: пошел процесс перехода лучших лыжников из одного региона в другой. Как часть этого процесса имею право сказать: потому что бизнесмены стали создавать условия для побед в конкретных, своих регионах: оплачивать работу врачей, массажистов, сервисменов.

Я уверена, что мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах. Не знаю, почему наши репортеры и блогеры исписали миллион страниц в духе: «Ах, норвежцы, они на лыжи с детства встают, это у них в крови!» И у финнов в крови, и канадцев тоже в крови.

Норвежское преимущество в том, что там есть десятка полтора очень богатых людей, которые топовым лыжникам и самой сборной активно помогают. Вот в Финляндии, Канаде и даже Швеции таких нет. А в Норвегии есть – и их имена известны всем.

Но это сплошное меценатство, причем такое, пассивное, за билет в VIP‑зону и возможность покататься на лыжах с чемпионом мира. На процессы они не очень влияют», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в колонке на «Матч ТВ».

56 комментариев

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Superkenguroo
Обходим
За километр
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Александр Степанов
Они там все у одного дилера закупаются что ли?😁
+73
-4
+69
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maks44
Ответ Александр Степанов
Они там все у одного дилера закупаются что ли?😁
Вам Степановым видней.
+56
-2
+54
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Bashibuzuck
Только Норвегия соревнуется со всем миром, а вы только с Беларусью, так кто кого обходит?😁
+45
-3
+42
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selso99
Ещё одна фраза, доказывающая, что при возвращении в большой спорт, Степанова не пройдет допинг-контроль WADA
+33
0
+33
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Olga.t
ГДЕ мы начали обходить норвежцев, какие соревнования позволили в прошлом сезоне сделать такие выводы?
Только очные соревнования позволяют давать оценки уровня спортсмена.
+26
-1
+25
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Edem Usein
Она теперь может говорить все что угодно, все равно не проверить
+21
0
+21
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shtrek
И здесь тоже прорыв на рывке . Ну норм тогда .
+19
0
+19
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Антон
Это заявление, без всякого преувеличения, повлияет на судьбу России.
+15
0
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Александр Скворцов
Начали обходить Норвегию в пределах РФ!
+17
-3
+14
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A K
Ну если она уверена, тогда конечно. Главное теперь - никаких соревнований, а то нежданчик может случиться.
+12
0
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Greenwhite
"У нас появилось несколько успешных, амбициозных бизнесменов, готовых вкладывать собственные средства в профессиональные команды".

Почему-то вспоминается футбол в 1992 году. Большинство этих команд, в которые тогда вкладывались "успешные амбициозные бизнесмены", не прожило и 2-3 лет. Причём современные лыжные "бизнесмены", как и футбольные "бизнесмены" 90-х, тоже не особо любят светиться - у Вероники не названо ни одной фамилии. Впрочем, это и понятно. Сегодня ты "успешный амбициозный бизнесмен", а завтра... Да, что-то уж слишком много аналогий с 90-ми собралось)))
+11
0
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Beloded2007
Это тебя обходят, как кучу овна
+13
-4
+9
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arisstopane
Ответ brig_Mercury
Интересно, а эти бизнесмены из ближнего круга ах какого человека?
а других бизнесменов у меня для вас нет
+8
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Bashibuzuck
Ответ Александр Степанов
Они там все у одного дилера закупаются что ли?😁
Весь мир знает как зовут этого дилера😁
+9
-1
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Вечно в бане
Мы уже обошли Норвегию. На территории РФ. Причём и в лыжах, и по уровню жизни. Главное, нужно тоже слушание в Мосгорсуде провести на эту тему.
+7
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marchellinos
В каких соревнованиях обходим?
+7
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Фанат Сан-Марино
Ответ marchellinos
В каких соревнованиях обходим?
Fantasy-Лыжи, наверное
+6
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Сергей Нефёдов
Правильно все говорит, в прошедшем сезоне наши лыжники ни разу не финишировали позади норвежских. Верной дорогой идем!
+6
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DrDro
Ответ F242
Это то здесь причем!? Вопрос про инвентарь, сборы и современные технологии.
Так ее лозунги не подкреплены абсолютно ничем.
И без соревнований с ведущими странами этих успехов не увидишь.
+6
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maks44
Мне кажется мы и футболе уже скоро сильней всех будем.
+6
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мистер бин
Степанова знает разницу между богатым папиком и порядочным инвестором?
+5
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brig_Mercury
Интересно, а эти бизнесмены из ближнего круга ах какого человека?
+5
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Анатолий Magicbrain
Еще пару лет без соревнований и мы заочно и медальный зачет на олимпиаде возглавим, а сами не поедем никуда!)
+4
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Melnikov1968
Как-то странно выходит. Меценатство ни на что не влияет, но количество классных лыжников в Норвегии,в пересчете на душу населения, просто огромное. Я уже не говорю о том, что даже в таких «ненорвежских» видах спорта как ЛА, появляются бриллианты в лице Вархольма. Значит вопрос не столько количественный, сколько качественный.
+4
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