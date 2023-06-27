Вероника Степанова: «Мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах»
Вероника Степанова объяснила, как Россия начинает обходить Норвегию в лыжных гонках.
«За последние годы у нас в лыжных гонках появилось несколько успешных, амбициозных бизнесменов, готовых вкладывать собственные средства в профессиональные команды.
Они начали закладывать фундамент новых отношений.
Думаю, болельщики заметили: пошел процесс перехода лучших лыжников из одного региона в другой. Как часть этого процесса имею право сказать: потому что бизнесмены стали создавать условия для побед в конкретных, своих регионах: оплачивать работу врачей, массажистов, сервисменов.
Я уверена, что мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах. Не знаю, почему наши репортеры и блогеры исписали миллион страниц в духе: «Ах, норвежцы, они на лыжи с детства встают, это у них в крови!» И у финнов в крови, и канадцев тоже в крови.
Норвежское преимущество в том, что там есть десятка полтора очень богатых людей, которые топовым лыжникам и самой сборной активно помогают. Вот в Финляндии, Канаде и даже Швеции таких нет. А в Норвегии есть – и их имена известны всем.
Но это сплошное меценатство, причем такое, пассивное, за билет в VIP‑зону и возможность покататься на лыжах с чемпионом мира. На процессы они не очень влияют», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в колонке на «Матч ТВ».
За километр
Только очные соревнования позволяют давать оценки уровня спортсмена.
Почему-то вспоминается футбол в 1992 году. Большинство этих команд, в которые тогда вкладывались "успешные амбициозные бизнесмены", не прожило и 2-3 лет. Причём современные лыжные "бизнесмены", как и футбольные "бизнесмены" 90-х, тоже не особо любят светиться - у Вероники не названо ни одной фамилии. Впрочем, это и понятно. Сегодня ты "успешный амбициозный бизнесмен", а завтра... Да, что-то уж слишком много аналогий с 90-ми собралось)))
И без соревнований с ведущими странами этих успехов не увидишь.