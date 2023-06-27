Джеко и другие легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер (Fotospor)

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Эдин Джеко Политика Футбол

Игроки «Фенербахче» не хотят ехать на турнир в России.

Турецкий клуб должен сыграть в Кубке PARI Премьер. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. 

Как сообщает Fotospor, из-за политической ситуации футболисты «Фенербахче» не восприняли перспективу поездки в Россию позитивно. Сильнее всего этим недовольны легионеры клуба, в том числе Эдин Джеко. Боснийский нападающий не хочет ехать в Россию и играть в турнире, организованном «Зенитом». Ранее он выступал против матча российской сборной с Боснией и Герцеговиной.

Эдин Джеко: «Я против матча Боснии и Герцеговины с Россией. Я всегда выступал только за мир»

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67 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Так мы узнали, что Джеко перешел в Фенербахче)
+164
-15
+149
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ta-tosha
Эрдоган красавец, России - Фенербахче, Украине вчера пообещал до августа 30% всех своих боевых вертолетов. А купоны стрижет со всех сторон скопом :)))
+120
-10
+110
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Nacho13
Ответ 10ztv
не играл, а присутствовал
Я бы тоже так поприсутствовал. Отличное место для просмотра.
+18
0
+18
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cmorblr
Ответ bismut87
Надо было Бразильские клубы звать. Было бы круто, если бы Халк приехал и тряхнул стариной в Питере)
Да, классно. Лететь на другой конец света и играть никому не нужные товарняки.
+20
-2
+18
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Ann Tretiakova
снова одно и тоже ...как и не нужные товарищеские игры сборной !!!! хватит уже делать эту видимость ,что есть международные партнеры т .д.....
футбольные чиновники --это просто ужас какой то ,зачем вы сами лишний раз даете повод всем посмеяться с вам ...
лучше не делайте ничего ,чем эти постоянные ляпы !
В рф мало клубов ? не с кем поиграть? надо обязательно приглашать дорогих западных партнеров, которые воротят нос ???

запретил бы футбольными чиновникам любую деятельность) это только во вред идет
+35
-18
+17
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avcgloronalduMU
некоторые игроки зенита не хотят играть в РФ, что тут говорить об иностранных клубах
+34
-17
+17
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Stewart D.
Ответ ta-tosha
Эрдоган красавец, России - Фенербахче, Украине вчера пообещал до августа 30% всех своих боевых вертолетов. А купоны стрижет со всех сторон скопом :)))
удар в обе спины
+17
-4
+13
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anatol&#8242;
Ссылку бы на источник прямую добавляли, с трудом нашел оригинал. Естественно, кроме Джеко, ни одной фамилии, а больше половины коротенькой новости, про его отказ играть за сборную в прошлом году.
+13
-1
+12
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Nacho13
Вот те раз. Только что играл в финале ЛЧ за Интер, а теперь в Фенербахче.
+10
-1
+9
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Vedved
Ответ ta-tosha
Эрдоган красавец, России - Фенербахче, Украине вчера пообещал до августа 30% всех своих боевых вертолетов. А купоны стрижет со всех сторон скопом :)))
Ну, он в первую очередь о своей стране думает, так что - все логично.
+9
0
+9
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alexus-1990
Ответ bismut87
Надо было Бразильские клубы звать. Было бы круто, если бы Халк приехал и тряхнул стариной в Питере)
бросить всё( чемпионат Бразилии в разгаре)и лететь на другой конец света такая себе затея.
+9
0
+9
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10ztv
Ответ Nacho13
Вот те раз. Только что играл в финале ЛЧ за Интер, а теперь в Фенербахче.
не играл, а присутствовал
+12
-7
+5
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Dizzod
Ответ Ann Tretiakova
снова одно и тоже ...как и не нужные товарищеские игры сборной !!!! хватит уже делать эту видимость ,что есть международные партнеры т .д..... футбольные чиновники --это просто ужас какой то ,зачем вы сами лишний раз даете повод всем посмеяться с вам ... лучше не делайте ничего ,чем эти постоянные ляпы ! В рф мало клубов ? не с кем поиграть? надо обязательно приглашать дорогих западных партнеров, которые воротят нос ??? запретил бы футбольными чиновникам любую деятельность) это только во вред идет
а когда звали на кубок CAFA нос воротили.
+7
-2
+5
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bismut87
Надо было Бразильские клубы звать. Было бы круто, если бы Халк приехал и тряхнул стариной в Питере)
+9
-5
+4
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Евгений Кузнецов
Ответ ta-tosha
Эрдоган красавец, России - Фенербахче, Украине вчера пообещал до августа 30% всех своих боевых вертолетов. А купоны стрижет со всех сторон скопом :)))
лира падает постоянно, строительные компании строят карточные домики, уровень футбола там сильно упал после лимита, а так - можно хвалить бесконечно, конечно))
+4
0
+4
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wlad wasew
Не приедут и не приедут. Делов то.
+2
0
+2
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Доктор Верховцев
Ответ Иван Новиков
Фарм заявят вместо турок.
Спартак что ли?
+7
-5
+2
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Иван Новиков
Фарм заявят вместо турок.
+5
-3
+2
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Гур
Ответ Ann Tretiakova
снова одно и тоже ...как и не нужные товарищеские игры сборной !!!! хватит уже делать эту видимость ,что есть международные партнеры т .д..... футбольные чиновники --это просто ужас какой то ,зачем вы сами лишний раз даете повод всем посмеяться с вам ... лучше не делайте ничего ,чем эти постоянные ляпы ! В рф мало клубов ? не с кем поиграть? надо обязательно приглашать дорогих западных партнеров, которые воротят нос ??? запретил бы футбольными чиновникам любую деятельность) это только во вред идет
Ну так это же Зенит! Ему не комильфо играть с российскими клубами, которых они на семь голов выше. С этой челядью и так играть два раза ещё в сезоне, а то и больше. Скучнааа! Дайти нам миждународных пративникааав! 😭
+1
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ta-tosha
Ответ Corde Fidelium
Ты еще напиши согласно Викепедии. Сам то веришь в этот бред?
100%, я верю в то, что можно увидеть своими глазами., Я не видел ни одной фотки поврежденного Леопарда с улетевший в космос башней вместе с экипажем. И ОРТА не видела тоже. Если у вас такие имеются - велком на показ в студию
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Василий Васильев
а итоге Фенербахче вместо основы привезет 18 летних турок сопливых.
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MonkeyMeister
Сомневаюсь, что по контракту он может отказаться.
+1
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Russ Ivan
То ли дело наши туристы, чуть в Турции или Тунисе кого-то взорвут или расстреляют, они сразу туда всем скопом, пока путёвки копеечные...
+3
-2
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Алексей Иванов
Ответ ta-tosha
да, удар будет конкретный, там птички покруче Апачей
Немецкие танки тоже крутые были
+15
-14
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wlad wasew
Ответ ta-tosha
да, удар будет конкретный, там птички покруче Апачей
Уже известно какие именно "птички" ? А чем круче то ?
А вдруг это будут те же "Апачи" ? На слуху как то нет турецких вертолётов. Расскажите поподробнее
+1
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