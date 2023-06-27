Джеко и другие легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер (Fotospor)

Игроки «Фенербахче» не хотят ехать на турнир в России.

Турецкий клуб должен сыграть в Кубке PARI Премьер. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

Как сообщает Fotospor, из-за политической ситуации футболисты « » не восприняли перспективу поездки в Россию позитивно. Сильнее всего этим недовольны легионеры клуба, в том числе . Боснийский нападающий не хочет ехать в Россию и играть в турнире, организованном « ». Ранее он выступал против матча российской сборной с Боснией и Герцеговиной.

Эдин Джеко: «Я против матча Боснии и Герцеговины с Россией. Я всегда выступал только за мир»