Джеко и другие легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер (Fotospor)
Игроки «Фенербахче» не хотят ехать на турнир в России.
Турецкий клуб должен сыграть в Кубке PARI Премьер. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.
Как сообщает Fotospor, из-за политической ситуации футболисты «Фенербахче» не восприняли перспективу поездки в Россию позитивно. Сильнее всего этим недовольны легионеры клуба, в том числе Эдин Джеко. Боснийский нападающий не хочет ехать в Россию и играть в турнире, организованном «Зенитом». Ранее он выступал против матча российской сборной с Боснией и Герцеговиной.
Эдин Джеко: «Я против матча Боснии и Герцеговины с Россией. Я всегда выступал только за мир»
футбольные чиновники --это просто ужас какой то ,зачем вы сами лишний раз даете повод всем посмеяться с вам ...
лучше не делайте ничего ,чем эти постоянные ляпы !
В рф мало клубов ? не с кем поиграть? надо обязательно приглашать дорогих западных партнеров, которые воротят нос ???
запретил бы футбольными чиновникам любую деятельность) это только во вред идет
А вдруг это будут те же "Апачи" ? На слуху как то нет турецких вертолётов. Расскажите поподробнее