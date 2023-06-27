«Интер» хочет арендовать Лукаку с правом выкупа за 30 млн евро, «Челси» будет настаивать на обязательном выкупе

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Интер» намерен сохранить Ромелу Лукаку как минимум на год.

Сезон-2022/23 нападающий провел в миланской команде на правах аренды из «Челси». Скорее всего, «нерадзурри» сделают новое предложение об аренде игрока, сообщает The Telegraph.

«Интер» хочет взять бельгийца в аренду с правом выкупа за 30 миллионов евро. «Челси» будет настаивать на включении пункта об обязательном выкупе игрока. В итальянском клубе есть ощущение, что сделка может быть согласована.

Отмечается, что «Челси» надеялся продать Лукаку в саудовский клуб «Аль-Хилаль», но бельгиец не принял сделанное ему предложение и хочет сосредоточиться на попытках вернуться в «Интер».

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хотел бы брать на предсезонное турне в США игроков, на которых не рассчитывает клуб. Поэтому «синие» должны попытаться заключить сделку по Лукаку до 17 июля. 

«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн

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21 комментарий

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Blaumerc
Ответ snegoviq
Состояние Интера в деле Лукаку: отрицание, гнев, торг (вы сейчас здесь), депрессия, принятие
скорее это состояние Челси.
сейчас Интер действует с позиции силы, и на своих условиях. Интеру не нужен Лукаку любыми способами, скорее это желание самого Лукаку, который хочет остаться.
+13
-3
+10
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DavidRobertJosephBeckham
А покупал его Челси за сколько?) за 115? А продают за 30, вот это бизнес)
+12
-4
+8
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Aristokrat_13
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А покупал его Челси за сколько?) за 115? А продают за 30, вот это бизнес)
В первый раз Челси купил его за 15 миллионов евро у Андерлехта в 2011 году, затем отдал в аренду Эвертону за 3,5 миллиона евро + полноценный трансфер туда же за 35 миллионов.

Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро.

Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро + сейчас могут дать 30 миллионов.

Итого второй заход -75,2 миллиона евро.

Общий убыток 51,7 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с Азаром, Коутиньо? Не думаю
+9
-1
+8
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snegoviq
Состояние Интера в деле Лукаку: отрицание, гнев, торг (вы сейчас здесь), депрессия, принятие
+12
-7
+5
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& Co1366
Лукаку всё же черно-синий, чем просто синий.
+2
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David Aprasidze
А если бы Челси интересовался у итальянских попрошаек то цена была бы в 3 раза выше
+2
-1
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Е.Р.
Трансфер или аренду надо до 1 июля успеть сделать. Если не успеть, то у Интера слетит налог льгота на его зарплату. Тогда зарик Лакаки станет для Интера уже неподъемным навсегда.
+1
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CTPEKO3ETC
Ответ Евгений Громов 22
Ну за 30 почему бы и нет
Всего лишь право выкупа, от которого они откажутся
+2
-1
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Ваня Шипитко
Ответ & Co1366
Лукаку всё же черно-синий, чем просто синий.
лукаку черный
+1
0
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Петр Николаев
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А покупал его Челси за сколько?) за 115? А продают за 30, вот это бизнес)
данные от трансфермаркт:
изначально покупали из андерлехта за 15 млн евро
затем аренда в эвертон за 3,5 млн
трансфер в эвертон за 35,3
покупка из интера за 113 млн
аренда в интер 7,8 млн
потенциальная продажа в интер за 30 (+10 млн за аренду)

Чистый расход 41,4 (примерно)

не стоит всерьез воспринимать расчеты) это лишь попытка оправдать провальный трансфер
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Vlados 86
Лямов до 15 бы цену сбить - тогда точно выкупят, пусть ногу себе сломает штоле..
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Vlados 86
А ещё лучше - пусть Боули его подарит, как символ падения эпохи Абрамовича. Красивый жест будет.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ну и зачем главному клубу Италии это бревно, лишившее их ушастого?
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Бегис
Ответ White Bone
Обязательное ! право выкупа.
тогда будет просто с обязательным выкупом, если есть слово "право" значит это необязательно
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KeriLLo
Ответ Aristokrat_13
В первый раз Челси купил его за 15 миллионов евро у Андерлехта в 2011 году, затем отдал в аренду Эвертону за 3,5 миллиона евро + полноценный трансфер туда же за 35 миллионов. Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро. Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро + сейчас могут дать 30 миллионов. Итого второй заход -75,2 миллиона евро. Общий убыток 51,7 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с Азаром, Коутиньо? Не думаю
Да и покупали его другие люди, поэтому легко и дëшево отдают.
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kaka10
Ответ Aristokrat_13
В первый раз Челси купил его за 15 миллионов евро у Андерлехта в 2011 году, затем отдал в аренду Эвертону за 3,5 миллиона евро + полноценный трансфер туда же за 35 миллионов. Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро. Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро + сейчас могут дать 30 миллионов. Итого второй заход -75,2 миллиона евро. Общий убыток 51,7 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с Азаром, Коутиньо? Не думаю
чего ты с Хазардом и Коутом сравниваешь? давай с Неймаром сразу
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