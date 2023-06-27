«Интер» хочет арендовать Лукаку с правом выкупа за 30 млн евро, «Челси» будет настаивать на обязательном выкупе

«Интер» намерен сохранить Ромелу Лукаку как минимум на год.

Сезон-2022/23 нападающий провел в миланской команде на правах аренды из «Челси». Скорее всего, «нерадзурри» сделают новое предложение об аренде игрока, сообщает The Telegraph.

«Интер» хочет взять бельгийца в аренду с правом выкупа за 30 миллионов евро. «Челси» будет настаивать на включении пункта об обязательном выкупе игрока. В итальянском клубе есть ощущение, что сделка может быть согласована.

Отмечается, что «Челси» надеялся продать Лукаку в саудовский клуб «Аль-Хилаль», но бельгиец не принял сделанное ему предложение и хочет сосредоточиться на попытках вернуться в «Интер».

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хотел бы брать на предсезонное турне в США игроков, на которых не рассчитывает клуб. Поэтому «синие» должны попытаться заключить сделку по Лукаку до 17 июля.

«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн