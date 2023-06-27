«Интер» хочет арендовать Лукаку с правом выкупа за 30 млн евро, «Челси» будет настаивать на обязательном выкупе
«Интер» намерен сохранить Ромелу Лукаку как минимум на год.
Сезон-2022/23 нападающий провел в миланской команде на правах аренды из «Челси». Скорее всего, «нерадзурри» сделают новое предложение об аренде игрока, сообщает The Telegraph.
«Интер» хочет взять бельгийца в аренду с правом выкупа за 30 миллионов евро. «Челси» будет настаивать на включении пункта об обязательном выкупе игрока. В итальянском клубе есть ощущение, что сделка может быть согласована.
Отмечается, что «Челси» надеялся продать Лукаку в саудовский клуб «Аль-Хилаль», но бельгиец не принял сделанное ему предложение и хочет сосредоточиться на попытках вернуться в «Интер».
Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хотел бы брать на предсезонное турне в США игроков, на которых не рассчитывает клуб. Поэтому «синие» должны попытаться заключить сделку по Лукаку до 17 июля.
«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн
сейчас Интер действует с позиции силы, и на своих условиях. Интеру не нужен Лукаку любыми способами, скорее это желание самого Лукаку, который хочет остаться.
Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро.
Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро + сейчас могут дать 30 миллионов.
Итого второй заход -75,2 миллиона евро.
Общий убыток 51,7 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с Азаром, Коутиньо? Не думаю
изначально покупали из андерлехта за 15 млн евро
затем аренда в эвертон за 3,5 млн
трансфер в эвертон за 35,3
покупка из интера за 113 млн
аренда в интер 7,8 млн
потенциальная продажа в интер за 30 (+10 млн за аренду)
Чистый расход 41,4 (примерно)
не стоит всерьез воспринимать расчеты) это лишь попытка оправдать провальный трансфер