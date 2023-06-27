В Италии запретили играть с номером 88 на футболках в рамках борьбы с антисемитизмом и нацизмом

Футболистам в Италии запретили играть в форме с номером 88.

В стране подписали соглашение о намерении, направленное на искоренение антисемитизма на футбольных стадионах.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил, что данная инициатива внесет «большой вклад» в развитие футбола.

Решение предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме. Кроме того, игроки не смогут носить футболки с номером 88.

Болельщикам запрещается использовать дискриминационные формулировки на всех публичных мероприятиях.

Также будут представлены рекомендации о досрочном завершении матчей в случае проявления дискриминации.