В Италии запретили играть с номером 88 на футболках в рамках борьбы с антисемитизмом и нацизмом
Футболистам в Италии запретили играть в форме с номером 88.
В стране подписали соглашение о намерении, направленное на искоренение антисемитизма на футбольных стадионах.
Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил, что данная инициатива внесет «большой вклад» в развитие футбола.
Решение предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме. Кроме того, игроки не смогут носить футболки с номером 88.
Болельщикам запрещается использовать дискриминационные формулировки на всех публичных мероприятиях.
Также будут представлены рекомендации о досрочном завершении матчей в случае проявления дискриминации.
Чушь собачья, как по мне. Как детям сладкое напрочь запрещать.
Огромный
сочетание AD что-то значит?
алфавит-то тот же
Евреи что, какие то избранные?
Почему нет азиатофобии, славянофобии т.п.?
А радуга это радуга. Солнечный круг, небо вокруг.