В Италии запретили играть с номером 88 на футболках в рамках борьбы с антисемитизмом и нацизмом

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия болельщики Наполи игровая форма дискриминация Футбол

Футболистам в Италии запретили играть в форме с номером 88.

В стране подписали соглашение о намерении, направленное на искоренение антисемитизма на футбольных стадионах.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил, что данная инициатива внесет «большой вклад» в развитие футбола.

Решение предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме. Кроме того, игроки не смогут носить футболки с номером 88.

Болельщикам запрещается использовать дискриминационные формулировки на всех публичных мероприятиях.

Также будут представлены рекомендации о досрочном завершении матчей в случае проявления дискриминации.

56 комментариев

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headmaster
Вот это я понимаю борьба. Вот не будет 88 номеров, и все сразу станут добрыми
+70
-2
+68
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Никита Румянцев
Но играть в футбол мы все равно не бросим
+47
-2
+45
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румпель
а как же номер 14, по такой логике
+31
-2
+29
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Никита Филимонов
Ответ Under
а какая в Италии логика у 14?
Такая же, как у 88
+20
-2
+18
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Очки Дани Алвеса
А че солнце не запретили? Вроде к нему же взывали самые известные из представителей.
Чушь собачья, как по мне. Как детям сладкое напрочь запрещать.
+19
-3
+16
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fedorbazaykin
Футболисты, родившиеся в 88 году:"Что за *****"
+14
-1
+13
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KozlikX
Ответ headmaster
Вот это я понимаю борьба. Вот не будет 88 номеров, и все сразу станут добрыми
а ещё больше будет добрых, если запретят номер 14
+11
0
+11
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luu
Дальше надо запертить буквы A и H, я считаю.
+8
-1
+7
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mclaren-honda
Осталось только Алонсо из Формулы-1 выгнать
+5
0
+5
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Ivan Tsioply
Ирония в том, что запрещать номера и есть самый настоящий фашизм
+6
-2
+4
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idemidov
>>> «большой вклад» в развитие футбола.

Огромный
+3
0
+3
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KozlikX
на самом деле эта комбинация чисел уже мало кому известна из современного поколения, наоборот этот запрет сыграет злую шутку, когда ребенок спросит почему этот номер запрещен и узнает , получится какая то пропаганда , зачем следующему поколению даже таким способом узнавать о подобных вещах ? это просто цифры , не символика , глупость на самом деле
+2
0
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Павел Храмов
Играть в футболках мы не бросим …
+2
0
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Under
Ответ Никита Филимонов
Такая же, как у 88
так какая?
сочетание AD что-то значит?
+2
-1
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Under
Ответ Артур Ганненко
Ну 88 тоже к Италии не имеет отношения
ну как видите, имеет
алфавит-то тот же
+1
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Under
Ответ румпель
а как же номер 14, по такой логике
а какая в Италии логика у 14?
+3
-2
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T622222
Пашалич )))))
+1
0
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.ru
надеюсь и итальянские математики их поддержат...
+1
0
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97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Почему отдельно отметили антисемитизм?
Евреи что, какие то избранные?
Почему нет азиатофобии, славянофобии т.п.?
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deadjoker
Зозуля к ним не поедет :))
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zy888.8
Подобные запреты как раз наоборот делают. Лишний раз напоминают о подобном символизме.
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Доктор Верховцев
14?
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Клирик
Лично для меня 88 это две цифры 8. Какие нафиг фашисты?
А радуга это радуга. Солнечный круг, небо вокруг.
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Maxximus
А у радистов 88 - люблю, целую 😂
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hypnotoad94
Ответ mclaren-honda
Осталось только Алонсо из Формулы-1 выгнать
Кубица вообще под 88 гонял)
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