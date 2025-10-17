Стадион на 100 000 человек обойдется «МЮ» в 2 млрд фунтов, сообщила операционный директор Рош: «Мы сами заплатим, просьба к правительству – поддержать развитие инфраструктуры»
Коллетт Рош в подкасте We Built This City заявила, что власти не будут спонсировать возведение стадиона на 100 000 человек.
– Будут ли использованы деньги государства?
– Абсолютно нет. Мы понимаем, что стадион – наша ответственность. Мы хотим предоставить отличный стадион нашим болельщикам. Мы заплатим эти 2 млрд фунтов – по крайней мере, такова последняя оценка, – чтобы это сделать.
Но нет смысла строить самый большой или лучший стадион в Великобритании, если он окажется на острове, куда нельзя добраться из-за отсутствия транспортных связей, или если люди не смогут посещать его в дни без матчей, или местный бизнес не сможет тоже там работать.
Наша просьба к правительству – чтобы оно поддержало не строительство стадиона, а именно развитие инфраструктуры и регенерацию района.
Это потрясающая возможность не только для «Манчестер Юнайтед», но и для всего региона. Это нечто гораздо большее, чем просто отличный стадион для нашей команды, клуба, болельщиков. Вот почему власти города так хотят с нами работать, – сказала Рош.