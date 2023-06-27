«Локомотив» заплатит миллион евро за форварда «Сочи» Сарвели

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Владислав Сарвели Сочи Футбол

«Локомотив» планирует оформить трансфер Владислава Сарвели.

Железнодорожники договорились о переходе 25-летнего нападающего «Сочи», информирует журналист Иван Карпов.

Московский клуб заплатит южанам около миллиона евро за футболиста.

Сарвели забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ.

До этого он выступал в «Крыльях Советов», забив девять голов в 29 матчах сезона-2021/22.

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36 комментариев

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Бола Батыров
Это уже какой-то Локомотив Советов получается))
+72
-2
+70
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Плацкарт Вагоныч
Это не усиление, а лям на ветер.
+30
-1
+29
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Камбоджа Иванов
Решили, вместо немцев, собирать итальянскую команду?
+19
-2
+17
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tony
Так он же вообще мертвенький в Сочи. Да и в Крыльях особо не феерил прямо скажем.
+16
0
+16
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TeRex
Ответ Бола Батыров
Это уже какой-то Локомотив Советов получается))
Скорее Черкизаново
+14
0
+14
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the80dream
Ответ Бола Батыров
Это уже какой-то Локомотив Советов получается))
Остался Осинкин и можно переименовывать
+13
-2
+11
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Overkiller
Рекомендую Нико Пиросмани или просто Киндзмараули. Или про что тут?
+11
-1
+10
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Egobrain junior
Ответ Overkiller
Рекомендую Нико Пиросмани или просто Киндзмараули. Или про что тут?
Сацебели же
+6
0
+6
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Overkiller
Ответ Egobrain junior
Сацебели же
Да на хинкали под Киндзмараули! Ай да красавец! ;)
+4
0
+4
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Денис Давыдов
4+1 в 26 матчах - нападающий 😄
+4
0
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ничем не лучше Игнатьева.
+5
-1
+4
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Филипп Петров
Ответ tony
Так он же вообще мертвенький в Сочи. Да и в Крыльях особо не феерил прямо скажем.
Ну в Крыльях он был лучшим бомбардиром команды в сезоне перед уходом. Девять мячей для средней команды это неплохо
+4
-2
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Egobrain junior
Ответ Новый Орлеан
Чурчхела.
Сам такой (
+2
0
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Olajuvon
Миллион долларов США…
+2
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Только Крылья
Ответ tony
Так он же вообще мертвенький в Сочи. Да и в Крыльях особо не феерил прямо скажем.
не феерил, но был очень полезен. статистика говорит за себя, забивал больше Сергеева
+3
-2
+1
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waleri
Осталось только выудить Зиньковского и основная ударная обойма экс КС вновь соберется в одном месте.
+1
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Balt
Ответ Бола Батыров
Это уже какой-то Локомотив Советов получается))
Локотаново (Локо+Чертаново) скорее.
+1
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Pak911
ну чтож, походе Локо расплатился с Сарвелли за последний взятый кубок. не зря промахивался по пустым воротам
+1
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Новый Орлеан
Ответ Egobrain junior
Сацебели же
Чурчхела.
+1
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Forte Live
Лучше б мне отдали, пользы было бы не меньше.
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apossym
Можно ещё в ЦСКА Зе болотного взять. Тоже хороший нападающий
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Павел Судаков
Ответ Balt
Локотаново (Локо+Чертаново) скорее.
Чертамотив)
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
Решили, вместо немцев, собирать итальянскую команду?
От Вас логичнее было бы услышать :
Почему рассветы в валюте недружественных стран ?
Теряете хватку …
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Фахрик
Ответ Плацкарт Вагоныч
Посмотрим. Время покажет.
Да, посмотрим, как на это отреагирует Зенит, если никто не ограничит звонками этот переход, значит не усиление)
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Михаил Лубянский
Ответ Мудринич
Да не, неплохой он вроде. Не Игнатьев далеко
Да ничем не лучше Игнатьева
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