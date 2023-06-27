«Локомотив» заплатит миллион евро за форварда «Сочи» Сарвели

«Локомотив» планирует оформить трансфер Владислава Сарвели.

Железнодорожники договорились о переходе 25-летнего нападающего « », информирует журналист Иван Карпов.

Московский клуб заплатит южанам около миллиона евро за футболиста.

забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 26 матчах прошлого сезона Мир .

До этого он выступал в «Крыльях Советов», забив девять голов в 29 матчах сезона-2021/22.