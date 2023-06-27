«Фенербахче» примет участие в предсезонном турнире в России.

Об этом сообщил член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки. Напомним, ранее сообщалось, что Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.

«Мы приедем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», – сказал Баки.

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», « », «Црвена Звезда» и «Нефтчи».