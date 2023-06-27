«Фенербахче» приедет в Россию на Кубок PARI Премьер: «На данный момент нет причин действовать иначе»

Теги премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Кубок PARI Премьер Футбол

«Фенербахче» примет участие в предсезонном турнире в России.

Об этом сообщил член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки. Напомним, ранее сообщалось, что Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер. 

«Мы приедем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», – сказал Баки. 

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Джеке указали его место 🤫
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Marcus-light
П он и не приедет
Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что нападающий команды Эдин Джеко отказался ехать на предсезонный турнир в Россию.

«Джеко отказывается ехать на турнир в Россию? Это ложь», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Главное, чтобы приехал Нефтчи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
Эрдоган зарешал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ ESF
Джеке указали его место 🤫
П он и не приедет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий