«Фенербахче» приедет в Россию на Кубок PARI Премьер: «На данный момент нет причин действовать иначе»
«Фенербахче» примет участие в предсезонном турнире в России.
Об этом сообщил член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки. Напомним, ранее сообщалось, что Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.
«Мы приедем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», – сказал Баки.
Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
«Джеко отказывается ехать на турнир в Россию? Это ложь», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.