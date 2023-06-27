«Клермон» купил Кофрие за 3,5 млн евро. «Спартак» получил деньги

«Спартак» получил больше трех миллионов евро за Максимилиано Кофрие.

Ранее стало известно, что « » выкупил бельгийского защитника у российского клуба.

провел прошедший сезон в составе французской команды на правах аренды.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. «Спартак» получил деньги в начале этой недели.

Сделка была осуществлена около двух недель назад – стороны не объявляли о ней до того, как платеж пройдет в Россию.

Бельгиец дебютировал за « » в сентябре 2021 года и провел в их составе 26 матчей. В 2022 году стал обладателем Кубка России.