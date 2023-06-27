«Клермон» купил Кофрие за 3,5 млн евро. «Спартак» получил деньги

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Максимилиано Кофрие Футбол

«Спартак» получил больше трех миллионов евро за Максимилиано Кофрие.

Ранее стало известно, что «Клермон» выкупил бельгийского защитника у российского клуба.

Максимилиано Кофрие провел прошедший сезон в составе французской команды на правах аренды.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. «Спартак» получил деньги в начале этой недели.

Сделка была осуществлена около двух недель назад – стороны не объявляли о ней до того, как платеж пройдет в Россию.

Бельгиец дебютировал за «Спартак» в сентябре 2021 года и провел в их составе 26 матчей. В 2022 году стал обладателем Кубка России.

47 комментариев

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Жорег Борщофф
Теперь снова можно купить что-нибудь ненужное.
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Peter Parker
Ответ Bashibuzuck
А как "Спартак" деньги то получил, вроде с этим проблемы же?🤨
Абаскалю передали на европейский счет.
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Максим Заворин
Какой там Кэф на победу Клермона в чемпионате Франции или Кубка?)
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Three Days Grace
Ответ fc_champion
Я один не понимаю, почему так дорого за такой полнейший неликвид?
Ну он был таким при Витории. Справедливости ради, так можно было про всех в тот момент написать. При Ваноли он почти не играл. А вот уехал в Клермон где игра в защите выстроена и сразу заиграл хорошо
+5
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Caniball
Купили за 2,5, отдали за 3,5.
Плюсовой трансфер получился.
+4
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29252@mail.ru
Это успех
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Алексей Никитин
Ответ riverman1980
Как же деградировал чемпионат Франции, если феерически провалившийся в РПЛ защ там получает место в основе середняка. Хотя подождите, это другое.
Дело не чемпионате. Он провалился в Спартаке, который провалился и играл в атаку, а Клермон играет только от обороны. Защитник он не выдающийся, но сильнее многих в нашей лиге.
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a2wai
В наши неспокойные времена новость о том, что до Спартака дошли деньги за Кофрие смотрится как благость.
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Алексей Гусев
фига се, целых 3,5?
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artemmakyan
Ответ Алексей Никитин
Дело не чемпионате. Он провалился в Спартаке, который провалился и играл в атаку, а Клермон играет только от обороны. Защитник он не выдающийся, но сильнее многих в нашей лиге.
клермон играет от обороны??вы футбол вообще смотрите в лиге 1?про этот клуб тут даже недавно статья интересная была ,советую почитать)
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Sergey Rubtsov
Ответ Kit244098
Если не ошибаюсь, то Спартак его за четыре брал?
За 2.5, судя по трансфермаркту (и на спортсе писали что за 3 максимум купили). При этом еще за аренду Клермон 900к отдал - так что Спартак еще что-то заработал на нем.
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Данко Лазович
дорогой Антифриз)))
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Bashibuzuck
А как "Спартак" деньги то получил, вроде с этим проблемы же?🤨
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Ильдар Фарукшин
В наше время не плохо сработали. Когда молодцы тогда молодцы
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Хрюндель FCSM
Одного рыжего в команде достаточно. Тем более привозов было уйма
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T622222
Комментарий удален пользователем
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рашпиль
Ответ Жорег Борщофф
Теперь снова можно купить что-нибудь ненужное.
Бухарова.
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Новый Орлеан
Ответ Gans_hi
Вообще в сезоне когда бан получили. Вылетели в 1/16 ЛЕ.
Вообще-то 1-16 - это зима. В евровесне был Спартак который благодаря первому месту в группе сразу прошёл в 1-8, где его дисквальнули после известных событий.
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Gans_hi
Ответ sled
Напомни, когда вы последний раз были в евро весне, уж точно раньше Спартак, а потом всей стране поднасрали, х-ы
Вообще в сезоне когда бан получили. Вылетели в 1/16 ЛЕ.
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sled
Ответ Виталик Украинский
Конечно, чтобы не позориться в квалификации ЛЧ, сидите пока и тренируйтесь.
Напомни, когда вы последний раз были в евро весне, уж точно раньше Спартак, а потом всей стране поднасрали, х-ы
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Новый Орлеан
Ответ fc_champion
Я один не понимаю, почему так дорого за такой полнейший неликвид?
Ну русский неликвид в Зине играет и ничего. Даже алкоголик Лунь, который - полный днарь.
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Konstantin Zorin
Хорошая сделка! Так бы всегда.
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Dmitry Stepanov
все обсуждают его уровень, а вы заметили, что платёж вообще-то прошел (если верить)?!
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songbilong
кажется, уже третья новость о том, что продали Кофрие или как там его?!
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pulyalke
респект рыжему и клермону! работают как честные люди
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