Экс-арбитр Чакыр войдет в состав ЭСК РФС («Чемпионат»)

Бывший турецкий арбитр Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, ранее стало известно, что главой департамента судейства РФС назначен Милорад Мажич.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится еще один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращен за счет россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», – заявил источник.

Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

– бывший судья ФИФА и УЕФА. Он завершил карьеру в 2022 году.