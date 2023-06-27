Экс-арбитр Чакыр войдет в состав ЭСК РФС («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия судьи Джюнейт Чакыр Милорад Мажич Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Бывший турецкий арбитр Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, ранее стало известно, что главой департамента судейства РФС назначен Милорад Мажич.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится еще один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращен за счет россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», – заявил источник. 

Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

Джюнейт Чакыр – бывший судья ФИФА и УЕФА. Он завершил карьеру в 2022 году. 

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56 комментариев

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Вечно в бане
В итоге Реал выиграет РПЛ, даже в ней не участвуя. Приятного просмотра.
+92
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иц а мэн
Ответ Милан137
Продажный турок Чакыр закончил свою позорную карьеру после позорного судейства матча Милан - Атлетико, где Милан вёл 1 - 0 и он сначала удалил Киссие, а потом позорно назначил левый пенальти на 95+ минуте 🤦‍♂️🤡 ....
по привычке судил в пользу мадридской команды
+35
-10
+25
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Recreated
Они специально клоунов находят?
+23
-4
+19
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Милан137
Продажный турок Чакыр закончил свою позорную карьеру после позорного судейства матча Милан - Атлетико, где Милан вёл 1 - 0 и он сначала удалил Киссие, а потом позорно назначил левый пенальти на 95+ минуте 🤦‍♂️🤡 ....
+19
-4
+15
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Re{FRIGE}r@toR
Легенда мадридского Реала!
+25
-10
+15
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llolishe
Ему просто скажут что Зенит российский Реал
+23
-10
+13
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Evgen_Hazard
Hala Madrid!
+18
-6
+12
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Мексиканская песня
Есть три вида пенальти: Ростов, Спартак и Чакыр.
+11
0
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Александр Белов
РЕАЛьное усиление для ЭСК РФС
+13
-2
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forward1988
Взяточник и подлец это чакыр
+10
-1
+9
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Iliy Lamonov
Легендарное удаление Нани, Ненавижу
+7
-2
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Ansu Fati
Легенда Реала похлеще Рауля))
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ZEbroiD
первым делом удалит Нани
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damondiamond
это ящер, который Нани удалил в 2013, надеюсь, его уволят быстрее, чем он начнет работать
+4
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Кузбасс
Ответ forward1988
Взяточник и подлец это чакыр
Другие Дюкову и его любимцам не нужны.
+5
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Блуждающий странник
Ответ Милан137
Продажный турок Чакыр закончил свою позорную карьеру после позорного судейства матча Милан - Атлетико, где Милан вёл 1 - 0 и он сначала удалил Киссие, а потом позорно назначил левый пенальти на 95+ минуте 🤦‍♂️🤡 ....
Тот пеналь в концовке это просто позорище в эпоху ВАР. Там у игрока Атлетико рука была раньше, но они это даже не заметили. Самое обидное в том матче это то, что мяч не влетел в ворота после удара Леау через себя. Этот гол вошел бы навсегда во все подборки лучших мячей Лиги Чемпионов
+3
-1
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sd4fmwrvz8
Для чего эта 🤡🤡🤡деньги не куда девать?
+2
0
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Alexander S
А Кашшаи где?
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0
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Tiestorzn17
Реал прервет серию Зенита, пройдя сезон без поражений.
+1
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MK
Hala Чакыр как говорится )
+1
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arsenal.ave
Очередной глупый пиар за счет имени арбитра. Нет чтобы реформировать систему, а зачем, когда можно вот так
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songbilong
главное, чтобы не поймали ярые болельщики соперников Реала))
+2
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tolobas
Ответ Recreated
Они специально клоунов находят?
Не клоунов, а тех, с кем можно договориться
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Мексиканская песня
Роналду - лучший бомбардир Премьер-лиги.
0
0
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Alex Alex
Мажич своих легенд одноклубников подтягивает. Реал Мадрид на следующий Кубок легенд
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