«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Футболки из домашнего комплекта манкунианцев будут традиционного красного цвета с черными деталями на плечах. Форма разработана компанией adidas.

«Глубокая связь между и его богатым промышленным наследием прекрасно представлена в нашем новом домашнем комплекте.

Он отдает дань уважения культовой красной розе города в потрясающем геометрическом дизайне и вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции.

Новая домашняя форма также отражает непоколебимую приверженность и любовь болельщиков к «Юнайтед», служа напоминанием об их вечной вере в клуб.

Преимущественно красная футболка украшена черными деталями на плечах и круглым вырезом горловины из плоской вязки в красную, белую и черную полоску. Клубная эмблема и логотип adidas ярко сияют белым цветом на груди, придавая дизайну элегантность и стиль.

Кроме того, новый домашний комплект полностью изготовлен из переработанных материалов, что демонстрирует приверженность adidas экологичности и постоянные усилия компании по борьбе с пластиковыми отходами.

Это шаг к более экологичному будущему, сочетающий в себе высококачественную одежду с экологичными решениями», – говорится в сообщении клуба.

Фото: https://twitter.com/ManUtd