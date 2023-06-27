«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2023/24 – красную с черными деталями. Она из переработанных материалов и вдохновлена мостом через реку Эруэлл

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия adidas игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Футболки из домашнего комплекта манкунианцев будут традиционного красного цвета с черными деталями на плечах. Форма разработана компанией adidas. 

«Глубокая связь между Манчестером и его богатым промышленным наследием прекрасно представлена в нашем новом домашнем комплекте.

Он отдает дань уважения культовой красной розе города в потрясающем геометрическом дизайне и вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции.

Новая домашняя форма также отражает непоколебимую приверженность и любовь болельщиков к «Юнайтед», служа напоминанием об их вечной вере в клуб.

Преимущественно красная футболка украшена черными деталями на плечах и круглым вырезом горловины из плоской вязки в красную, белую и черную полоску. Клубная эмблема и логотип adidas ярко сияют белым цветом на груди, придавая дизайну элегантность и стиль.

Кроме того, новый домашний комплект полностью изготовлен из переработанных материалов, что демонстрирует приверженность adidas экологичности и постоянные усилия компании по борьбе с пластиковыми отходами.

Это шаг к более экологичному будущему, сочетающий в себе высококачественную одежду с экологичными решениями», – говорится в сообщении клуба. 

 

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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22 комментария

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Los Galácticos
Что делает у Лисандро Мартинеса на плече рука из сериала Уэнздей :)
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Милан137
Реально крутая форма ...
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Chris "Birdman" Andersen
Топ форма, подожду конец сезона, возьму по скидке 😌
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Растиньяк
каземиро совсем побелел в манчестере
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Alda
Хех, интресен размер коробки, на которой стоит Мартинес)
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Stewart D.
Почему у рашфорда одна рука белая на 1 фотке?
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ЧеБурашка
Полоски с одной стороны ограничивают дизайн, делают его шаблонным. С другой стороны, хорошего все равно ничего бы не придумали.
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Burel
годная, хоть и не люблю МЮ
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Билли Миллиган
когда же этот контракт с Адидасом закончится, не умеют они форму шить,при Найке каждый год если не шедевр, то классная запоминающаяся была
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Vitaly Leontich
Ответ Los Galácticos
Что делает у Лисандро Мартинеса на плече рука из сериала Уэнздей :)
Вещь:)
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pogbadrogba
Ответ Los Galácticos
Что делает у Лисандро Мартинеса на плече рука из сериала Уэнздей :)
Говорили же Глейзеры, что трансферы вас удивят...
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АРХАТ
Ответ Alda
Хех, интресен размер коробки, на которой стоит Мартинес)
Он впереди них на 2 метра стоит)
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АРХАТ
Ответ Stewart D.
Почему у рашфорда одна рука белая на 1 фотке?
Отбелил лимоном)
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Evgen_Hazard
Ответ Stewart D.
Почему у рашфорда одна рука белая на 1 фотке?
Это не его рука, у тебя мизинец тоже на месте большого пальца находится?
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