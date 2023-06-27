Каманцев о судействе: «В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев рассказал, какая задача будет стоять перед судьями в новом сезоне.

«В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив.

Есть моменты, когда судья подходит к экрану и не меняет решение по неочевидным для нас и болельщиков причинам. В связи с этим мы изменим систему оценок судей в соответствии со стандартами УЕФА. Теперь не любая совершенная судьей ошибка, исправленная ВАР, станет влиять на оценку.

Если судья сделал все необходимое на поле и физически не мог увидеть момент нарушения, инспектор и экспертно-судейская комиссия могут установить, что в данном случае оценка не должна понижаться. Это соответствует генеральной линии УЕФА. Будем двигаться в направлении, чтобы снять моральный груз с судьи, когда он подходит к монитору и хочет себя защитить, сохранив оценку, рейтинг и будущие назначения.

Надеюсь, судьи будут принимать именно верные решения, а не объяснимые, то есть те, которые можно защитить», – сказал руководитель судейского комитета РФС.

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16 комментариев

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yulay
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Ответ yulay
Акцентированный и неакцентированный наступы вошли в чат
крови нет, нет пенальти...
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T622222
А с тяжеловесными?
+4
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Владислав88
То есть 8-кратно неудалённый гопник-дельфин и неудалённый Промес в Кубке это нормальные решения судей???
+5
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Рузанна Гасоян
Потом посмотрел на смску с банка и добавил , легвовесные пенальти только для тяжеловеса зенита
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Мартинелли
Ответ Злодей Спб
Ну типо как раньше будет, игрок спартака бьёт в своей штрафной шипами в голову Дриусси - и как бы даже не фол :)
Нет, когда Соболева в полуфинале кубка сносит зенитовец, то фол не считается, так как кровь из ноги не пошла
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Спартак Уокер
Не верится
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Яков Фридман
Теперь во время ВАР будут и рентген делать.
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redwhiteteam
Ответ Рузанна Гасоян
Потом посмотрел на смску с банка и добавил , легвовесные пенальти только для тяжеловеса зенита
Вот не болельщик Зенита, но не соглашусь. Ставили пару в нашу пользу (с Динамо точно), про Ростов молчу. Там поболее таких моментов.
Показалось , что вес пенальти скорее зависит от предпочтений букмекеров)
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WizerionII
Ответ Злодей Спб
Ну типо как раньше будет, игрок спартака бьёт в своей штрафной шипами в голову Дриусси - и как бы даже не фол :)
Будет как раньше. 1 нарушение в пользу Спартака и 10 в пользу Зенита. А ты продолжишь набрасывать.
+2
-2
0
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