Каманцев о судействе: «В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними»

Павел Каманцев рассказал, какая задача будет стоять перед судьями в новом сезоне.

«В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив.

Есть моменты, когда судья подходит к экрану и не меняет решение по неочевидным для нас и болельщиков причинам. В связи с этим мы изменим систему оценок судей в соответствии со стандартами УЕФА. Теперь не любая совершенная судьей ошибка, исправленная ВАР, станет влиять на оценку.

Если судья сделал все необходимое на поле и физически не мог увидеть момент нарушения, инспектор и экспертно-судейская комиссия могут установить, что в данном случае оценка не должна понижаться. Это соответствует генеральной линии УЕФА. Будем двигаться в направлении, чтобы снять моральный груз с судьи, когда он подходит к монитору и хочет себя защитить, сохранив оценку, рейтинг и будущие назначения.

Надеюсь, судьи будут принимать именно верные решения, а не объяснимые, то есть те, которые можно защитить», – сказал руководитель судейского комитета .