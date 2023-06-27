Александр Мостовой: «Я стоил бы больше 100 млн евро сейчас. Нам платили копейки, но заслуженные – теперь многие игроки получают миллионы незаслуженно»

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Александр Мостовой считает, что современные футболисты получают слишком высокие зарплаты.

«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.

У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», – сказал бывший игрок сборной России.

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65 комментариев

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Вова Пупкин
Я с Мостовым частично соглашусь. Стоил бы он конечно сегодня не 100 лямов, а чуть меньше, но, как футболист он естественно в своё время был по уровню выше чем многие бездари-миллионеры сейчас. Что бы здесь не писАли плохого в его адрес, но для советско-российского чемпионата уровень его футбольной подготовки был весьма хороший.
+98
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Ben Shelton
а 100 лет назад стоил бы 38 баксов 40 пенни. и играл бы кожаным мячом
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Гусеконь
Ответ Вова Пупкин
Я с Мостовым частично соглашусь. Стоил бы он конечно сегодня не 100 лямов, а чуть меньше, но, как футболист он естественно в своё время был по уровню выше чем многие бездари-миллионеры сейчас. Что бы здесь не писАли плохого в его адрес, но для советско-российского чемпионата уровень его футбольной подготовки был весьма хороший.
бездари взяли бронзу ЧЕ и вышли в 1/4 ЧМ, а у великого поколения Мостового ничего.
+49
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Bartez1986
а я удивляюсь, узнавая зарплаты игроков РПЛ
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Pavlov_16
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Так-то Реал выходили на Сельту с целью покупки Мостового...
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Владимир Акимов
Что значит заслуженно и не заслуженно. Сейчас изменились времена просто. В ваше время ваши зарплаты тоже казались не заслуженными для поколения пеле, эйсебио и ди стефано)
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Egobrain
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
ты ещё молод, чтобы знать, но времена были другие, многие топ игроки играли не в топ грандах
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Bavarec-Art
Мне платили копейки, но заслуженно )) лучше и не скажешь)
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Alex1104
Думаю, что примерно так. Он был на слуху. Сельта тоже была вполне.
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Рус Киссенжер
Ответ Pavlov_16
Так-то Реал выходили на Сельту с целью покупки Мостового...
справедливости ради надо сказать, что мостовой был довольно неплохим футболистом.
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Spaten
Мостовой был лучшим. И Добровольский ещё
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Shikari
Ответ Вова Пупкин
Я с Мостовым частично соглашусь. Стоил бы он конечно сегодня не 100 лямов, а чуть меньше, но, как футболист он естественно в своё время был по уровню выше чем многие бездари-миллионеры сейчас. Что бы здесь не писАли плохого в его адрес, но для советско-российского чемпионата уровень его футбольной подготовки был весьма хороший.
а чего такой топарь из Сельты никуда не перешел?
Что-то я сейчас не вижу в Сельте, Кадисе, Хетафе или Жироне игроков даже за 50 млн.
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Евгений Кузнецов
Мостовой с Карпиным в возрасте за 30-ть реально зажигали в еврокубках и в чемпионате Испании! фанаты Ювентуса помнят точно
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Гусеконь
помним как он в одиночку тащил сборную на ЧМ
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Gloxinia
Мне кажется его стоимость на пике переводя на современный лад была бы в районе 40-50 миллионов. На самом деле был хорошим футболистом
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Пугливый Кот
Ответ Гусеконь
бездари взяли бронзу ЧЕ и вышли в 1/4 ЧМ, а у великого поколения Мостового ничего.
Вот кстати да...
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Вратарь Бага
Молодец
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Фан Рубина
По поводу незаслуженности - в точку. Больше 10 лет всех кормят уже подтухающим блюдом "меська против роналды", игроки, начавшие в нулевых, спокойно играют чуть ли не до 40, потому что вялая молодёжь не способна предложить что-то лучше, и футбол деградирует. Раньше в условной Сельте мог быть Мостовой, а теперь мешки всех пылесосят, потому что им самим не хватает хоть более-менее приличных игроков на фоне моря шлака.

Зато зарплаты и трансферные ценники лет за 15 выросли в несколько раз.
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VAX
Ответ Shikari
а чего такой топарь из Сельты никуда не перешел? Что-то я сейчас не вижу в Сельте, Кадисе, Хетафе или Жироне игроков даже за 50 млн.
А в Виллареале есть? в Атлетико есть? Сельта, Депортиво начала века это примерно как Атлетико сегодня
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oberkorn
Возможно, не если бы он постоянно юучу не устраивал своими закидонами, то и играл бы не в сельте, а в топ клубе, с топ зарплатами. Вот в чем его беда.
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Atsuktuvas
"- У меня воз сена стоит десять рублей!
- Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает..."
(к/ф "Формула любви")
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Владислав Романов
Напоминает историю алкаша, как его в молодости вместо Гагарина в космос чуть не отправили😁
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Russ Ivan
В нынешнем футболе больше коммерции и шоу, чем спорта. Как и во многих других видах...
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Agent Smith
Если он встретится с Понасенковым, вселенная схлопнется⚽️
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Andrey Yaroslavtsev
100 миллионов раз начеканил бы?
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