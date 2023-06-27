Александр Мостовой: «Я стоил бы больше 100 млн евро сейчас. Нам платили копейки, но заслуженные – теперь многие игроки получают миллионы незаслуженно»
Александр Мостовой считает, что современные футболисты получают слишком высокие зарплаты.
«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги.
Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.
У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», – сказал бывший игрок сборной России.
Что-то я сейчас не вижу в Сельте, Кадисе, Хетафе или Жироне игроков даже за 50 млн.
Зато зарплаты и трансферные ценники лет за 15 выросли в несколько раз.
- Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает..."
(к/ф "Формула любви")