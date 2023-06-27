«Тоттенхэм» сообщил Кейну, что не отпустит его этим летом. Форвард интересен «Баварии» и «МЮ»

«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна этим летом.

По информации ESPN, клуб уведомил форварда, что он недоступен для трансфера в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» в размере 70 млн евро без учета бонусов. Однако ESPN утверждает, что официального предложения «шпоры» не получали, несмотря на то, что клубу известно об интересе «Баварии» к Кейну.

Также за ситуацией Кейна следит « », однако этот трансфер выглядит маловероятным и возможен лишь в том случае, если форвард будет настаивать на переходе.

Контракт Харри Кейна с « » действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне англичанин забил 30 голов в 38 матчах в составе «шпор». Подробная статистика 29-летнего нападающего доступна здесь.