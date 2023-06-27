«Тоттенхэм» сообщил Кейну, что не отпустит его этим летом. Форвард интересен «Баварии» и «МЮ»
«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна этим летом.
По информации ESPN, клуб уведомил форварда, что он недоступен для трансфера в текущее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» в размере 70 млн евро без учета бонусов. Однако ESPN утверждает, что официального предложения «шпоры» не получали, несмотря на то, что клубу известно об интересе «Баварии» к Кейну.
Также за ситуацией Кейна следит «Манчестер Юнайтед», однако этот трансфер выглядит маловероятным и возможен лишь в том случае, если форвард будет настаивать на переходе.
Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне АПЛ англичанин забил 30 голов в 38 матчах в составе «шпор». Подробная статистика 29-летнего нападающего доступна здесь.
Сколько раз он уже продлевал контракт?
Он с вероятностью в 99% ментально просто "домосед". Почти всю жизнь провёл в Лондоне и в этом клубе играет много лет. Просто ничего особо не хочет менять, даже ради трофеев в других клубах. Прирос к этому месту.
Через полгодика начнёт сладкие речи толкать, уговаривать. Гарик будет дважды дураком, если опять поведётся.