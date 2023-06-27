«Тоттенхэм» сообщил Кейну, что не отпустит его этим летом. Форвард интересен «Баварии» и «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна этим летом.

По информации ESPN, клуб уведомил форварда, что он недоступен для трансфера в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» в размере 70 млн евро без учета бонусов. Однако ESPN утверждает, что официального предложения «шпоры» не получали, несмотря на то, что клубу известно об интересе «Баварии» к Кейну.

Также за ситуацией Кейна следит «Манчестер Юнайтед», однако этот трансфер выглядит маловероятным и возможен лишь в том случае, если форвард будет настаивать на переходе.

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне АПЛ англичанин забил 30 голов в 38 матчах в составе «шпор». Подробная статистика 29-летнего нападающего доступна здесь.

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51 комментарий

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Андрей Иванов
Давай Кейн иди по следам Эриксена и оставь с носом Леви ,может после этого он поймет,что жадность фраера сгубила.
+48
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+43
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Отец Абду
Даже сын Фодена ушел в отрыв по трофеям...
+41
-5
+36
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Montenegro Serbian
Ответ Mr@k
реально как в тюрьме
Да в какой нафиг тюрьме? Хватит уже жертву из Кейна делать.
Сколько раз он уже продлевал контракт?
Он с вероятностью в 99% ментально просто "домосед". Почти всю жизнь провёл в Лондоне и в этом клубе играет много лет. Просто ничего особо не хочет менять, даже ради трофеев в других клубах. Прирос к этому месту.
+28
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+26
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Mr@k
реально как в тюрьме
+24
-6
+18
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llolishe
Ответ ман сити фейк
Мне кажется продажа Кейна даже самому Тоттенхэму пойдёт на пользу
ТТХ никогда не найдет напа уровня Кейна
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Berendey V
Ответ Андрей Иванов
Давай Кейн иди по следам Эриксена и оставь с носом Леви ,может после этого он поймет,что жадность фраера сгубила.
Не поймёт. И с первого бы раза должно было дойти.
Через полгодика начнёт сладкие речи толкать, уговаривать. Гарик будет дважды дураком, если опять поведётся.
+9
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Talgat Ergeshov
Ответ Александр Колосов
Будет сезон играть в полноги и летом уйдет бесплатно в МЮ. Браво, Леви!
ну,голы обеспечены,но титула никакого не будет,да еще и профукает около $80млн,идиот леви🤦🏿‍♂️
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ман сити фейк
Ответ Montenegro Serbian
Да в какой нафиг тюрьме? Хватит уже жертву из Кейна делать. Сколько раз он уже продлевал контракт? Он с вероятностью в 99% ментально просто "домосед". Почти всю жизнь провёл в Лондоне и в этом клубе играет много лет. Просто ничего особо не хочет менять, даже ради трофеев в других клубах. Прирос к этому месту.
Его обманул Леви говорив типо мы построим новый Тоттенхэм уровня Ман Сити и Ливерпуля. После финала ЛЧ реально казалось они будут конкурентоспособными.
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Александр Колосов
Будет сезон играть в полноги и летом уйдет бесплатно в МЮ. Браво, Леви!
+8
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ман сити фейк
Ответ llolishe
ТТХ никогда не найдет напа уровня Кейна
В этом ты прав. Но продав Кейна Тоттенхэм освободиться психологически. Когда будущее твоего лидера не известно, команда не может полностью сосредоточиться на одном.
+6
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Пацанчик реальный
Ответ ман сити фейк
В этом ты прав. Но продав Кейна Тоттенхэм освободиться психологически. Когда будущее твоего лидера не известно, команда не может полностью сосредоточиться на одном.
Я вообще не понимаю почему его не продать сейчас за год до окончания контракта,у них даже замена есть - Ришарлисон,а на полученные деньги можно другие позиции укрепить!
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Джанлука Нальюка
Классика от Леви
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Бронислав Каминский
Ответ Oleg A.A.
С ума что ли сошли!?!? Через полгода он подписывает предварительный контракт с кем-то за полгода до перехода (по закону) и валит бесплатно!!! Дэниэл Леви совсем не идиот, поверьте))
Зная Кейна,то он может и продлить спокойно контракт)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
короче мечты о трофеях можно забыть
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окечуква
Просто никто столько не дает, сколько хочет Леви.
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Remedy
Ответ Mr@k
реально как в тюрьме
Но тогда зачем Кейн подписывал долгосрочный контракт или продлевал его? Кто в курсе- поясните пожалуйста.
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ta-tosha
ну значит ещё годик мы будем видеть скромнягу Харри с его милым и безпонтовым семейством на улицах Северного Лондона. А дальше он получит лямов 50 подъемных и попылит пару лет за чашки где нибудь в Мадриде, или Мюнхене
+2
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Andrey Yaroslavtsev
В этом сезоне ему нужно наколотить 35+ голов во всех турнирах. Вот будет красота.
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avcgloronalduMU
Кейн может остаться, сейчас Мэддисон перейдет, Магуайр и будет не так скучно
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takehiko
Топово будет если перейдет вместе с Мбаппе свободными агентами в Реал в следующем году!
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Shadow1882
Да он и сам изначально не был против остаться до конца контракта и уйти через год
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liv6
Ответ llolishe
ТТХ никогда не найдет напа уровня Кейна
А зачем он им? Турнир никакой не выиграют и из АПЛ не вылетят
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SapiensR
Это уже было в прошлом сезоне. Повторяются!
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Зизуха
Сам виноват, нефиг было постоянно продлевать контракт с хитрым евреем
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Kazbek Ilyassovskiy
леви редкостный судак
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