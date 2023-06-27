Олег Матыцин: «Категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас возвращать, мы сами принимаем решение, где участвовать и в каком статусе»

Олег Матыцин заявил, что Россия не пойдет на уступки в вопросе участия в соревнованиях.

«Мы нацелены на то, чтобы прежде всего защитить интересы наших спортсменов и тренеров, создать конкурентную среду за счет внутреннего календаря, за счет организации открытого формата турниров для того, чтобы привлечь иностранных партнеров. А это уже часть внешней политики.

Мы не хотим разрушать международный календарь и с уважением относимся к деятельности международных федераций. И я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях. Но при этом не давая никаких поводов усомниться в нашей самодостаточности.

Именно поэтому категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе.

Президент России Владимир Владимирович Путин на ПМЭФ заявил, что мы ни с кем не ругаемся, мы ни от кого не отворачиваемся, мы готовы вести диалог. Но на тех условиях, которые будут отвечать нашим национальным российским интересам.

Это абсолютно касается сферы спорта, любые попытки дискриминации, политизации либо предоставления возможности участвовать в соревнованиях на каких-то неприемлемых для нас условиях недопустимы. Мы не будем идти на уступки», – заявил министр спорта РФ.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении