Олег Матыцин: «Категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас возвращать, мы сами принимаем решение, где участвовать и в каком статусе»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Биатлон

Олег Матыцин заявил, что Россия не пойдет на уступки в вопросе участия в соревнованиях.

«Мы нацелены на то, чтобы прежде всего защитить интересы наших спортсменов и тренеров, создать конкурентную среду за счет внутреннего календаря, за счет организации открытого формата турниров для того, чтобы привлечь иностранных партнеров. А это уже часть внешней политики.

Мы не хотим разрушать международный календарь и с уважением относимся к деятельности международных федераций. И я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях. Но при этом не давая никаких поводов усомниться в нашей самодостаточности.

Именно поэтому категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе.

Президент России Владимир Владимирович Путин на ПМЭФ заявил, что мы ни с кем не ругаемся, мы ни от кого не отворачиваемся, мы готовы вести диалог. Но на тех условиях, которые будут отвечать нашим национальным российским интересам.

Это абсолютно касается сферы спорта, любые попытки дискриминации, политизации либо предоставления возможности участвовать в соревнованиях на каких-то неприемлемых для нас условиях недопустимы. Мы не будем идти на уступки», – заявил министр спорта РФ.

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68 комментариев

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Саша Пушкин
Чинуши продолжают делать вид, что они субъектны и хоть что-то решают. Вам четко и однозначно указали ваше место в западном мире. Подобные речи не впечатляют уже даже домохозяек с кулинарных форумов. Обтекайте.
+204
-10
+194
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Харламов Никита
что то не видно очереди УПРАШИВАЮЩИХ 😜
+114
-4
+110
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estoico
Стадия 4, депрессия
+96
-5
+91
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Burel
Ответ Харламов Никита
что то не видно очереди УПРАШИВАЮЩИХ 😜
семак: "боже, только бы нас не вернули, чтобы играть в этой противной Европе" 🙏
+53
-4
+49
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Egg
Ответ Саша Пушкин
Чинуши продолжают делать вид, что они субъектны и хоть что-то решают. Вам четко и однозначно указали ваше место в западном мире. Подобные речи не впечатляют уже даже домохозяек с кулинарных форумов. Обтекайте.
Их место не только в западном мире указали. В России тоже пару дней назад.
+43
0
+43
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АРХАТ
Ну да, "мы вышли" звучит приятнее, чем "нас выкинули")
+39
-2
+37
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Katerina Sunny
Ещё бы хотели разрушить международный календарь, участвуя только во внутренних соревнованиях. Особенно Матыцин всегда принимает решение сам.
+25
-2
+23
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Матвей Суицидин
Жаль, не сказал, что после окончания СВО все международные спортивные организации сами к нам приползут и будут умолять вернуться.
+23
0
+23
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Грустный Тролль
Ответ старые кеды
в западном мире всем, кроме нескольких западных стран отведена роль колоний .пора бы это понять.
Если так, тогда Россия - это колония Китая
+24
-3
+21
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fidgety_heart
Смешная говорящая голова, делает вид что что-то там решает
+19
0
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Kazbek Ilyassovskiy
🤡🤡🤡
+19
-1
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Alberville
Мы не посылка, мы сами приняли решение, куда нас пошлют, и с гордостью там пребываем.
+17
0
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MarkSp
Ответ Саша Пушкин
Чинуши продолжают делать вид, что они субъектны и хоть что-то решают. Вам четко и однозначно указали ваше место в западном мире. Подобные речи не впечатляют уже даже домохозяек с кулинарных форумов. Обтекайте.
их эти речи пока что впечатляют, к сожалению
+17
-1
+16
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Дмитрий Джи
Ответ Jesse Boy
при всём уважении, к сожалению, ничего мы сейчас не решаем.
при всëм уважении к чему или к кому?!
+12
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Lanc
Следующее заявление видимо будет о том, что мы сами станем распределять места на подиуме.
+12
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Olga.t
Речь Матыцина тоже "судьбоносная для России"? Просто невозможный бред...
+10
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Andrey Khorobryi
Это не нас на... послали, это мы сами туда пошли!
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Сергей
Он даже Вротена переплюнул
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Николай Козлов
А ну понятно так это мы сами отказались везде выступать. Ну тогда ОК.
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Александр Колодин
Пустые слова обыкновенного чиновника
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stason79
и вообще санкции нам на пользу.
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Сергей
Один уже принял решение утром 24.02, 1,5 года не прошло, а вместо пламенных речей - вид перепуганного доходяги
+7
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Дмитрий Джи
да да😄успокаивай себя
+5
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MaxBridge
Ответ estoico
Стадия 4, депрессия
Ахах
+6
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Lana74
Примите решение и поучаствуйте в Олимпиадах 24 и 26 годов.
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