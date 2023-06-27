Коваленко пройдет медосмотр в «Зените» на этой неделе и подпишет долгосрочный контракт с клубом
Александр Коваленко близок к переходу в «Зенит».
19-летний полузащитник пройдет медицинский осмотр в петербургском клубе на этой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».
После этого Коваленко подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом». Все заинтересованные стороны близки к договоренности.
Футболист принадлежит «Сочи», а прошедший сезон провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.
Коваленко забил два мяча и сделал две результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ.
Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую
С сезона 2018/19 (сезон появления Сочи в вышке) из Спартака в Крылья и наоборот переходили, без учета того, что некоторые игроки неоднократно переходили туда-обратно: 1) Глушенков; 2) Гапонов; 3) В. Шитов; 4) Рассказов; 5) Д. Пруцев; 6) Чернов; 7) Соболев; 8) Зиньковский; 9) Тимофеев; 10) Д. Комбаров; 11) Ананидзе; 12) Самедов; 13) Тигиев.
Из Зенит в Сочи и наоборот, соответственно: 1) Мостовой; 2) Кокорин; 3) Заболотный; 4) Нобоа; 5) Цаллагов; 6) Новосельцев; 7) Набиуллин; 8) Полоз; 9) Мевля; 10) Прохин; 11) Маммана; 12) Кравцов; 13) Кассьерра; 14) Родригао; 15) Колдунов.
Помните об этих фамилиях, и разнице в 2 игрока, когда будете писать о фарм-клубах.
Но видно нет реальных предложений !