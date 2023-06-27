Коваленко пройдет медосмотр в «Зените» на этой неделе и подпишет долгосрочный контракт с клубом

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сочи Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко близок к переходу в «Зенит».

19-летний полузащитник пройдет медицинский осмотр в петербургском клубе на этой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

После этого Коваленко подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом». Все заинтересованные стороны близки к договоренности.

Футболист принадлежит «Сочи», а прошедший сезон провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Коваленко забил два мяча и сделал две результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ.

Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую

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20 комментариев

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tapocheg
Видимо Кузяев таки уедет. Удачи обоим.
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фахитос
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почему Коваленко переходит в Зенит а не Локо? потом будут говорить о лучшем менеджменте и то что другие тратят больше.
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Сергей Раков
Ответ King_X
Было понятно ещё в прошлом году, что под Зенит трансфер (уж больно шустро Андреев продал в Сочи, причём при предложениях Динамо и др) Но норм, здорово, что мега талантливый игрок быстро оказался в самом топово клубе РФ Будет расти и набираться мастерства у Бариоса, Вендела(если не уйдёт) и прочих
помниться не так давно Иван Соловьёв перешёл в самый топовый клуб набираться мастерства. Столько набрал, что в России уже не конкурентноспособен
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Theodor Herzl
Парень как холоп у феодалов, ходит из рук в руки.
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Ксения Лисенкова
Добро пожаловать, Александр!
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Tun
Недавно ж не хотел, что изменилось? Мск нынче опасной стала?
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Камбоджа Иванов
Озлобленным сектантам на всякий случай специально напишу информацию для справок.

С сезона 2018/19 (сезон появления Сочи в вышке) из Спартака в Крылья и наоборот переходили, без учета того, что некоторые игроки неоднократно переходили туда-обратно: 1) Глушенков; 2) Гапонов; 3) В. Шитов; 4) Рассказов; 5) Д. Пруцев; 6) Чернов; 7) Соболев; 8) Зиньковский; 9) Тимофеев; 10) Д. Комбаров; 11) Ананидзе; 12) Самедов; 13) Тигиев.

Из Зенит в Сочи и наоборот, соответственно: 1) Мостовой; 2) Кокорин; 3) Заболотный; 4) Нобоа; 5) Цаллагов; 6) Новосельцев; 7) Набиуллин; 8) Полоз; 9) Мевля; 10) Прохин; 11) Маммана; 12) Кравцов; 13) Кассьерра; 14) Родригао; 15) Колдунов.

Помните об этих фамилиях, и разнице в 2 игрока, когда будете писать о фарм-клубах.
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Mister Sandman
Ответ фахитос
почему Коваленко переходит в Зенит а не Локо? потом будут говорить о лучшем менеджменте и то что другие тратят больше.
Почему он обязан перейти в Локо ?
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Дмитрий9779
Ну и хорошо,удачи!
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Владимир Тищенко
Замена как Кузяеву?
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pulyalke
сеть фарм клубов зенита просто впечатляет
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космонавт на дереве
Ответ King_X
Было понятно ещё в прошлом году, что под Зенит трансфер (уж больно шустро Андреев продал в Сочи, причём при предложениях Динамо и др) Но норм, здорово, что мега талантливый игрок быстро оказался в самом топово клубе РФ Будет расти и набираться мастерства у Бариоса, Вендела(если не уйдёт) и прочих
будет набираться мастерства на скамейке запасных?
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OldRedWhite
Ответ Tun
Недавно ж не хотел, что изменилось? Мск нынче опасной стала?
Хотел сменить гражданство на Дедовское - армянское и попробовать себя в большом футболе.
Но видно нет реальных предложений !
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Vito74
Ответ Советник_042
он же не хотел, через родителей что ли заставили?
Если бы не хотел, то не пошёл бы. Это болельщики московских конкурентов Зенита, работающие в центральных медиа, не хотели.
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