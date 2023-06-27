Коваленко пройдет медосмотр в «Зените» на этой неделе и подпишет долгосрочный контракт с клубом

Александр Коваленко близок к переходу в «Зенит».

19-летний полузащитник пройдет медицинский осмотр в петербургском клубе на этой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

После этого подпишет долгосрочный контракт с « ». Все заинтересованные стороны близки к договоренности.

Футболист принадлежит « », а прошедший сезон провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Коваленко забил два мяча и сделал две результативные передачи в 30 матчах Мир .

Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую