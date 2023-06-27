Более 80% футболисток в Европе жалуются на неудобные бутсы: многие носят ортопедические стельки и прорезают дыры, чтобы избежать мозолей. Среди темнокожих этот показатель выше

Теги женский футбол игровая форма стиль Здоровье Футбол

Более 80% футболисток в Европе жалуются на неудобные бутсы.

Согласно опросу Ассоциации европейских клубов, в котором приняли участие 350 спортсменок из 16 ведущих команд, 82% футболисток испытывает дискомфорт, мешающий их работоспособности. При этом пятая часть опрошенных заявила, что адаптировала свои бутсы с целью добиться максимального комфорта.

При этом 34% опрошенных отметили дискомфорт в районе пяток. Большинство игроков использует ортопедические стельки, а некоторые из опрошенных заявили, что прорезают в бутсах отверстия, чтобы избежать постоянного натирания и образования мозолей. Отмечается, что темнокожие спортсменки жалуются на неудобства чаще светлокожих – 48% против 32%.

Отмечается, что представленные на современном рынке женские бутсы неспособны в достаточной степени обеспечить профилактику травматизма спортсменок.

В исследовании, которое проводилось в течение 18 месяцев, изучались различия между женскими и мужскими стопами, включая ширину, высоту сводов, длину плюсны, угол наклона плюсневого сустава и окружность лодыжки относительно длины стопы. Также изучалось расположение шипов на бутсах и его влияние на движения спортсменок.

«Наша цель довольно проста – она заключается в том, чтобы подобрать подходящую обувь для каждой из женщин и девушек, играющих в футбол по всему миру», – сказал исполнительный директор ECA Чарли Маршалл.

Nike представила бутсы Phantom Luna, разработанные с учетом запросов футболисток. Модель позволит снизить риск травмы «крестов»

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54 комментария

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Blaumerc
с высокими каблуками что ли сделать?
+46
-11
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Манковский
Алло?! Сеньор Винисиус Жуниор? У меня для вас интереснейшая тема!!!!!!
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Los Galácticos
Ну а что они хотели, футбол это мужской вид спорта :)
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Hong Kil
Чем завораживает женский футбол, так это жалобами! То денег мало им платят, то трусы не того цвета, то бутсы не той системы, то менструацию в мире мало обсуждают etc. Прекрасный вид спорта!
+18
-5
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ПравдоРуб
Сексизм и расизм в чистом виде, 2в1
+19
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Roman Araslanov
А среди темнокожих лесбиянок?
+13
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Helge
Ответ Hong Kil
Чем завораживает женский футбол, так это жалобами! То денег мало им платят, то трусы не того цвета, то бутсы не той системы, то менструацию в мире мало обсуждают etc. Прекрасный вид спорта!
А потом вратарь(-ка?/-ша?) не может допрыгнуть до перекладины и пропускает гол с центра поля. И почему же к женскому футбола меньше внимания?
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Stewart D.
а производители обуви для футболисток вчера родились что ли ?
то есть до этого футболистки десятилетиями гоняли в неудобных бутсах и молчали в тряпочку, а щас стали смелыми на пару с негритянками ?)
+5
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№7
Ответ Пирс Морган
Что-то я не понял, что мешает делать бутсы на заказ в соответствии с требованиями дисциплины
Наверное цена этих бутс
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Пирс Морган
Что-то я не понял, что мешает делать бутсы на заказ в соответствии с требованиями дисциплины
+4
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Mbest77
Ответ ЦСКА1960
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Адольф, прекращай!
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Mbest77
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
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Не добавили бы негров, никто не обратил бы внимание. Дожили
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FinishedBreakfast
Ответ Dario Alexys
Если это поможет и они перестанут рвать кресты , то замечательно, но если после всех нововведений ничего не поменяется , то им стоит признать , что проще выбрать что-то менее травматичное. Качать пятую точку можно и в зале, а пользы гораздо больше.
речь вообще о другом. Не просто так обычная обувь разделяется на мужскую и женскую. Но производители бутс не делают женские модели, потому футболистки играют в мужских, а для них это неудобно. Кстати, в хоккее такая же тема с коньками, хотя женские коньки для фигурного катания отличаются от мужских
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Melnikov1968
Ортопедия шагнула так далеко, что уже любители делают слепок стопы и покупают бутсы согласно этим рекомендациям. В чем трудности? Не знаю как в футболе, но бегуны делают слепок за 2-3К. Понятно, что у футболистов более высокие требования, но так и денег они получают не чета легкоатлетам. Не надо экономить на своём здоровье.
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Остап Бендер
Очевидно, что производители специально делают неудобные бутсы для женщин и особо неудобные для темнокожих
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Hilperico
Ахаха, может, некоторые группы населения просто в принципе больше жалуются?)
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Злой Руся
Бедолажки (
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Verhovn
Делайте на заказ или играйте что дают и не нойте)
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Marcus-light
Ответ Пирс Морган
Что-то я не понял, что мешает делать бутсы на заказ в соответствии с требованиями дисциплины
Кто будет футболисткам делать спецзаказ? Вероятно, проблема в том, что в женских командах нет администратора, ответственного за экипировку, который размягчал и растягивал будто перед использованием. Ну и женщины в целом более чувствительны, и это прекрасно. Хотя в топе комментариев те образцы мужчин, которые ноют не реже
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LaffyTaffy
Пусть голыми ногами играют. Чернокожим не привыкать
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Фан Рубина
Будет платежеспособный спрос - сошьют нужные бутсы. Но, скорее всего, опять попросят мужской футбол войти в положение и скинуться на субсидию вот этого вот всего.
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Данила Данайцев
Ответ ЦСКА1960
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это 👍 жаль удалили
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& Co1366
Ответ Los Galácticos
Ну а что они хотели, футбол это мужской вид спорта :)
Многие виды спорта не для женщин. Танцы, гимнастика, ... вобщем, не игровые, не на секунды.
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Назар Игорь
Дамы, закажите бутсы на шпильках, это гораздо удобней и привычней.
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Almaz KENZHEBEKOV
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