Президент «Рубина» о Fan ID: «Болельщик не может считать себя патриотичным клубу, если говорит: «Не буду оформлять». Такой человек ставит свое эго выше закона»

Теги Рубин премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Президент «Рубина» высказался о Fan ID.

– Посещаемость «Рубина» в прошлом сезоне была даже выше, чем в те годы, когда команда играла в РПЛ. Средние значения в этом году – 7787 зрителей, в прошлом – 7560. Как сохранить зрительский интерес или увеличить его, учитывая, что будет карта болельщика?

– Первое, что скажу по карте: закон принят и его надо исполнять. Для чего это делается? Для безопасности каждого болельщика.

Тот болельщик, который говорит: «Да зачем мне это надо, ничего не буду оформлять, не пойду на футбол», не может считать себя патриотичным и преданным клубу. Такой человек ставит свое эго выше закона.

Мы работаем, чтобы процедура получения была как можно более простой.

Мы уже провели акцию, сделав бесплатным поход на футбол для оформивших карту болельщика. Также мы оборудовали выездное МФЦ в дни матчей.

Напомню, что с недавнего времени внедрен ряд упрощений в оформлении паспорта для детей, а также для тех, у кого есть загранпаспорт нового образца. 

Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Если ты преданный болельщик, то потратишь 7-10 минут на оформление карты.

– Понять недовольство можно. На хоккей не надо, в театр не надо, в кино не надо, а на футбол Fan ID надо.

– Я согласен, что есть вопросы. Но закон принят, и он равен для всех – для меня, сотрудников клуба, футболистов, тренеров, болельщиков.

Давайте его просто исполнять, тем более это не так сложно. Нужно сделать маленький шаг. Если каждый будет говорить «Не буду», тогда же у нас анархия начнется!

Поймите глубину вопроса. Мы живем в то время, когда безопасность на массовых мероприятиях очень важна. Здравомыслящий человек должен понимать эти моменты, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

83 комментария

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Самозанятый
Ну вот сказочный ведь... Какая "патриотичность" к футбольному клубу? Из-за таких и мараются прекрасные светлые слова.
+213
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+207
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Саша Пушкин
Ответ Самозанятый
Ну вот сказочный ведь... Какая "патриотичность" к футбольному клубу? Из-за таких и мараются прекрасные светлые слова.
«На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались»
Салтыков-Щедрин
+144
-2
+142
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Александр Боровицкий
Может кто-то ставит своё эго выше народа?
+138
-4
+134
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a2wai
Марат Сафиуллин, судя по всему, человек не самого большого ума.

Если люди, которые никогда в жизни не ходят на футбол, приняли закон, который заставляет вас оформлять совершенно ненужные вам вещи, чтобы на матч попасть, это не значит, что болельщики должны вести себя как стадо и ломиться в очередях ради фан уйди.

Тем более, что для того, чтобы посмотреть дома футбол по телевизору, фан айди не нужен. И обойдется это дешевле, чем абонимент на сезон на любой из клубов РПЛ.

А что касается безопасности на массовых мероприятиях - почему, например, фан айди не было на Алых Парусах? Почему для посещения театра не придумали зритель айди? Футбол чем-то выделяется от других массовых мероприятий, для посещения которых не нужно ничего оформлять? Нет. Вот и желания ходить на стадион, пока действует закон о фан айди, нет.
+89
-4
+85
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Red devi1
Президент клуба с такими высказываниями не может считать себя преданным клубу и болельщикам, а лишь ставит свое желание подлизать и кое-чье эго выше здравого смысла и мнения народа. Если каждый начнет раздавать приказы в таком духе у нас Северная Корея начнётся
+49
-1
+48
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Александр Митраков
Ни одной мысли влево, ни одной мысли вправо
+25
0
+25
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jzx
Как достали эти патриоты. Имеешь свое мнение - ты не патриот, думаешь своей головой - ты не патриот.
+27
-2
+25
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Мистер Уайт
"Вот Пригожин не оформил фан-айди и сами видите чем всё это закончилось" - добавил президент Рубина.
+26
-4
+22
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Александр Колосов
Будет еще какой-то Сафиулин меня учить, как за команду болеть
+22
-1
+21
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sergfa76
Ответ Саша Пушкин
«На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались» Салтыков-Щедрин
"Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство." — Из книги «Христианство и патриотизм»
Лев Николаевич Толстой
+19
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Александр Колосов
Ответ a2wai
Марат Сафиуллин, судя по всему, человек не самого большого ума. Если люди, которые никогда в жизни не ходят на футбол, приняли закон, который заставляет вас оформлять совершенно ненужные вам вещи, чтобы на матч попасть, это не значит, что болельщики должны вести себя как стадо и ломиться в очередях ради фан уйди. Тем более, что для того, чтобы посмотреть дома футбол по телевизору, фан айди не нужен. И обойдется это дешевле, чем абонимент на сезон на любой из клубов РПЛ. А что касается безопасности на массовых мероприятиях - почему, например, фан айди не было на Алых Парусах? Почему для посещения театра не придумали зритель айди? Футбол чем-то выделяется от других массовых мероприятий, для посещения которых не нужно ничего оформлять? Нет. Вот и желания ходить на стадион, пока действует закон о фан айди, нет.
Под каждым словом готов подписаться, респект
+19
-2
+17
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Сергей Кондратьев
Ответ a2wai
Марат Сафиуллин, судя по всему, человек не самого большого ума. Если люди, которые никогда в жизни не ходят на футбол, приняли закон, который заставляет вас оформлять совершенно ненужные вам вещи, чтобы на матч попасть, это не значит, что болельщики должны вести себя как стадо и ломиться в очередях ради фан уйди. Тем более, что для того, чтобы посмотреть дома футбол по телевизору, фан айди не нужен. И обойдется это дешевле, чем абонимент на сезон на любой из клубов РПЛ. А что касается безопасности на массовых мероприятиях - почему, например, фан айди не было на Алых Парусах? Почему для посещения театра не придумали зритель айди? Футбол чем-то выделяется от других массовых мероприятий, для посещения которых не нужно ничего оформлять? Нет. Вот и желания ходить на стадион, пока действует закон о фан айди, нет.
Более того, в театре на концертах и т.п. нет такого кол-ва камер.
На стадионе любое место просматривается и можно быстро найти нарушителя.
FAN ID - это не для безопасности, а для лишнего контроля, рычага влияния
+17
0
+17
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доктор Ливси
Почему выше закона-то? Отказ оформлять фануйди — это не нарушение закона. Но идея перспективная
+17
0
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Злодей Спб
В данном случае, посещение футбольного матча - это оферта услуги со стороны клуба. Оформление FAN ID - одно из условий реализации оферты.

Потребитель услуги (болельщик) в праве не пользоваться офертой, если его не устраивают стоимость или иные условия реализации оферты.
+16
0
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Харламов Никита
а у нас разве законы действуют ?!
один товарищ буквально на днях показал, что можно захватить город, убить более 10 человек - И ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ 😜
+16
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инок
Оформлять или нет Fan ID - это личное дело каждого болельщика футбола.
+14
0
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Алексей Ильин
Ну вот мы и исполняем закон - не оформляем фануйди. В чём претензия?
+11
0
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old folk
Напомни, каким образом Fan ID повлиял на безопасность болельщиков?
За весь сезон есть хоть один случай, когда он реально чем-то помог?
+5
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Клирик
Если закон тупой людям нельзя об этом вслух сказать? У нас же демократия, йоптыть.
+7
-3
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Forza Juve
О, и эти про патриотизм заговорили. Значит плохо дело с посещаемостью.
+5
-1
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Алексей Кизин
Болельщик этот тот кто болеет за клуб
А как он это делает и вообще что он должен делать не ваше дело
+4
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banchik1
Угу, тут бы после одного там мятежа о необходимости исполнения закона говорить. Хотя и логично, для одних он обязателен, другие, как оказалось, вполне могут подтираться им.
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-2
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Gnoyniy Jacques Derrida
А с каких пор "закон" выше эго законопослушного гражджанина? У нас что, фашизм в России? А, президент татарстанского "Рубина"?
+3
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Spartakus1984
Про закон и это вообще смешно.Да, человек себя в праве любить больше чем законы придуманные нелепыми людьми
+3
0
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uralets46
Не патриотичные мы и Не здравомыслящие мы. Вчера отменили закон и тишина, а там люди погибли. Это вы такие
+3
0
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