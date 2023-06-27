Президент «Рубина» о Fan ID: «Болельщик не может считать себя патриотичным клубу, если говорит: «Не буду оформлять». Такой человек ставит свое эго выше закона»
Президент «Рубина» высказался о Fan ID.
– Посещаемость «Рубина» в прошлом сезоне была даже выше, чем в те годы, когда команда играла в РПЛ. Средние значения в этом году – 7787 зрителей, в прошлом – 7560. Как сохранить зрительский интерес или увеличить его, учитывая, что будет карта болельщика?
– Первое, что скажу по карте: закон принят и его надо исполнять. Для чего это делается? Для безопасности каждого болельщика.
Тот болельщик, который говорит: «Да зачем мне это надо, ничего не буду оформлять, не пойду на футбол», не может считать себя патриотичным и преданным клубу. Такой человек ставит свое эго выше закона.
Мы работаем, чтобы процедура получения была как можно более простой.
Мы уже провели акцию, сделав бесплатным поход на футбол для оформивших карту болельщика. Также мы оборудовали выездное МФЦ в дни матчей.
Напомню, что с недавнего времени внедрен ряд упрощений в оформлении паспорта для детей, а также для тех, у кого есть загранпаспорт нового образца.
Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Если ты преданный болельщик, то потратишь 7-10 минут на оформление карты.
– Понять недовольство можно. На хоккей не надо, в театр не надо, в кино не надо, а на футбол Fan ID надо.
– Я согласен, что есть вопросы. Но закон принят, и он равен для всех – для меня, сотрудников клуба, футболистов, тренеров, болельщиков.
Давайте его просто исполнять, тем более это не так сложно. Нужно сделать маленький шаг. Если каждый будет говорить «Не буду», тогда же у нас анархия начнется!
Поймите глубину вопроса. Мы живем в то время, когда безопасность на массовых мероприятиях очень важна. Здравомыслящий человек должен понимать эти моменты, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.
Салтыков-Щедрин
Если люди, которые никогда в жизни не ходят на футбол, приняли закон, который заставляет вас оформлять совершенно ненужные вам вещи, чтобы на матч попасть, это не значит, что болельщики должны вести себя как стадо и ломиться в очередях ради фан уйди.
Тем более, что для того, чтобы посмотреть дома футбол по телевизору, фан айди не нужен. И обойдется это дешевле, чем абонимент на сезон на любой из клубов РПЛ.
А что касается безопасности на массовых мероприятиях - почему, например, фан айди не было на Алых Парусах? Почему для посещения театра не придумали зритель айди? Футбол чем-то выделяется от других массовых мероприятий, для посещения которых не нужно ничего оформлять? Нет. Вот и желания ходить на стадион, пока действует закон о фан айди, нет.
Лев Николаевич Толстой
На стадионе любое место просматривается и можно быстро найти нарушителя.
FAN ID - это не для безопасности, а для лишнего контроля, рычага влияния
Потребитель услуги (болельщик) в праве не пользоваться офертой, если его не устраивают стоимость или иные условия реализации оферты.
один товарищ буквально на днях показал, что можно захватить город, убить более 10 человек - И ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ 😜
За весь сезон есть хоть один случай, когда он реально чем-то помог?
А как он это делает и вообще что он должен делать не ваше дело