«Бавария» готовит новое предложение «Тоттенхэму» по Кейну после отказа продать его за 70 млн евро
«Бавария» продолжит попытки приобрести Харри Кейна.
«Тоттенхэм» ранее отклонил предложение немецкого клуба в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.
Руководство «Баварии», получив отказ, теперь готовит новое предложение «шпорам», понимая, что сам английский нападающий готов к переходу в мюнхенский клуб, поскольку команда и игрок достигли договоренности.
Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.
В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.
Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает
Жаль, что не в МЮ придет, конечно, но пусть тогда найдет себе клуб вне АПЛ. Чел заслужил поиграть в топ клубе
Надеюсь увидеть Кейна в Баварии!