«Бавария» готовит новое предложение «Тоттенхэму» по Кейну после отказа продать его за 70 млн евро

«Бавария» продолжит попытки приобрести Харри Кейна.

«Тоттенхэм» ранее отклонил предложение немецкого клуба в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.

Руководство «Баварии», получив отказ, теперь готовит новое предложение «шпорам», понимая, что сам английский нападающий готов к переходу в мюнхенский клуб, поскольку команда и игрок достигли договоренности.

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает