«Бавария» готовит новое предложение «Тоттенхэму» по Кейну после отказа продать его за 70 млн евро

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» продолжит попытки приобрести Харри Кейна.

«Тоттенхэм» ранее отклонил предложение немецкого клуба в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.

Руководство «Баварии», получив отказ, теперь готовит новое предложение «шпорам», понимая, что сам английский нападающий готов к переходу в мюнхенский клуб, поскольку команда и игрок достигли договоренности.

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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21 комментарий

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4k4mvz7nyh
Харри очень нужен этот переход. И Баварии тоже! Там он будет просто супер топ и 3-4 сезона отыграет на высшем уровне. Плюс Баварии именно такой нап и нужен по стилю. С задатками плеймейкера
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Russian Horse
Ответ pKaparika
Комментарий удален модератором
Не знаю, как твой коммент висит в топе целых 8 минут. У меня про сельдерей и Семака удалили секунд за 40 🙄
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answer89
Пусть Добби уже будет свободен, сколько можно. Ну ведь очевидно, что Кейн новый контракт подписывать не будет, а бесплатно терять такого игрока - идиотизм.
Жаль, что не в МЮ придет, конечно, но пусть тогда найдет себе клуб вне АПЛ. Чел заслужил поиграть в топ клубе
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mqh9pzrxgf
Ответ Человек1991
Бавария заплатит 100 лимонов за 30 летнего Кейна у которого год контракта . )) Реалка заплатит 200 лимонов за 25 летнего Мбаппе у которого год контракта. ))
А барса обанкротится и отправится в пердив)
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Расул Сабиров
скорее пусть купят,с нетерпением жду Кейна в баварии,хочется поскорее его увидеть в форме баварии 😇❤️
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Deutsche Fan
Ответ Russian Horse
Не знаю, как твой коммент висит в топе целых 8 минут. У меня про сельдерей и Семака удалили секунд за 40 🙄
А что с сайтом стало? Удаляют даже безобидные комментарии.
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pKaparika
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dimamak10
60 миллионов и Шупо Мотинга
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hiper26
Спасти рядового Кейна...
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Любезный Коссутий
90+20, я та к полагаю
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Mr@k
Ответ pKaparika
Комментарий удален модератором
да кстати норм было б
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Михо
Ответ Russian Horse
Не знаю, как твой коммент висит в топе целых 8 минут. У меня про сельдерей и Семака удалили секунд за 40 🙄
Комент то правильный) но удалят конечно, как только кто то пожалуется или модеры проснутся)
Надеюсь увидеть Кейна в Баварии!
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Василь Еремеев
Ответ pKaparika
Комментарий удален модератором
Да ну, там африканцев тьма через ла манш гоняет. А вот 70млн +50 пантер это более актуальная тема нынче
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Василь Еремеев
Ответ dimamak10
60 миллионов и Шупо Мотинга
Зачем им эта африканда Мане, Шупо Мотя. Сейчас ленд лиз замутят и возьмут)
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Aziz Kadyrow
Ответ mqh9pzrxgf
А барса обанкротится и отправится в пердив)
пердив это у вас РПЛ🤣😂
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