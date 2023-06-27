Ковачич о переходе в «Ман Сити»: «Лучшая команда мира, они лучше всех играют в футбол. Под руководством Гвардиолы я могу прибавить как игрок»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич поделился эмоциями о переходе в «Манчестер Сити».

Хорватский полузащитник подписал договор с клубом на четыре года.

«Потрясающий трансфер для меня. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к «Манчестер Сити».

Каждый, кто следил за командой под руководством Пепа Гвардиолы, знает, насколько они хороши. И, на мой взгляд, они лучшие в мире.

Трофеи, которые выиграли, говорят сами за себя, но также они лучше всех играют в футбол. Присоединиться к этой команде – мечта для каждого футболиста.

Мне еще предстоит много учиться и развиваться, и я знаю, что под руководством Пепа я могу стать лучше как игрок, и это меня очень радует.

Мой план сейчас – отдохнуть несколько недель, а потом вернуться в Манчестер, чтобы подготовиться к новому сезону. Хочу помочь клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев», – сказал Матео Ковачич.

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17 комментариев

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Los Galácticos
Ковачич побеждал в ЛЧ с Реалом и Челси а сейчас на 4 года переходит в мощнейший МС Гвардиолы. Матео имеет очень хорошие шансы повторить знаменитый рекорд Зеедорфа а именно выиграть ЛЧ с тремя разными клубами.
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ман сити фейк
Ответ deadjoker
Так у него кубков ЛЧ больше чем у всего сити :)
И 0 АПЛ ещё добавить ты хотел
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+6
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arslankolesov71@gmail.com
Хороший игрок. Удачи в новом приключении
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Tristan...
Повезло Ковачичу. Наконец то поиграет под руководством топовейшего тренера. До Пепа, последним высококлассным коучем в его карьере был Тухель. Надеюсь, Сити, в новом сезоне, в качестве игры не потеряют
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инок
Хороший и что приятно - быстрый трансфер и для Ман.Сити и для Ковачича. Поздравляю обоих!
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The Best
Ковачичу удачи,он дал клубу многое.Топовый игрок которому мешают травмы чтобы показывать стабильный уровень игры.
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Артур Мкртычян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ещё бы, если здоровье не подведёт, то это очень классное подписание. И все в плюсе, разве что кроме Бондюэля, затеявшего эту распродажу🤓
если Сити смог гюндогана на ноги поставить. то и этого поставят.
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