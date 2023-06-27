Ковачич о переходе в «Ман Сити»: «Лучшая команда мира, они лучше всех играют в футбол. Под руководством Гвардиолы я могу прибавить как игрок»
Матео Ковачич поделился эмоциями о переходе в «Манчестер Сити».
Хорватский полузащитник подписал договор с клубом на четыре года.
«Потрясающий трансфер для меня. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к «Манчестер Сити».
Каждый, кто следил за командой под руководством Пепа Гвардиолы, знает, насколько они хороши. И, на мой взгляд, они лучшие в мире.
Трофеи, которые выиграли, говорят сами за себя, но также они лучше всех играют в футбол. Присоединиться к этой команде – мечта для каждого футболиста.
Мне еще предстоит много учиться и развиваться, и я знаю, что под руководством Пепа я могу стать лучше как игрок, и это меня очень радует.
Мой план сейчас – отдохнуть несколько недель, а потом вернуться в Манчестер, чтобы подготовиться к новому сезону. Хочу помочь клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев», – сказал Матео Ковачич.
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