Ковачич о переходе в «Ман Сити»: «Лучшая команда мира, они лучше всех играют в футбол. Под руководством Гвардиолы я могу прибавить как игрок»

Матео Ковачич поделился эмоциями о переходе в «Манчестер Сити».

Хорватский полузащитник подписал договор с клубом на четыре года.

«Потрясающий трансфер для меня. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к « ».

Каждый, кто следил за командой под руководством , знает, насколько они хороши. И, на мой взгляд, они лучшие в мире.

Трофеи, которые выиграли, говорят сами за себя, но также они лучше всех играют в футбол. Присоединиться к этой команде – мечта для каждого футболиста.

Мне еще предстоит много учиться и развиваться, и я знаю, что под руководством Пепа я могу стать лучше как игрок, и это меня очень радует.

Мой план сейчас – отдохнуть несколько недель, а потом вернуться в Манчестер, чтобы подготовиться к новому сезону. Хочу помочь клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев», – сказал .