Тюрам подписал контракт с «Интером». О трансфере вскоре объявят официально

Маркус Тюрам переходит в «Интер» и уже заключил контракт с клубом.

Сегодня французский нападающий посетил базу «нерадзурри», прошел медосмотр и подписал договор до 30 июня 2028 года.

В ближайшее время «Интер» официально объявит о переходе футболиста.

Нападающий будет получать 6-6,5 млн евро в год. Он присоединится к миланцам в качестве свободного агента по истечении контракта с .

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.