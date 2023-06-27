Тюрам подписал контракт с «Интером». О трансфере вскоре объявят официально

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам переходит в «Интер» и уже заключил контракт с клубом.

Сегодня французский нападающий посетил базу «нерадзурри», прошел медосмотр и подписал договор до 30 июня 2028 года.

В ближайшее время «Интер» официально объявит о переходе футболиста.

Нападающий будет получать 6-6,5 млн евро в год. Он присоединится к миланцам в качестве свободного агента по истечении контракта с «Боруссией» Менхенгладбах.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

8 комментариев

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Roman
Прекрасная оборона теперь будет у Интера. Бастони-Тюрам, а еще Де Врей
+13
-1
+12
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ТТД Бубнова
Ответ Roman
Прекрасная оборона теперь будет у Интера. Бастони-Тюрам, а еще Де Врей
Возможно еще Лукаку, бетон, а не защита будет.
+11
0
+11
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Vlados 86
Летом 99-го его батя мог оказаться в Интере, Моратти предложил Липпи на выбор топ-напа либо топ-дефа. Липпи выбрал Вьери.
+6
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+6
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Игровой Канал Артёма
Милан такого топа за бесплатно упустил...
+3
0
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Nogoi89
Возрастной игрок, конечно, но опытный. Чемпион мира. Плохо, конечно, что в Юве играл, но ничего...
+2
0
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Справедливости Ради
Отличная новость!
0
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Pavelaznaurov
В Мёнхенгладбахе скоро некому будет играть———вратаря продали—лезшего защитника…..
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Pavelaznaurov
В Мёнхенгладбахе скоро некому будет играть———вратаря продали—лезшего защитника…..
Что? Вратарь-стабильный омлин,левый защитник перспективный лука нетц.что значит играть будет некому)
0
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