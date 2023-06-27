«Бавария» и Кейн согласовали контракт, Харри хочет перейти. Мюнхенцам нужно договориться с «Тоттенхэмом»
Харри Кейн готов к переходу в «Баварию».
Английский нападающий и немецкий клуб достигли принципиальной договоренности о трансфере.
«Баварии» теперь нужно согласовать условия перехода с «Тоттенхэмом».
The Guardian отмечает, что 29-летний форвард хочет перейти в немецкую команду в это межсезонье.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили 70 миллионов и бонусы за форварда, однако «шпоры» отклонили предложение.
В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.
Вроде один из лучших форвардов современности, а в Англии так и вовсе, топ-3 в истории, а трофеев ноль..
И в этом плане переход в МЮ или Реал, да даже в ПСЖ, маленький, но риск..
А Бавария в карманной лиге даже играя восмером может салатницу брать..
Железный вариант для Кейна..
Да и с его результативностью, за 2-3 сезона сотню наколотит наверняка..