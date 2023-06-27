«Бавария» и Кейн согласовали контракт, Харри хочет перейти. Мюнхенцам нужно договориться с «Тоттенхэмом»

Харри Кейн готов к переходу в «Баварию».

Английский нападающий и немецкий клуб достигли принципиальной договоренности о трансфере.

«Баварии» теперь нужно согласовать условия перехода с « ».

The Guardian отмечает, что 29-летний форвард хочет перейти в немецкую команду в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили 70 миллионов и бонусы за форварда, однако «шпоры» отклонили предложение.

В минувшем сезоне Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.