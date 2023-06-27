«Бавария» и Кейн согласовали контракт, Харри хочет перейти. Мюнхенцам нужно договориться с «Тоттенхэмом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн готов к переходу в «Баварию».

Английский нападающий и немецкий клуб достигли принципиальной договоренности о трансфере.

«Баварии» теперь нужно согласовать условия перехода с «Тоттенхэмом».

The Guardian отмечает, что 29-летний форвард хочет перейти в немецкую команду в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили 70 миллионов и бонусы за форварда, однако «шпоры» отклонили предложение.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика – здесь.

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28 комментариев

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Rotick
Осталось самое простое)
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Экспертное мнение
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dr. cage
Кейна легко понять..
Вроде один из лучших форвардов современности, а в Англии так и вовсе, топ-3 в истории, а трофеев ноль..

И в этом плане переход в МЮ или Реал, да даже в ПСЖ, маленький, но риск..
А Бавария в карманной лиге даже играя восмером может салатницу брать..
Железный вариант для Кейна..

Да и с его результативностью, за 2-3 сезона сотню наколотит наверняка..
+35
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topeleven
Ответ dr. cage
Кейна легко понять.. Вроде один из лучших форвардов современности, а в Англии так и вовсе, топ-3 в истории, а трофеев ноль.. И в этом плане переход в МЮ или Реал, да даже в ПСЖ, маленький, но риск.. А Бавария в карманной лиге даже играя восмером может салатницу брать.. Железный вариант для Кейна.. Да и с его результативностью, за 2-3 сезона сотню наколотит наверняка..
Бавария уже не доминировала так, как раньше с Левандовски, и Кейн по сути новый супернап в отлаженную машину, что понимают и клуб и игрок, дело не только в вохможных трофеях, тут оптимальный вариант как для Кейна, так и для Баварии.
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damondiamond
с Кейном и Торпедо могло бы договориться
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Максим Черкашин
Ответ Rotick
Осталось самое простое)
Победить главного Якодзуна.:)))))
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Born is the King
Не Хосело конечно,но тоже ничего
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Savarona25
Клуб Кейна не продаст. Если сам Кейн выбирает переход, то может помочь исключительно его личная позиция - 100% ясный отказ от продления контракта и требование продажи с угрозой забастовки. Следует отметить, что все моральные и спортивные долги клубу (если они вообще были) Кейн давно отдал и сам клуб за него в свое время ничего не платил. Ну и остается возможность стиснуть зубы, потерпеть еще сезон и уйти свободным агентом куда угодно со всеми личными выгодами.
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Zieppi
Ответ dr. cage
Кейна легко понять.. Вроде один из лучших форвардов современности, а в Англии так и вовсе, топ-3 в истории, а трофеев ноль.. И в этом плане переход в МЮ или Реал, да даже в ПСЖ, маленький, но риск.. А Бавария в карманной лиге даже играя восмером может салатницу брать.. Железный вариант для Кейна.. Да и с его результативностью, за 2-3 сезона сотню наколотит наверняка..
А мне честно не очень понятно. Он там может переписать вообще все рекорды АПЛ по голам за пару лет, вписать себя в историю на 100. А пара салатниц с Баварией не дадут ему чувства удовлетворения и не возведут его на футбольный Олимп.
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artman
Ответ dr. cage
Кейна легко понять.. Вроде один из лучших форвардов современности, а в Англии так и вовсе, топ-3 в истории, а трофеев ноль.. И в этом плане переход в МЮ или Реал, да даже в ПСЖ, маленький, но риск.. А Бавария в карманной лиге даже играя восмером может салатницу брать.. Железный вариант для Кейна.. Да и с его результативностью, за 2-3 сезона сотню наколотит наверняка..
А я как раз Кейна не понимаю от слова "вообще". Мне оч грустно будет видеть его в МЮ или другом топ-клубе АПЛ, но это логично. Или в Реале. А после того, как ты всю жизнь играл в лучшей лиге мира, 80 процентов матчей проводить в, извините, среднем чемпионате, где у твоей команды 0,5 соперника... Оч странная мотивация. Да, трофеи будут, но кто угодно возьмёт трофеи в германии с Баварией. Имхо, взять даже какой-нибудь Кубок Лиги с ТТХ круче, чем выиграть все в германии с Баварией. А ЛЧ за 2-3 года абсолютно Харри и Баварии не гарантирована. Очень странный выбор для Харри, имхо
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deadjoker
Кейн мне кажется ради ухода за еду готов играть
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Maxximus
А ведь если перейдёт, может мячей 50 забить 😂 если пенальти будет бить 😂
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KozlikX
хороший вариант для Гарри , трофеи будут , будет номер 1 в атаке , шансы на лч с Баварией тоже есть , сити с уходом силвы и гюндогана прилично сдаст , когда уйдет Де Брейне тем более , на рынке равноценных аналогов нет , все гранды сейчас по сути в перестройке , абсолютно все
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андрэ
таки и в МЮ тоже думаю договорился )))
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D_I_A_B_L_O
Непривычно будет видеть харю Харри в форме другой команды)
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Eduard Rastryopin
Был бы рад за Харри,если он из тотенхемского болота,наконец,уйдет.
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Виталий Желтоусов
Кейна можно понять, но...
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Анвар Масимов
хорошо что не в сливочный кабинет переходит
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ss_podonok
ради кейна станут болеть за баварию только пусть ему дадут трофеи
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JuVero
жаль, что рекорд АПЛ не побьет в таком случае)
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serozh
с Леви договориться самое легкое дело в... Считай Кейн уже в Мюнхене.
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