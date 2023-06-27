«Бавария» предложила «Тоттенхэму» 70 млн евро и бонусы за Кейна

Нападающий Харри Кейн может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб сделал «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере игрока, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Немцы предложили 70 миллионов евро и бонусы.

Контракт Кейна с « » действует до 2024 года. Форвард был интересен «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне англичанин провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.