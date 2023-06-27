«Бавария» предложила «Тоттенхэму» 70 млн евро и бонусы за Кейна

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Нападающий Харри Кейн может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб сделал «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере игрока, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Немцы предложили 70 миллионов евро и бонусы.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Форвард был интересен «Реалу» и «Манчестер Юнайтед». 

В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ Ophiomorph
Бавария будто наглый перекуп на Авито. Леви такой: не продам в Реал за 100+ млн. Бавария: как насчёт 70 млн?
Готовы хоть сегодня приехать купить
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Кейну через месяц 30 лет, следующим летом контракт с Тоттенхэмом заканчивается, нормальная цена
+36
-7
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Бавария будто наглый перекуп на Авито. Леви такой: не продам в Реал за 100+ млн. Бавария: как насчёт 70 млн?
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Бавария: вот вам 70 миллионов и наша методичка «как кошмарить Арсенал»
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гениальный камень
Ответ alessandroma
Приколисты)
Так год по контракту у него остался
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qxwhjqzh76
Ответ ten Hag
Готовы хоть сегодня приехать купить
Налом сегодня вечером
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Electric02
Ответ Азиз Ибодуллаев
Посмотрим как Леви поторгуется с немцами) Больше 80 млн в жизни не увидит за Кейна
Он предпочтёт оставить его ещё на год в таком случае. На эти жалкие 70 миллионов Тоттенхэм даже замену нормальную не купит
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ Никита Смолов
То что контракт заканчивается да, но 30 это пиковый возраст. Еще спокойно года 3 будет топ. Кейн 100+ точно стоит.
он стоит столько сколько за него предлагают. пока предложений на 100 миллионов не видно
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ Азиз Ибодуллаев
Жалкие 70 млн?) Мне кажется на эти деньги можно купить прекрасную замену Кейну, + молодую) Допустим : Коло-Муани Гансало Рамуш Душан Влахович Маркус Тюрам
За Муани и Рамуша будут требовать по сотке.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
Посмотрим как Леви поторгуется с немцами)
Больше 80 млн в жизни не увидит за Кейна
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
последний шанс для Кейна свалить из Тоттенхэма и выиграть в кои-то веки какой-то трофей
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Величко
Ответ Electric02
Он предпочтёт оставить его ещё на год в таком случае. На эти жалкие 70 миллионов Тоттенхэм даже замену нормальную не купит
А на 0 евро через год найдет?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Отпустите Харри
Дайте уже заслуженному спортсмену выиграть трофей
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Додда
Ответ ten Hag
Готовы хоть сегодня приехать купить
а вы случайно мимо Мюнхена с Кейном проезжать не будете?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ded Delvin
Ответ Азиз Ибодуллаев
Жалкие 70 млн?) Мне кажется на эти деньги можно купить прекрасную замену Кейну, + молодую) Допустим : Коло-Муани Гансало Рамуш Душан Влахович Маркус Тюрам
На данный момент никто из них не показывает такую стату и на таком же уровне как у Кейна, и скорей всего никто из перечисленых парней не выйдет на уровень Кейна. Могу ошибаться и 1-2 из них всё таки на какой-то сравнивый уровень выйдут в плане голов и стабильности, но даже если так то никто гарантию не даст что именно тотен угадает с этим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Додда
Ответ Гениальный камень
Так год по контракту у него остался
ты это Леви скажи
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
Ответ Чувак Г
Для Баварии Икарди самый раз нападающий.
Если бы не Ванда, Икарди давно стал бы лидером топ клуба
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ ten Hag
Готовы хоть сегодня приехать купить
Обмен 1 в 1 на шопомотинга?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Ответ Данияр Жумабекович
последний шанс для Кейна свалить из Тоттенхэма и выиграть в кои-то веки какой-то трофей
Почему последний? Через год у него контакт закончится и бесплатно его много кто захочет взять
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ omsk1716
Если бы не Ванда, Икарди давно стал бы лидером топ клуба
Хорошим бомбардиром мог бы стать, но точно не лидером.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Андрей
на кейна ещё кто-то претендует? если нет то Леви надо соглашатся.
МЮ, Челси и Реал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
Ответ Electric02
Он предпочтёт оставить его ещё на год в таком случае. На эти жалкие 70 миллионов Тоттенхэм даже замену нормальную не купит
Жалкие 70 млн?) Мне кажется на эти деньги можно купить прекрасную замену Кейну, + молодую)

Допустим :

Коло-Муани
Гансало Рамуш
Душан Влахович
Маркус Тюрам
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Бонусы - это наверное баварские сосиски🌭 и пиво. 🍺
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tverd1
Ну для Кейна это реальный шанс выиграть регулярный чемпионат. Можно сказать стопроцентный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расул Сабиров
норм йена я думаю,но главный вопрос отпустит ли тотенхем его за такие день(по мне очень хорошая цена с учётом того что у него год остался по контракту) если бы не этот год контракта то можно было просить и 100+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий