«Бавария» предложила «Тоттенхэму» 70 млн евро и бонусы за Кейна
Нападающий Харри Кейн может перейти в «Баварию».
Мюнхенский клуб сделал «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере игрока, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Немцы предложили 70 миллионов евро и бонусы.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Форвард был интересен «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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