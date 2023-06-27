Грузия с первого места вышла из группы с Португалией, Нидерландами и Бельгией на молодежном Евро-2023

Сборная Грузии вышла в плей-офф молодежного Евро-2023.

Грузинские футболисты сыграли вничью с командой Нидерландов (1:1) в третьем туре группового этапа турнира.

Таким образом, сборная Грузии заняла первое место в группе A, ни разу не проиграв и набрав пять очков в трех играх.

В предыдущих играх команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2), отыгравшись с 0:2 по ходу матча.

На второй позиции в группе A расположились португальцы, набравшие четыре балла.