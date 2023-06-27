Грузия с первого места вышла из группы с Португалией, Нидерландами и Бельгией на молодежном Евро-2023

Теги сборная Португалии U-21 сборная Нидерландов U-21 сборная Бельгии U-21 сборная Грузии U-21 Евро U-21 2023 Футбол

Сборная Грузии вышла в плей-офф молодежного Евро-2023.

Грузинские футболисты сыграли вничью с командой Нидерландов (1:1) в третьем туре группового этапа турнира.

Таким образом, сборная Грузии заняла первое место в группе A, ни разу не проиграв и набрав пять очков в трех играх.

В предыдущих играх команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2), отыгравшись с 0:2 по ходу матча.

На второй позиции в группе A расположились португальцы, набравшие четыре балла.

67 комментариев

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Плацкарт Вагоныч
Браво Сакартвело 👏🏻 Сенсация!
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+77
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Амин Чич
где-то 6 или 7 лет назад Каха Каладзе давал интервью " спорт экспресс ": " я пригласил тренеров из Италии для детских футбольных школ Грузии и мы надеемся, что ближайшие 5-6 лет мы все увидим результат !"
+75
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Сахарный ватник
Эпично вышли из группы смерти.
+45
-2
+43
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Sardar Zhoroev
Грузия конечно удивила, молодцы 👏
+27
-2
+25
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Amalfitano
Я правильно понимаю, что домой уезжают страны у которых подготовка молодняка поставлена на поток? Голландия и Бельгия. Вот теперь сиди и думай у кого что поставлено на поток. Все эти игроки топ клубов и просто европейских середняков были биты игроками тбилисского Динамо, игроками РПЛ и второго французского дивизиона.
+25
-7
+18
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Overkiller
Ответ Amalfitano
Я правильно понимаю, что домой уезжают страны у которых подготовка молодняка поставлена на поток? Голландия и Бельгия. Вот теперь сиди и думай у кого что поставлено на поток. Все эти игроки топ клубов и просто европейских середняков были биты игроками тбилисского Динамо, игроками РПЛ и второго французского дивизиона.
Единичный случай не показатель. Вспомните российские молодёжки, которые и евро выигрывали. И толку?
+23
-6
+17
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Tigo_Volchara93
Молодцы грузины, уже и так много в Европе играет сильных грузин, через 5-6 лет когда это поколение окрепнет будут сильной командой. Вот вам и страна в 10 раз меньше чем Россия, денег внутри грузинского футбола тоже меньше чем в России, зато игроков намного больше. Вот чтоб бывает когда бабки не растаскивают как у нас, а вкладывают и не убивают молодых огромными раздутыми бюджетными деньгами
+32
-20
+12
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Креветки с лимоном
Ответ Amalfitano
Я всем сердцем радуюсь за грузин, только это здесь при чём?)) Давиташвили уже несколько лет играет вне грузинской системы подготовки, парень в атаке вообще родился и играет во Франции. Никогда в Грузии не тренировался. Как и Сазонов, к слову. Если детально пройтись по составу, дай бог если несколько человек прошли через руки этих итальянских специалистов. Если они вообще поработали в Грузии. Давайте просто радоваться за эту сборную и не нести бред.
Парень в атаке это про Микаутадзе? Он на пляже загарает, проверь. Все кроме Сабы выпускники грузинских академий.
+11
-1
+10
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Креветки с лимоном
Ответ Amalfitano
Я правильно понимаю, что домой уезжают страны у которых подготовка молодняка поставлена на поток? Голландия и Бельгия. Вот теперь сиди и думай у кого что поставлено на поток. Все эти игроки топ клубов и просто европейских середняков были биты игроками тбилисского Динамо, игроками РПЛ и второго французского дивизиона.
+ Валенсии, Шахтаря и Црвены Звезды
+10
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Леван Мкртчян
Ответ Tigo_Volchara93
Молодцы грузины, уже и так много в Европе играет сильных грузин, через 5-6 лет когда это поколение окрепнет будут сильной командой. Вот вам и страна в 10 раз меньше чем Россия, денег внутри грузинского футбола тоже меньше чем в России, зато игроков намного больше. Вот чтоб бывает когда бабки не растаскивают как у нас, а вкладывают и не убивают молодых огромными раздутыми бюджетными деньгами
Только не в 10 раз меньше России, а в 10 раз меньше Якутии. Да и коррупция в грузинском футболе наверняка присутствует
+12
-5
+7
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bebeto
Ответ Tigo_Volchara93
Молодцы грузины, уже и так много в Европе играет сильных грузин, через 5-6 лет когда это поколение окрепнет будут сильной командой. Вот вам и страна в 10 раз меньше чем Россия, денег внутри грузинского футбола тоже меньше чем в России, зато игроков намного больше. Вот чтоб бывает когда бабки не растаскивают как у нас, а вкладывают и не убивают молодых огромными раздутыми бюджетными деньгами
По Вашей логике, в Нидерландах, Португалии и Бельгии не умеют работать с молодёжью.
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-2
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Рома Студилов
САКАРТВЕЛОС ГАУМАРДЖОС !
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Okaka
Ответ Amalfitano
Я всем сердцем радуюсь за грузин, только это здесь при чём?)) Давиташвили уже несколько лет играет вне грузинской системы подготовки, парень в атаке вообще родился и играет во Франции. Никогда в Грузии не тренировался. Как и Сазонов, к слову. Если детально пройтись по составу, дай бог если несколько человек прошли через руки этих итальянских специалистов. Если они вообще поработали в Грузии. Давайте просто радоваться за эту сборную и не нести бред.
чел, Микаутадзе не играет на этом турнире
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88x22
Молодцы генацвале!
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Креветки с лимоном
Ответ David Aprasidze
Топонимика как главное оружие в борьбе против Империи Зла. Главное чтобы сами верили, что это работает
Выписали уже?
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Гамарджоба Генацвале
Молодцы. Стараются на домашнем турнире.
+3
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Amalfitano
Ответ Tigo_Volchara93
Молодцы грузины, уже и так много в Европе играет сильных грузин, через 5-6 лет когда это поколение окрепнет будут сильной командой. Вот вам и страна в 10 раз меньше чем Россия, денег внутри грузинского футбола тоже меньше чем в России, зато игроков намного больше. Вот чтоб бывает когда бабки не растаскивают как у нас, а вкладывают и не убивают молодых огромными раздутыми бюджетными деньгами
Я тебя удивлю, но в этой сборной нет очевидных звёзд. Ну разве что кроме вратаря из Валенсии. А погоду в атаке делают игроки из французской Лиги 2.

П.С. Еще раз тебя удивлю. Хорватия и Уругвай страны не сильно больше Грузии, но их успехи в футболе носят систематический характер. По твоей же теории Индия и Китай должны лидировать в футболе. Ибо они во много раз больше, у них населения во много раз больше и вкладывают они в футбол в десятки раз больше. Только это так не работает, дружок.
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diluca811
Ответ Amalfitano
Я всем сердцем радуюсь за грузин, только это здесь при чём?)) Давиташвили уже несколько лет играет вне грузинской системы подготовки, парень в атаке вообще родился и играет во Франции. Никогда в Грузии не тренировался. Как и Сазонов, к слову. Если детально пройтись по составу, дай бог если несколько человек прошли через руки этих итальянских специалистов. Если они вообще поработали в Грузии. Давайте просто радоваться за эту сборную и не нести бред.
зурико.... чегооо??
+5
-2
+3
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Bakhytzhan Babashev
Эффект Хвичи, хоть и удалённый. Да и вообще это футбольная нация. Наряду с Украиной были флагманами футбола в совке. Нехватка финансов мешает развитию футбола в Грузии, хотя по именам они всегда были в поряде. Удачи команде в следующих стадиях!
+4
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Alex Sarus
Гауморджосс
+4
-1
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Креветки с лимоном
Браво Сакартвело! Новое поколение с новым менталитетом!🇬🇪
+8
-5
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Амин Чич
Ответ Overkiller
Единичный случай не показатель. Вспомните российские молодёжки, которые и евро выигрывали. И толку?
ну есть же и положительные примеры
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Амин Чич
Ответ Amalfitano
А может и не быть.)) А мог бы и не озвучить.))
гениально
+3
-1
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Николай Кузнецов
Мои поздравления сборной Грузии! Молодцы!
+2
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Вечно в бане
Ответ Amalfitano
Я правильно понимаю, что домой уезжают страны у которых подготовка молодняка поставлена на поток? Голландия и Бельгия. Вот теперь сиди и думай у кого что поставлено на поток. Все эти игроки топ клубов и просто европейских середняков были биты игроками тбилисского Динамо, игроками РПЛ и второго французского дивизиона.
А что тут думать, голландцы и бельгийцы - шарлатаны, и ориентироваться на них не стоит. Раз уж «начинаешь сидеть и думать», на основании одного скоротечного турнира, о системе подготовки молодёжи, то не стоит останавливаться на полпути.

А грузины молодцы, да.
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