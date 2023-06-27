Грузия с первого места вышла из группы с Португалией, Нидерландами и Бельгией на молодежном Евро-2023
Сборная Грузии вышла в плей-офф молодежного Евро-2023.
Грузинские футболисты сыграли вничью с командой Нидерландов (1:1) в третьем туре группового этапа турнира.
Таким образом, сборная Грузии заняла первое место в группе A, ни разу не проиграв и набрав пять очков в трех играх.
В предыдущих играх команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2), отыгравшись с 0:2 по ходу матча.
На второй позиции в группе A расположились португальцы, набравшие четыре балла.
П.С. Еще раз тебя удивлю. Хорватия и Уругвай страны не сильно больше Грузии, но их успехи в футболе носят систематический характер. По твоей же теории Индия и Китай должны лидировать в футболе. Ибо они во много раз больше, у них населения во много раз больше и вкладывают они в футбол в десятки раз больше. Только это так не работает, дружок.
А грузины молодцы, да.